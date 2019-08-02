الداخلية تقتحم أوكار الكيف وتطارد حائزي السلاح

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٦ م

حملة أمنية

جهود متواصلة لقوات الشرطة من خلال مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 39 قطعة سلاح نارى بحوزة 32 متهما، و190 قطعة سلاح أبيض، وتنفيذ 51 ألفا و916 حكما قضائيا متنوعا، تتصدرها أحكام الغرامة بـ26042 حكما، تليها الأحكام الجزئية بـ15 ألفا و848.

فى مجال ضبط قضايا المواد المخدرة تم ضبط 112 قضية مخدرات بحوزة 121 متهما ضُبط خلالها 3 كيلوجرامات بانجو، و4.5 كجم حشيش، و900 جرام هيروين، و720 جرام إستروكس، و170 جرام فودو و2036 قرصا مخدرا. كما تم ضبط 39 متهما مطلوبا ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة و4 هاربين من تنفيذ حكم المراقبة والقبض على 9 متهمين