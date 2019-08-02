هل يتخلى الروس والصينيون عن إيران حال نشوب حرب؟

من المرجح أن تكتفي الصين وروسيا بدعم إيران على المستوى السياسي، فلن يدخل الجانبان في أي صراع عسكري تكون الولايات المتحدة الأمريكية طرفًا فيه
راهنت إيران على تدويل أزمتها المتصاعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد انسحابها من الاتفاق النووي منتصف العام الماضي، وبالأخص في ما يتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي شهد وجودا عسكريا مكثفا على مدى الأشهر القليلة الماضية.
وعولت طهران بشكل رئيسي على تدخل حلفائها، وبالأخص روسيا والصين، في الأزمة المتصاعدة بهذه المنطقة الحيوية، والتي رأى الخبراء أنها قد تسير في طريق مواجهة عسكرية كاملة خلال المستقبل القريب، ما لم تستطع الأطراف المعنية إيجاد أرضية مشتركة على المستوى السياسي.
وقالت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، مستندة لآراء مجموعة من الخبراء، إن روسيا والصين لن يكون لهما موقف داعم على المستوى العسكري لإيران في المستقبل القريب، وذلك في حال تطور الصراع إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
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وقالت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، مستندة لآراء مجموعة من الخبراء، إن روسيا والصين لن يكون لهما موقف داعم على المستوى العسكري لإيران في المستقبل القريب، وذلك في حال تطور الصراع إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
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وعلى الرغم من عمق العلاقات العسكرية بين روسيا والصين، بما شكل تحالفا غير رسمي في مواجهة الغرب، فإن قضية إيران والصراع المباشر مع الولايات المتحدة لن تكون ساحة لإثبات هذا التحالف مدى ترابطه والتزامه بأمن حلفائه في المنطقة، وعلى رأسهم إيران.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن كلا من الصين وروسيا حاولت إظهار دعمها لإيران، سواء كان ذلك اقتصاديا أو سياسيا في مواجهة بعض الضغوط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طهران.
ومع ذلك، إذا تصاعد الصراع إلى حرب شاملة، فمن غير المرجح أن يلتزم البلدان بالوقوف إلى جوار إيران، حيث سيكتفيان بالدعم السياسي على الساحات الدولية، وذلك على الرغم من أن الصين ليست قريبة من إيران مثل روسيا.
وقال الخبير الإستراتيجي بول ستوت من مؤسسة "هنري جاكسون" للصحيفة البريطانية، إن الدعم سوف يتوقف عند الصراع العسكري، مؤكدًا أنه "إذا تم جر إيران إلى حرب ساخنة وكانت الولايات المتحدة طرفا فيها، فأعتقد أنه سيكون من غير المرجح أن ترى دعما عسكريا صينيا لإيران".
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وأضاف ستوت: "لن نرى الكثير بخلاف الضغط الدبلوماسي، خاصة أن الصين تريد الحفاظ على الوضع الراهن على المستوى الدولي قدر الإمكان".
وتابع الخبير المتخصص في الشؤون السياسية والإستراتيجية: "في الوقت نفسه، سيكون الصينيون غير راضين عن أي إشارة إلى أن الإيرانيين يتدخلون في تدفق النفط عبر الخليج"، مشيرا إلى أن العالم رأى العديد من حوادث الناقلات خلال الأسابيع الستة الماضية.
وأشار ستوت إلى الأهمية الاستثنائية التي يتمتع بها مضيق هرمز كأحد أهم الممرات الملاحية في العالم، وبالأخص للصين، التي تعد جهة استقبال 75% من إمدادات النفط التي تمر عبر الممر الملاحي الحيوي.
وأضاف أنه قد تعتقد بكين أن إيران مسؤولة عن أي خلل في سوق النفط أو إمدادات النفط من هذا الممر الملاحي، مشيرا إلى أن تقديره السياسي يؤكد أن الصينيين لن يكونوا سعداء ولن يفكروا حتى في الدعم العسكري إذا تصاعد الوضع.
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وعلى ناحية أخرى، لن يختلف موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كثيرًا عن الصين، وذلك على الرغم من تقديمه الكثير من الدعم لطهران في السنوات الأخيرة.
وقال ستوت: "على غرار الصين، لن يكون للروس دور في دعم إيران عسكريا في مثل هذا الصراع، ومن الأرجح أن يسلكوا الطريق الدبلوماسي".
وأوضح أن الروس لن يتمكنوا من تقديم الدعم العسكري الذي سبق أن منحوه لبشار الأسد في سوريا خلال عام 2015، خاصة أن المواقف قد تبدو مختلفة بشكل واضح.