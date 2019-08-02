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هل يتخلى الروس والصينيون عن إيران حال نشوب حرب؟

من المرجح أن تكتفي الصين وروسيا بدعم إيران على المستوى السياسي، فلن يدخل الجانبان في أي صراع عسكري تكون الولايات المتحدة الأمريكية طرفًا فيه
تحرير:محمود نبيل ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢١ م
الصين وروسيا
الصين وروسيا
راهنت إيران على تدويل أزمتها المتصاعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد انسحابها من الاتفاق النووي منتصف العام الماضي، وبالأخص في ما يتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي شهد وجودا عسكريا مكثفا على مدى الأشهر القليلة الماضية. وعولت طهران بشكل رئيسي على تدخل حلفائها، وبالأخص روسيا والصين، في الأزمة المتصاعدة بهذه المنطقة الحيوية، والتي رأى الخبراء أنها قد تسير في طريق مواجهة عسكرية كاملة خلال المستقبل القريب، ما لم تستطع الأطراف المعنية إيجاد أرضية مشتركة على المستوى السياسي.
وقالت صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية، مستندة لآراء مجموعة من الخبراء، إن روسيا والصين لن يكون لهما موقف داعم على المستوى العسكري لإيران في المستقبل القريب، وذلك في حال تطور الصراع إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية. إيران تضع خططا عسكرية لإنقاذ الحوثيين من الانهيار.. و«الأمير»
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بوريس-جونسون (3)

جونسون يفشل في أول اختبار له أمام صناديق الاقتراع

يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، سيواجه أياما عصيبة في منصبه الذي تولاه مؤخرا، مع تقلص أغلبيته في مجلس العموم. حيث فاز حزب الديمقراطيين الأحرار المناهض لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بانتخابات فرعية في دائرة "بريكون ورادنشاير" بمنطقة ويلز. حيث حظت جين دودز من حزب الديمقراطيين الأحرار بـ13826 صوتا، متغلبة على كريس ديفيز من حزب المحافظين بـ12401، الذي سعى لإعادة انتخابه رغم اتهامه بتزوير نفقات. الهزيمة قللت أغلبية حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم إلى مقعد واحد وسيضعف من محاولاته لتحقيق البريكست بحلول 31 أكتوبر.
فيضانات

الفيضانات تجبر ركاب حافلة على الوقوف في نيويورك

دفعت الفيضانات التي اجتاحت جزيرة «ستاتن» بمدينة نيويورك الأمريكية، الركاب في إحدى الحافلات، إلى الوقوف على مقاعدهم، ورفع البعض الآخر أرجلهم عن الأرض، بعد أن تسللت المياه إلى أرضية الحافلة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر قيام ركاب الحافلة وهم يحاولون تفادي المياه برفع أرجلهم من على الأرض أو الوقوف على المقاعد هربا من المياه التى غزت الحافلة، الفيديو انتشر سريعا على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.
ضرب-نار-مسدس-رصاص

مسلح يقتل 6 أشخاص من أسرة واحدة وينتحر في كرواتيا

لقي صباح اليوم الجمعة، 6 أشخاص من أسرة واحدة حتفهم رميا بالرصاص في منزل لإحدى الأسر بالعاصمة زغرب على يد أحد المسلحين قبل أن يقوم بالانتحار عندما حاولت الشرطة إلقاء القبض عليه أمس بعد تلقي الشرطة الكرواتية بلاغات طارئة بإطلاق نار. وذكرت السلطات الكرواتية أن ضحايا الحادث ثلاث نساء ورجلان وطفل في العاشرة من عمره، بينما نجا رضيع يبلغ من العمر سبعة أشهر، حيث لم يصب بأي جروح في المنزل، وما زال على قيد الحياة، حسبما نقلت محطة "إتش آر تي" الرسمية عن المتحدث باسم الشرطة ماركو راسيتش.
بوريس-جونسون

«السيارات» تعوق خروج بريطانيا من اليورو بلا اتفاق

لم يعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مرضٍ لكل الأطراف، أمرًا مرفوضًا من الأوساط السياسية في المملكة المتحدة فحسب، ولكن أيضًا من شركات عديدة ذات ثقل كبير على المستوى السياسي والاقتصادي في القارة الأوروبية. العديد من الشركات الأوروبية أكدت رفضها التام والقاطع لأي محاولات قد تشير إلى خروج المملكة المتحدة من اليورو بلا اتفاق، وبالأخص بعدما بدا بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية الجديد غير معترض على إمكانية الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.
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ناقلة-نفط (1)

هل تقحم إيران الصين في أزمة مضيق هرمز؟

باتت التوترات في مضيق هرمز تنذر بمزيد من العواقب السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في أعقاب التصعيد الأخير بين طهران ولندن بشأن الناقلة التي تحتجزها السلطات الإيرانية منذ أسبوعين تقريبا، الأمر الذي دفع بريطانيا لاتخاذ عدد من الإجراءات. وجاء على رأس تلك الإجراءات البريطانية، قرار زيادة الوجود العسكري للمملكة المتحدة في خليج هرمز، بما يسمح لها بمرافقة كل الناقلات التجارية والنفطية، وتقديم الحماية اللازمة لها ضد أي تجاوزات أو تهديدات في تلك المنطقة الحيوية.
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هل تعاقب أمريكا أوروبا بسبب «إنستيكس»؟

لم تستطع أوروبا حتى الآن إيجاد أرضية مشتركة في سياستها تجاه إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقعته القوى العالمية في 2015 خلال مايو من عام 2018. وعلى الرغم من صمت الولايات المتحدة تجاه الدعم الأوروبي الواضح لإيران في ما يتعلق بالإبقاء على اتفاقها النووي، فإن واشنطن بدت حريصة على ألا يتجاوز هذا الدعم الحدود المسموح بها، لا سيما أن أوروبا أعلنت في أكثر من مناسبة عزمها على استمرار التعامل التجاري مع طهران رغم العقوبات المفروضة عليها.
الصين

هل تتخلى الصين عن إيران بالمشاركة في تحالف ترامب؟

لم تعد الصين قادرة على البقاء صامتة تجاه التوترات التي تعيشها منطقة الخليج ومضيق هرمز، على خلفية التهديدات التي تواجهها ناقلات النفط والتجارة العالمية خلال العبور من الممر الملاحي الهام، والذي بات جزءًا أصيلًا من الأزمات السياسية بين الولايات المتحدة وإيران. الصين باعتبارها واحدة من القوى السياسية والاقتصادية الداعمة لإيران، فضلت الصمت إزاء التوترات المتصاعدة في تلك المنطقة، وذلك على الرغم من اعتمادها بشكل رئيسي على المواد النفطية التي تُنقل عبر المضيق، بالإضافة إلى أهميته البالغة كوسيلة لنقل تجارتها العالمية.
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لماذا تراجعت واشنطن عن معاقبة رجل دبلوماسية إيران؟

يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ترغب في ترك الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية مع إيران، رغم زيادة التوتر بين البلدين، بعد الأنباء التي تم تداولها حول تراجع واشنطن عن فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، في خطوة مفاجئة ربما تحمل الكثير من التكهنات. وفي إطار العقوبات الأمريكية المتواصلة على طهران، أعلنت وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، في 24 يونيو الماضي، أن ظريف سيوضع على قائمة سوداء في ذلك الأسبوع، وهو موقف علني غير مألوف، لأن واشنطن عادة لا تكشف مسبقا عن تلك القرارات، لمنع أهدافها من نقل أصول خارج الاختصاص القضائي لها.
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