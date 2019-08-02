لن أعيش بعد سن 41.. حكاية سينج مع الوزن الزائد

عند الحديث عن الرياضة وتخصيص وقت لها، يقول سينج إن الوزن الذي فقده ليس نتيجة الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو الاعتماد على مدرب، إنما بممارسة رياضة الكارديو.

تحرير:إسراء سليمان ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

فقدان الوزن

تؤدي بعض العادات السيئة إلى الإصابة بأمراض مزمنة، لم لا نستوعب دروس الحياة سوى بالإفاقة على مرض أو كارثة، بالرغم من وجود بعض المؤشرات بأن هذا الأمر يضر بشكل كبير، فالإفراط في تناول الطعام ليس له نهاية غير السمنة، ومرض السكري والضغط، إذا لم نتخذ الخطوة لنتوقف في الوقت المناسب، سنندم بعد فوات الأوان، وذلك مثلما حدث مع شاشانك سينج، الذي قال له الأطباء إنه لن يعيش بعد 41 عامًا نتيجة الوزن الزائد، ولكنه تفهم سريعًا لأهمية الحياة الصحية، نقلًا عن "timesofindia".

تعرض المحامي الهندي شاشانك سينج لمشكلات صحية عديدة نتيجة الوزن المفرط، وعند تقديم النصائح له من أجل فقدان الوزن، أو تحذير فيما يتعلق بالنتائج الوخيمة مثل الموت المبكر، يترك ما يُقال له جانبًا، مقتنع أن كل هذا بمنزلة لهو، ولن يتحقق، وفي نفس الوقت كان يشعر أنه حافز يجب أن يأخذ به ليبدأ في روتين فقدان