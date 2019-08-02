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لن أعيش بعد سن 41.. حكاية سينج مع الوزن الزائد

عند الحديث عن الرياضة وتخصيص وقت لها، يقول سينج إن الوزن الذي فقده ليس نتيجة الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو الاعتماد على مدرب، إنما بممارسة رياضة الكارديو.
تحرير:إسراء سليمان ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
فقدان الوزن
فقدان الوزن
تؤدي بعض العادات السيئة إلى الإصابة بأمراض مزمنة، لم لا نستوعب دروس الحياة سوى بالإفاقة على مرض أو كارثة، بالرغم من وجود بعض المؤشرات بأن هذا الأمر يضر بشكل كبير، فالإفراط في تناول الطعام ليس له نهاية غير السمنة، ومرض السكري والضغط، إذا لم نتخذ الخطوة لنتوقف في الوقت المناسب، سنندم بعد فوات الأوان، وذلك مثلما حدث مع شاشانك سينج، الذي قال له الأطباء إنه لن يعيش بعد 41 عامًا نتيجة الوزن الزائد، ولكنه تفهم سريعًا لأهمية الحياة الصحية، نقلًا عن "timesofindia".
تعرض المحامي الهندي شاشانك سينج لمشكلات صحية عديدة نتيجة الوزن المفرط، وعند تقديم النصائح له من أجل فقدان الوزن، أو تحذير فيما يتعلق بالنتائج الوخيمة مثل الموت المبكر، يترك ما يُقال له جانبًا، مقتنع أن كل هذا بمنزلة لهو، ولن يتحقق، وفي نفس الوقت كان يشعر أنه حافز يجب أن يأخذ به ليبدأ في روتين فقدان
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لو رايحة المصيف.. هذه أنسب الأكلات على البحر

مع دخول الصيف تبدأ الرحلات والذهاب للشاطئ، وتسعى كل ربة منزل في تقديم أصناف مختلفة من الطعام لأطفالها وعائلتها تناسبهم بعد الخروج من البحر أو البسين، البعض يعتقد أن الأمر يقتصر على السندوتشات فقط، لكن هناك الكثير من الأصناف يمكنك التنويع بينها لتناولها على البحر، بدلا من شراء أطفالك للحلوى والأطعمة الغير مغذية، في السطور التالية نساعدك التعرف على أنسب الأكلات التي يمكنك تجهيزها لأطفالك على الشاطئ دون مجهود كبير بدلًا من شراء الحلوى التي تكون غير مضمونة وغالية السعر أيضًا..
الاضطراب-العصبى-عند-الاطفال

الهدوء والتجاهل.. 8 طرق لمواجهة عصبية الأبناء

توجد أسباب عديدة للعصبية والغضب عند الأطفال، فقد يرجع ذلك إلى حاجتهم إلى المزيد من الحب، وأحيانا يكون السبب هو الشدة الزائدة على الحد في أثناء توجيههم والتعامل معهم، وأحيانا أخرى ترجع العصبية إلى محاولتهم إثبات أنفسهم داخل الأسرة، وفي كثير من الأحيان لا نستطيع كآباء وأمهات أن نتعامل بشكل سليم مع عصبية الأبناء، فنقابلها بالعصبية والعقاب، وأحيانا بالضرب. لكن توجد طرق أخرى أفضل من ذلك، تساعد الأبناء في التخلي عن العصبية والتعامل بشكل أكثر هدوءًا وراحة، فما هذه الطرق؟
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احم شعرك من حرارة المكواة بهذه الطرق

يتعرض الشعر للعديد من العوامل التي تسبب تقصفه وجفافه مثل أشعة الشمس وحرارة مجففات الشعر، على الرغم من ذلك يمكن حماية الشعر قدر الإمكان من تأثير هذه العوامل باستخدام البخاخ الطبيعي الواقي من الحرارة، للحفاظ على المظهر الصحي للشعر. لكن هل تساءلت يومًا عن سبب حاجتك إلى سبراي واق من الحرارة؟، هل من الأمان استخدام بخاخ واق للحرارة بانتظام؟، ما مكونات البخاخ نفسه؟ هناك العديد من البخاخات الطبيعية التي تحمي الشعر من مختلف أنواع الحرارة، حسب موقع boldsky.
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