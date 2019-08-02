لن أعيش بعد سن 41.. حكاية سينج مع الوزن الزائد

عند الحديث عن الرياضة وتخصيص وقت لها، يقول سينج إن الوزن الذي فقده ليس نتيجة الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو الاعتماد على مدرب، إنما بممارسة رياضة الكارديو.
تؤدي بعض العادات السيئة إلى الإصابة بأمراض مزمنة، لم لا نستوعب دروس الحياة سوى بالإفاقة على مرض أو كارثة، بالرغم من وجود بعض المؤشرات بأن هذا الأمر يضر بشكل كبير، فالإفراط في تناول الطعام ليس له نهاية غير السمنة، ومرض السكري والضغط، إذا لم نتخذ الخطوة لنتوقف في الوقت المناسب، سنندم بعد فوات الأوان، وذلك مثلما حدث مع شاشانك سينج، الذي قال له الأطباء إنه لن يعيش بعد 41 عامًا نتيجة الوزن الزائد، ولكنه تفهم سريعًا لأهمية الحياة الصحية، نقلًا عن "timesofindia".
تعرض المحامي الهندي شاشانك سينج لمشكلات صحية عديدة نتيجة الوزن المفرط، وعند تقديم النصائح له من أجل فقدان الوزن، أو تحذير فيما يتعلق بالنتائج الوخيمة مثل الموت المبكر، يترك ما يُقال له جانبًا، مقتنع أن كل هذا بمنزلة لهو، ولن يتحقق، وفي نفس الوقت كان يشعر أنه حافز يجب أن يأخذ به ليبدأ في روتين فقدان
تعرض المحامي الهندي شاشانك سينج لمشكلات صحية عديدة نتيجة الوزن المفرط، وعند تقديم النصائح له من أجل فقدان الوزن، أو تحذير فيما يتعلق بالنتائج الوخيمة مثل الموت المبكر، يترك ما يُقال له جانبًا، مقتنع أن كل هذا بمنزلة لهو، ولن يتحقق، وفي نفس الوقت كان يشعر أنه حافز يجب أن يأخذ به ليبدأ في روتين فقدان الوزن، وفي خلال عام تغير رأيه وقرر أن يتوقف عن الإفراط في تناول الطعام، ويقوم بخطوات جدية، ونجح في إدراة وزنه بشكل كبير، وخسر الكثير من الكيلوجرامات، وأصبح يتمتع بصحة جيدة، فإذا كنت تكافح من أجل فقدان وزنك، اجعل هذه القصة حافز لك لتحقق هدفك المرجو.
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كان يبلغ من العمر أربعة وثلاثين عامًا، لم تتحول حياته غير بعد أن وصل إلى 132 كيلو جراما، فقال سينج أثناء حديثه، إن زيادة الوزن يجلب العديد من المشكلات الصحية في الحياة، بما في ذلك مشكلات متعلقة بالأسرة، "لقد كانت نصيحة من أحد المارة الذين غيروا حياتي"، فكنت أشعر بالتوتر والقلق حيال مظهري، لم أكن قادرًا على القيام بالمهام اليومية، فقد كان الكسل يحاوطني من كل جانب، تفهمت جديًا إنني لن أستطيع تجاوز الواحد والأربعين عامًا، الآن حياتي على حافة الانتحار.
لذا قام باتباع نظام غذائي صارم من أجل تقليل السعرات الحرارية والدهون المتراكمة في الجسم، وما يلي المكونات التي كان يتناولها في كل وجبة:
1-وجبة الإفطار: 2 بيضة مع كوب من اللبن، فكلا منهما يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة، التي يحتاجها الجسم، وتزيد من معدلات الشبع طوال اليوم.
2-الغداء: كمية معقولة من البقوليات مع الخضراوات الورقية وخبز من الحبوب الكاملة.
3-العشاء: ثمرة أو ثمرتان من الفواكه.
4-وجبة قبل التمرين: تناول كوب من القهوة من أفضل الخيارات للاسترخاء قبل القيام بالتمرينات الرياضية.
5-وجبة بعد التمرين: تناول مجموعة من الفواكه الطازجة أو المكسرات.
عند الحديث عن الرياضة وتخصيص وقت لها، يقول سينج إن الوزن الذي فقده ليس نتيجة الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو مدرب، إنما بممارسة رياضة الكارديو، حيث تعمل على رفع نبضات القلب وتعطيك جسما رشيقا، وتحسن من الدورة الدموية، وتساعد أيضًا في التخلص من التوتر والقلق والإجهاد، إضافة إلى التعديل من الحالة النفسية والمزاجية، وحرق مزيد من الدهون والسعرات الحرارية، كما إنها تعمل على تقوية العضلات، إضافة إلى رياضة الركض ببطء.
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كما أوصى بتناول الوصفات المنزلية لأنها صحية، فكل مايتم تناوله من البيت يعد منخفضا من حيث السعرات الحرارية ويساعد بشكل كبير على فقدان الوزن، كما أن الحفاظ على أسلوب حياة صحي من الأشياء الهامة التي يجب أن تضعها في اعتبارك، ويجب أيضًا التوقف عن التدخين، وأضاف قائلًا:"أكثر ما كان يحفزني الملابس التي كنت أرغب في شرائها، ولم أجد مقاسا يناسبني".
ظهرت بعض المشكلات الصحية عندما ازداد وزني على سبيل المثال الأرق وعدم القدرة على التنفس في الليل، كما أنه كان يرغب في وزن مثالي لأطول فترة ممكنة مهما تقدم من العمر، لذا قام ببعض التغييرات في حياته مثل التوقف عن تناول الوجبات السريعة، وبدأ تناول وجبة العشاء قبل الساعة الثامنة، فكان على دراية كاملة إن وزنه الزائد سيؤدي إلى موت مبكر، ولن يستطيع تحقيق ما يرغب به، والآن استطاع سينج أن يفقد ما يقرب من 48 كيلو جرام.
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