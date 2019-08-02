المتهم بخنق زوجته في الدقهلية يفجر مفاجأة جديدة

تحرير:رانيا الديداموني ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٤ م

صورة أرشيفية

أدلى السائق المتهم بقتل زوجته خنقا بكتم أنفاسها بالمخدة بعد زواج 4 شهور، في قرية السبخاوية التابعة لمركز الستاموني بالدقهلية، بتفاصيل جديدة أمام نيابة بلقاس، إذ ادعى تخلصه من زوجته بسبب اشتعال الخلافات بينهما، وشكه في سلوكها إذ إنها كانت ترتبط بعلاقة عاطفية مع شخص آخر تقدم لخطبتها سابقا، وأنه دائم الشك بأنها ما زالت على تواصل معه خلال تغيبه عن المنزل، وملاحقته لها بالسؤال والتفتيش في هاتفها، وعندما واجهها صرخت في وجهه وطلبت منه الطلاق. وأكد أنه كان يصر على أن تقيم في شقة أسرته خلال تغيبه عن المنزل ومشاركتهم في الأعمال المنزلية حتى يطمئن قلبه.

وأشار الزوج إلى أنها كانت ترفض لرغبتها في أن تستقل في شقتها، وتعدى عليها بالضرب وحاول كتم أنفاسها بمخدة السرير حتى لقيت مصرعها، ثم هرب من المنزل وعاد في صباح اليوم التالي وادعى أنه وجدها فاقدة الوعي. وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا بورود بلاغ من "كامل. أ. م- 71 عاما، يتهم "عبد