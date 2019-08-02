قائمة THE BEST.. ماذا قدم المرشحون لجائزة أفضل مدرب؟

سيكون على (قادة المنتخبات الوطنية- مدربي المنتخبات الوطنية- أعضاء مختارين من وسائل الإعلام الرياضي) اختيار ثلاثة مرشحين، ويتم احتساب نقاط التصويت بالتساوي

تحرير:كريم مليم ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م

يورجن كلوب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب "The Best"، خلال عام 2019، وسيتم الإعلان عن الفائز في حفل الجوائز الذي سيقام يوم 23 سبتمبر في مدينة ميلانو بإيطاليا. وشهدت القائمة وجودا عربيا مميزا للجزائري جمال بلماضي، المدير الفني لمحاربي الصحراء، الذي قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر، عقب التغلب على منتخب السنغال بهدف نظيف. كما شهدت القائمة هيمنة أرجنتينية بوجود ثلاثة مدربين من الأرجنتين هم مارسيلو جاياردو، وريكاردو جاريكا، وماوريسيو بوتشيتينو.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أن مجموعة من الخبراء هم من اختاروا المرشحين الـ10، بناءً على الأداء الميداني والسلوك العام داخل الملعب وخارجه، في الفترة الزمنية من 16 يوليو 2018، إلى 19 يوليو 2019. وسيكون على (قادة المنتخبات الوطنية- مدربي المنتخبات الوطنية- أعضاء مختارين من وسائل الإعلام الرياضي)،