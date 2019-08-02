قائمة THE BEST.. ماذا قدم المرشحون لجائزة أفضل مدرب؟

سيكون على (قادة المنتخبات الوطنية- مدربي المنتخبات الوطنية- أعضاء مختارين من وسائل الإعلام الرياضي) اختيار ثلاثة مرشحين، ويتم احتساب نقاط التصويت بالتساوي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب "The Best"، خلال عام 2019، وسيتم الإعلان عن الفائز في حفل الجوائز الذي سيقام يوم 23 سبتمبر في مدينة ميلانو بإيطاليا.
وشهدت القائمة وجودا عربيا مميزا للجزائري جمال بلماضي، المدير الفني لمحاربي الصحراء، الذي قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر، عقب التغلب على منتخب السنغال بهدف نظيف. كما شهدت القائمة هيمنة أرجنتينية بوجود ثلاثة مدربين من الأرجنتين هم مارسيلو جاياردو، وريكاردو جاريكا، وماوريسيو بوتشيتينو.
وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أن مجموعة من الخبراء هم من اختاروا المرشحين الـ10، بناءً على الأداء الميداني والسلوك العام داخل الملعب وخارجه، في الفترة الزمنية من 16 يوليو 2018، إلى 19 يوليو 2019.
وسيكون على (قادة المنتخبات الوطنية- مدربي المنتخبات الوطنية- أعضاء مختارين من وسائل الإعلام الرياضي)،
وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أن مجموعة من الخبراء هم من اختاروا المرشحين الـ10، بناءً على الأداء الميداني والسلوك العام داخل الملعب وخارجه، في الفترة الزمنية من 16 يوليو 2018، إلى 19 يوليو 2019.
وسيكون على (قادة المنتخبات الوطنية- مدربي المنتخبات الوطنية- أعضاء مختارين من وسائل الإعلام الرياضي)، اختيار ثلاثة مرشحين لكل جائزة من القائمة، ويتم احتساب نقاط التصويت بالتساوي بين جميع الفئات.
يشار إلى أن لجنة اختيار المرشحين الرجال لجوائز «The Best» شملت كلا من المكسيكي فرانكو باريزي، والكوري الجنوبي تشا بومكون، والإيطالي فابيو كابيلو صاحب الـ73 عامًا، والأسترالي ريكي هربرت، والبرازيلي ريكاردو إيزيكسون دوس سانتوس «كاكا»، والألماني لوثر ماتيوس صاحب الـ58 عاما، والكولومبي فرانشيسكو ماتورانا صاحب الـ70 عاما، والمكسيكي هوجو سانشيز، والأرجنتيني خوان سيباستيان فيرون، والإسباني تشافي هيرنانديز كريس «تشافي» أسطورة برشلونة السابق.
وفي ما يلي نستعرض ماذا قدم المرشحون لجائزة أفضل مدرب للرجال؟
الفرنسي ديدييه ديشامب (منتخب فرنسا)
- قاد منتخب فرنسا لقمة مجموعة تصفيات أمم أوروبا.
- فوزان مؤثران على منتخبي ألمانيا وهولندا.
- المنتخب المصنف ثالثا على مستوى العالم.
الأرجنتيني مارسيلو جاياردو (نادي ريفير بليت الأرجنتيني)
- الفائز بكوبا ليبرتادوريس 2018.
- الفائز بريكوبا سودأمريكانا.
- المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2018.
الأرجنتيني ريكاردو جاريكا (منتخب بيرو)
- قاد بيرو لنهائي كوبا أمريكا.
- أفضل أداء قاري منذ 1975.
- فوزان مؤثران ضد بوليفيا وتشيلي.
الإسباني بيب جوارديولا (نادي مانشستر سيتي الإنجليزي)
- فاز بثلاثية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وكأس كاراباو مع مانشستر سيتي.
- أول مدرب على الإطلاق يحقق هذا الإنجاز.
- تأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
الألماني يورجن كلوب (نادي ليفربول الإنجليزي)
- الفائز بدوري أبطال أوروبا.
- ثاني الدوري الإنجليزي برصيد 97 نقطة.
- تلقى مع ليفربول هزيمة واحدة طوال الموسم.
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو (نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي)
- تأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا.
- رابع الدوري الإنجليزي.
- تأهل لربع نهائي كأس كاراباو.
البرتغالي فرناندو سانتوس (منتخب البرتغال)
- الفائز بدوري أمم أوروبا.
- فوزان مؤثران على سويسرا وهولندا في الطريق إلى اللقب.
- منتخب البرتغال لم يُهزم في 10 مباريات في 2018- 19.
الهولندي إيريك تين هاج (نادي أياكس أمستردام الهولندي)
- قاد فريقه أياكس لثنائية الدوري والكأس.
- تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
- أول ثنائية محلية منذ عام 2002 وأول تأهل لنصف نهائي دوري الأبطال منذ 1997.
البرازيلي تيتي (منتخب البرازيل)
- الفائز ببطولة كوبا أمريكا.
- البرازيل تلقت هدفا واحدا خلال البطولة.
- 15 هدفًا في 6 مباريات في الطريق إلى اللقب.
الجزائري جمال بلماضي (منتخب الجزائر)
- قاد الجزائر للفوز بلقب كأس أمم إفريقيا 2019.
- تلقت شباك المنتخب هدفين فقط في الطريق إلى اللقب.
- خسر مباراة واحدة من يوليو 2018 إلى يوليو 2019.