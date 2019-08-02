رياضة

قائمة THE BEST.. ماذا قدم المرشحون لجائزة أفضل مدرب؟

سيكون على (قادة المنتخبات الوطنية- مدربي المنتخبات الوطنية- أعضاء مختارين من وسائل الإعلام الرياضي) اختيار ثلاثة مرشحين، ويتم احتساب نقاط التصويت بالتساوي
تحرير:كريم مليم ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب "The Best"، خلال عام 2019، وسيتم الإعلان عن الفائز في حفل الجوائز الذي سيقام يوم 23 سبتمبر في مدينة ميلانو بإيطاليا. وشهدت القائمة وجودا عربيا مميزا للجزائري جمال بلماضي، المدير الفني لمحاربي الصحراء، الذي قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر، عقب التغلب على منتخب السنغال بهدف نظيف. كما شهدت القائمة هيمنة أرجنتينية بوجود ثلاثة مدربين من الأرجنتين هم مارسيلو جاياردو، وريكاردو جاريكا، وماوريسيو بوتشيتينو.
وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أن مجموعة من الخبراء هم من اختاروا المرشحين الـ10، بناءً على الأداء الميداني والسلوك العام داخل الملعب وخارجه، في الفترة الزمنية من 16 يوليو 2018، إلى 19 يوليو 2019. وسيكون على (قادة المنتخبات الوطنية- مدربي المنتخبات الوطنية- أعضاء مختارين من وسائل الإعلام الرياضي)،
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ناشئات مصر تحقق إنجازا جديدا وتتأهل لمونديال السلة

تأهل منتخب مصر لكرة السلة ناشئات تحت 17 عامًا اليوم الجمعة، إلى بطولة كأس العالم رسميًا، بعدما ما حقق فوزًا ساحقًا على نظيره منتخب أنجولا بنتيجة (71 – 50) في نصف النهائى، ليضمن التأهل إلى المباراة النهائية في مواجهة منتخب مالي الذي تأهل أيضًا لنفس الدور في البطولة التي تقام حاليًا في رواندا، وهنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر بعد إنجاز ناشئات المنتخب الوطني. وحقق منتخب ناشئات مصر الفوز علي أوغندا وخسر أمام مالي وتنزانيا و انسحب منتخب جنوب إفريقيا في أول لقاءات البطولة أمام الفراعنة.
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ألميريا على طريقة تركى آل شيخ:اللى يلعب معانا يستحمل

احتفل نادى ألميريا الإسبانى بمالك النادى الجديد تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ولكن بطريقة خاصة حيث أشار إلى تصريح سابق للمالك الجديد أثناء رئاسته الشرفية للنادى الأهلى مع أحمد شوبير في لقاء تلفزيوني قصير من ملعب التتش. وجاء تعليق النادى الإسبانى عبر الحساب الرسمى لألميريا على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، وجاء فيه بثلاث لغات منها العربية :" اللى يلعب معانا يستحمل" . ولم يعلن النادي الإسباني قيمة الصفقة التي تمت بحضور ألفونسو جارسيا الذي ترأس النادي على مدار 16 عاما .
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مران الأهلي.. استقبال خاص للثلاثي الجديد وعودة حمدي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وشهد المران انتظام الثلاثي المالي أليو ديانج ومحمود متولي ومحمد مجدي "قفشة" لأول مرة في المران، واصطف لاعبو الفريق الأحمر صفين وقام الثلاثي بمصافحتهم عقب نهاية المحاضرة التي عقدها لاسارتي قبل المران. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان في دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.
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ملخص ما قدمه النجوم الـ10 المرشحون لجائزة «THE BEST»

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب "The Best"، خلال عام 2019، وسيتم الإعلان عن الفائز في حفل الجوائز الذي سيقام يوم 23 سبتمبر في مدينة ميلانو بإيطاليا. وشهدت القائمة وجود البرتغالي كريستيانو رونالدو، والهولندي فرينكي دي يونج، والهولندي ماتياس دي ليخت، والبلجيكي إيدين هازارد، والإنجليزي هاري كين، والسنغالي ساديو ماني، والفرنسي كيليان مبابي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والمصري محمد صلاح، والهولندي فيرجيل فان ديك.
منتخب-الجزائر‎ (1)

قائمة «THE BEST» لأفضل مدرب.. وجود عربي مميز

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأربعاء، عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب "The Best"، خلال عام 2019، وسيتم الإعلان عن الفائز في حفل الجوائز الذي سيقام يوم 23 سبتمبر في مدينة ميلانو بإيطاليا. وشهدت القائمة وجودا عربيا مميزا للجزائري جمال بلماضي، المدير الفني لمحاربي الصحراء، والذي قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس الأمم الإفريقية 2019، التي أقيمت في مصر، عقب التغلب على منتخب السنغال بهدف نظيف. كما شهدت القائمة هيمنة أرجنتينية بوجود ثلاثة مدربين من الأرجنتين هم مارسيلو جاياردو، وريكاردو جاريكا، وماوريسيو بوتشيتينو.
كأس-العالم-للأندية

فيفا يحدد موعد انطلاق كأس العالم للأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية لعام 2019، إذ ذكر الموقع الرسمي للفيفا أن بطولة كأس العالم للأندية ستقام خلال الفترة من 11 حتى 21 ديسمبر المقبل. ونوه بتأكد مشاركة 3 أندية في البطولة حتى الآن، وهي ليفربول الإنجليزي المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا، وهينجين سبورت بطل أوقيانوسيا، ومونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، وأضاف الفيفا أنه سيتم سحب قرعة لتحديد مباريات الدور الثاني ونصف النهائي، في مدينة زيوريخ السويسرية، في 16 سبتمبر المقبل.
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أبو ريدة يفاوض «الفيفا» لتشكيل لجنة لإدارة الجبلاية

كشف مصدر باتحاد الكرة أن هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية السابق، يفاوض الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، للحصول على موافقة الفيفا برئاسة جياني أنفانتينو لتشكيل لجنة خماسية تشارك في إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث قال المصدر إن أشرف صبحي وزير الرياضة استقر على أحمد عبدالله رئيس لجنة الملاعب في كأس الأمم الإفريقية 2019 التي نظمتها مصر من الفترة 21 من شهر يونيو الماضى والتي انتهت يوم الجمعة الماضي الموافق 19 من شهر يوليو الجاري ومحمد فضل نجم الأهلي السابق للانضمام لهذه اللجنة.
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