أمن القليوبية يسيطر على مشاجرة في شبرا الخيمة

تحرير:هيثم بطاح ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م

صورة أرشيفية

سيطرت قوات الأمن بالقليوبية على مشاجرة نشبت، اليوم الجمعة، بين طرفين بشبرا الخيمة، إذ تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة من شرطة النجدة، بتلقي بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بشارع ماضي بأرض نوبار دائرة القسم، وبانتقال مأمور وضباط وحدة مباحث القسم، تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول "ا.و.ع - 38 عامًا" وأصدقائه "س.ص.س - 35 عامًا" بدون عمل، و"م.ص.ع - 32 عامًا" تاجر، و"أ.ر.م - 39 عامًا" سائق، والطرف الثاني للمشاجرة يدعى "م.ا.ا - 34 عامًا"، ومقيم بدائرة القسم وبحوزته طبنجة صوت بداخل خزينتا طلقتي صوت.

وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بينهما على أثر خلافات مالية مقابل تطورات لمشاجرة قام خلالها الخامس بإشهار الطبنجة الصوت المضبوطة بحوزته دون وقوع ثمة إصابات بين الطرفين. انتقلت سيارات التدخل السريع إلى المكان، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف والفصل بين الطرفين، وفرضت كردونا أمنيا