جريمة

أمن القليوبية يسيطر على مشاجرة في شبرا الخيمة

تحرير:هيثم بطاح ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سيطرت قوات الأمن بالقليوبية على مشاجرة نشبت، اليوم الجمعة، بين طرفين بشبرا الخيمة، إذ تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة من شرطة النجدة، بتلقي بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بشارع ماضي بأرض نوبار دائرة القسم، وبانتقال مأمور وضباط وحدة مباحث القسم، تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول "ا.و.ع - 38 عامًا" وأصدقائه "س.ص.س - 35 عامًا" بدون عمل، و"م.ص.ع - 32 عامًا" تاجر، و"أ.ر.م - 39 عامًا" سائق، والطرف الثاني للمشاجرة يدعى "م.ا.ا - 34 عامًا"، ومقيم بدائرة القسم وبحوزته طبنجة صوت بداخل خزينتا طلقتي صوت.
وتبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بينهما على أثر خلافات مالية مقابل تطورات لمشاجرة قام خلالها الخامس بإشهار الطبنجة الصوت المضبوطة بحوزته دون وقوع ثمة إصابات بين الطرفين. انتقلت سيارات التدخل السريع إلى المكان، وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على الموقف والفصل بين الطرفين، وفرضت كردونا أمنيا
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صديق عاطل وطعنات.. لغز مقتل أستاذ جامعي بدار السلام

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محمد بين 3 ستات.. تدخل للدفاع عن والدته فقتله خالته

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إحباط تهريب مشغولات ذهبية مع راكبة في مطار برج العرب

أحبط رجال الجمارك بمطار برج العرب غرب الإسكندرية، محاولة تهريب جمركى لكمية من المشغولات الذهبية بالمخالفة لقانون الجمارك، وقدر حجم الغرامات 300 ألف جنيه، جاء ذلك بناء على إخبارية سرية مشتركة رقم 1/2019 مقدمة من إدارتى مكافحة التهريب الجمركى والأمن الجمركى بالمواني الجوية، بالاشتباه فى الراكبة "أ. ع. ب." القادمة على رحلة طائرة خطوط العربية رقم (E5 104) القادمة من "برجاموا – إيطاليا"، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أي بضائع أو أشياء تود الإقرار عنها لرجال الجمارك، أجابت بالنفي.
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لقي 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 4 آخرون في مشاجرة وقعت بالأسلحة النارية بعزبة النقطة بقرية بني قرة بمركز القوصية في محافظة أسيوط، أمام بوابة مسجد النقطة، وذلك بعد الانتهاء من صلاة الجمعة وخروجهم، حيث تلقى العميد حمدي هاشم، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة يفيد بوقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين أمام بوابة مسجد عزبة النقطة بقرية بني قرة التابعة لمركز القوصية في أثناء خروج المصلين من المسجد، وأسفرت عن وقوع قتلى ومصابين.
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مقتل عامل وإصابة والده وزوجته في مشاجرة بالدقهلية

قُتل عامل وأصيبت زوجته ووالده بإصابات بالغة بطعنات من آلة حادة وكسور متفرقة، في مشاجرة عنيفة بينهم وبين جيرانهم في قرية كفر الروك التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين بوصول شخص جثة هامدة على أثر إصابته بطعنة نافذة في البطن، وإصابة زوجته وأبيه واحتجازه في العناية المركزة لحين استقرار حالته وسماع أقواله.
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مشاجرة بالخرطوش في شبرا الخيمة.. وإصابة 3 أشخاص

شهدت منطقة الفرنواني بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، مشاجرة بالخرطوش بين طرفين بسبب خلافات مالية، أسفرت عن إصابة 3 أشخاص. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة، من بعض الأهالي بحدوث مشاجرة وسقوط مصابين، وبالانتقال تبين حدوث المشاجرة بين طرف أول "إ.ع.ع- 25 عاما" موظف بشركة أدوية، وأصيب برش خرطوش بالقدم اليسرى، و"أ.ع.م- 18 عاما" طالب، وأصيب بجرح عميق بالأنف، وطرف ثان "ك.م.ع- 27 عاما" عامل، أصيب بجروح وكدمات بالوجه والقدم اليسرى، و"م.ب.م- 20 عاما"، عاطل وسابق اتهامه في قضية سلاح.
جثة-طفل-مقتول-قتل

انتحار طالب ثانوية «راسب» بطلق ناري في الشرقية

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