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منها تسريح العاملين والمعاشات| الحكومة تنفي 12 شائعة

بناء على تكليف من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء رصد المركز الإعلامي للمجلس عددا من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 26 يوليو حتى 2 أغسطس 2019)
تحرير:التحرير ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه خلال الفترة الماضية انتشرت في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الدولة تسريح 25% من العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات لهم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، الذي نفى تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدا عدم صحة تسريح الدولة لـ25% من العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات لهم، مُشدداً على أن نسبة من ثبت تعاطيهم المخدرات من موظفي الجهاز الإداري الذين تم إجراء التحاليل لهم لا تتعدى 2%.
وأضاف مجلس الوزراء أنه تمت إحالتهم إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب العاملين بالجهاز الإداري للدولة. وفي النهاية، ناشد الصندوق وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل
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سوق-السيارات (3)

11 % انخفاضا في مبيعات السيارات الملاكي| والشعبة ترد

كشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات تراجع مبيعات الستة أشهر الأولى من العام الحالي 2019، بنسبة 11%، عن المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بعد أن أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافة إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020.. فما أسباب التراجع الحقيقية؟
شركات الموبايل الصينية

في عالم الموبايلات.. هل ينقلب الصينيون على المصريين؟

لا يمكن لإحد إنكار أن طرق إدارة «البيزنس» تختلف من شخص لآخر، وكذلك من مؤسسة لأخرى ومن دولة لأخرى، أما وإن كان هذا البيزنس يدار من أجانب في دولة مُضيفة، فمن العرف أن يكون هناك قواعد إدارة حاكمة لهذا البيزنس، من بينها الاعتماد على الكفاءات من ذلك البلد المُضيف، وهو ما قام به الصينيون بالفعل في عالم الموبايل في السوق المصري، حيث اعتمدوا على كفاءات وشباب ذوي حماس كبير، أهَّل كثيرا من تلك الشركات لاقتناص حصص سوقية في دولة يستخدم فيها قرابة 90 مليون الموبايل. وتعمل في مصر شركات صينية مثل "أوبو، إنفينكس، هواوي، وريل مي، شاومي، تكنو".
ذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 أغسطس 2019

شهدت أسعار الذهب اليوم، الجمعة انخفاضا على خلفية التعاملات المسائية أمس الخميس، وذلك عقب صعودها أول من أمس بشكل طفيف، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1442 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
عقارات

الركود مسيطر.. متى تنجح الحكومة في تصدير العقارات؟

رغم سعي الحكومة لتفعيل وإنعاش ملف تصدير العقارات المصرية من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات، إلا أنه لا جديد في هذا الملف طوال الفترة الماضية، رغم وجود المنتج الذى يتم تسويقه وتصديره للخارج، وبات الركود يخيم على القطاع برمته، وكان آخر القرارات «الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة، لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، لمن يمتلك عقارا أو أكثر بجمهورية مصر العربية، بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار، كما يجوز الترخيص للأجانب فى الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار.
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معاشات .(1)

قانون المعاشات الجديد.. هل ينصف موظفي الحكومة؟

بين مؤيدين ورافضين وآخرين لا يعلمون عنه شيئا، ننتظر مصير قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذى وافق عليه مجلس النواب، وتسلمه قسم التشريع بمجلس الدولة، وذلك لمراجعته تمهيدا لاستكمال إجراءات الاستصدار، وأثار القانون حالة من الجدل على مدى الأيام الماضية بسبب بعض التعديلات، التى أبرزها رفع السن القانونية لخروج المعاش حتى 65 عامًا، ومستقبل استثمار أموال معاشات نحو 10 ملايين مستفيد، ومصير الهيئة العامة لأصحاب المعاشات، وكيف تتم عقوبة المستثمرين المخالفين تجاه حقوق العمال.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

الحكومة تسدد 160 مليار جنيه للمعاشات في الموازنة الجديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة مطالبة بسداد 160 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجديد 2019- 2020 للتأمينات والمعاشات بنسبة زيادة سنوية 5.7% بإجمالى مبلغ يتجاوز التريليون جنيه، لافتا إلى أن الحكومة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية استطاعت حل التشابك التاريخى الخاص برد أموال التأمينات والمعاشات. وقال إن الحكومة تستهدف فى الموازنة الجديدة 40% زيادة ببند الاستثمارات بإجمالى 140 مليار جنيه، موضحا: "الحكومة منذ أن قدمت للبرلمان موازنة العام المالى 2019- 2018، لم تطلب تعديلا واحدا، بل حققت كل ما التزمت به وحققت فائضا أيضا".
النائبات-فى-جلسات-مجلس-النواب (9)

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون التأمينات والمعاشات

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال اليوم، الإثنين، بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والجداول المرفقة. ويهدف مشروع القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذي يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري.
رشاوى-فلوس

هذه المصادر رفعت حصيلة الضرائب إلى 688 مليار جنيه

ارتفعت حصيلة الإيرادات الضريبية بنهاية العام المالي الماضي 2018-2019 لتصل إلى 688 مليار جنيه، بحسب تصريحات عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، بينما تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019-2020، تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه. وبحسب مصادر حكومية، فقد تجاوزت مصلحة الضرائب مستهدفات الحصيلة خلال العام المالي الماضي 2018-2019 بواقع 6%، نتيجة زيادة الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية، والتى تعبر عن النشاط الاقتصادي الحقيقي.
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