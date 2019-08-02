حدث تاريخي.. سيدة تدير لقاء ليفربول بالسوبر الأوروبي

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م

ليفربول

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ظهر اليوم "الجمعة" عن تعيين الفرنسية ستيفاني فوبارت حكما للمباراة المرتقبة بين فريقي ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين في كأس السوبر الأوروبي المقرر إقامتها يوم 14 أغسطس الجاري فى تركيا، لتصبح ستيفاني فوبارت البالغة من العمر 35 عاما، أول امرأة تقود مباراة على هذا المستوى في بطولة كبرى للرجال في أوروبا عبر التاريخ. وسبق أن أدارت فوبارت مباراة نهائي كأس العالم للسيدات، والتي جمعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، وفاز خلالها المنتخب الأمريكي بهدفين دون مقابل.

وأدارت الفرنسية ستيفاني فوبارت مباريات في الدوري الفرنسي بداية من القسم الثاني في عام 2014، وأصبحت أول سيدة تدير مباراة لكرة القدم على مستوى المحترفين والدرجة الأولى للرجال، تلك التي جمعت بين أميان وستراسبورج في الموسم الماضي من الدوري الفرنسي. وبدأ التحكيم النسائي على مستوى العالم يتخذ آفاقا جديدة