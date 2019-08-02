رياضة

حدث تاريخي.. سيدة تدير لقاء ليفربول بالسوبر الأوروبي

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م
ليفربول
ليفربول
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ظهر اليوم "الجمعة" عن تعيين الفرنسية ستيفاني فوبارت حكما للمباراة المرتقبة بين فريقي ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين في كأس السوبر الأوروبي المقرر إقامتها يوم 14 أغسطس الجاري فى تركيا، لتصبح ستيفاني فوبارت البالغة من العمر 35 عاما، أول امرأة تقود مباراة على هذا المستوى في بطولة كبرى للرجال في أوروبا عبر التاريخ. وسبق أن أدارت فوبارت مباراة نهائي كأس العالم للسيدات، والتي جمعت بين الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، وفاز خلالها المنتخب الأمريكي بهدفين دون مقابل.
وأدارت الفرنسية ستيفاني فوبارت مباريات في الدوري الفرنسي بداية من القسم الثاني في عام 2014، وأصبحت أول سيدة تدير مباراة لكرة القدم على مستوى المحترفين والدرجة الأولى للرجال، تلك التي جمعت بين أميان وستراسبورج في الموسم الماضي من الدوري الفرنسي. وبدأ التحكيم النسائي على مستوى العالم يتخذ آفاقا جديدة
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منتخب-كرة السلة-للسيدات

ناشئات مصر تحقق إنجازا جديدا وتتأهل لمونديال السلة

تأهل منتخب مصر لكرة السلة ناشئات تحت 17 عامًا اليوم الجمعة، إلى بطولة كأس العالم رسميًا، بعدما ما حقق فوزًا ساحقًا على نظيره منتخب أنجولا بنتيجة (71 – 50) في نصف النهائى، ليضمن التأهل إلى المباراة النهائية في مواجهة منتخب مالي الذي تأهل أيضًا لنفس الدور في البطولة التي تقام حاليًا في رواندا، وهنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر بعد إنجاز ناشئات المنتخب الوطني. وحقق منتخب ناشئات مصر الفوز علي أوغندا وخسر أمام مالي وتنزانيا و انسحب منتخب جنوب إفريقيا في أول لقاءات البطولة أمام الفراعنة.
تركى ال شيخ

ألميريا على طريقة تركى آل شيخ:اللى يلعب معانا يستحمل

احتفل نادى ألميريا الإسبانى بمالك النادى الجديد تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ولكن بطريقة خاصة حيث أشار إلى تصريح سابق للمالك الجديد أثناء رئاسته الشرفية للنادى الأهلى مع أحمد شوبير في لقاء تلفزيوني قصير من ملعب التتش. وجاء تعليق النادى الإسبانى عبر الحساب الرسمى لألميريا على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، وجاء فيه بثلاث لغات منها العربية :" اللى يلعب معانا يستحمل" . ولم يعلن النادي الإسباني قيمة الصفقة التي تمت بحضور ألفونسو جارسيا الذي ترأس النادي على مدار 16 عاما .
مران-الأهلي‎ (4)

مران الأهلي.. استقبال خاص للثلاثي الجديد وعودة حمدي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وشهد المران انتظام الثلاثي المالي أليو ديانج ومحمود متولي ومحمد مجدي "قفشة" لأول مرة في المران، واصطف لاعبو الفريق الأحمر صفين وقام الثلاثي بمصافحتهم عقب نهاية المحاضرة التي عقدها لاسارتي قبل المران. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان في دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.
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مانشستر-سيتي

7 أرقام قياسية حققها مانشستر سيتي في آخر موسمين

ينطلق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي "بريميرليج" 2019- 2020، يوم 9 أغسطس الجارى، إذ ستكون ضربة البداية عبر مباراة ليفربول ونوريتش سيتي، وستكون الأنظار مسلطة على حامل اللقب في آخر موسمين، مانشستر سيتي، وما إذا كان قادرًا على التتويج باللقب للموسم الثالث على التوالي، وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية، خاصة أن السيتي تمكن في آخر موسمين من تحطيم الكثير من الأرقام القياسية، ففي موسم 2017- 2018 جمع السيتي أكبر عدد من النقاط في موسم واحد بواقع 100 نقطة محطمًا الرقم القياسي السابق لتشيلسي بـ95 نقطة في موسم 2004- 2005.
مانشستر يونايتد

اليونايتد يتراجع في قائمة فوربس لأغلى الأندية عالميا

تراجع مانشستر يونايتد من المركز الثاني إلى المركز السادس في قائمة فوربس لقيمة الأندية الرياضية الأغلى في العالم، وذلك في الوقت الذي حافظ فيه ناديي ريال مدريد وبرشلونة على ترتيبهم في المركزين الثالث والرابع على الترتيب منذ عام 2018، وتوجد في القائمة 5 أندية أخرى في مجال كرة القدم في قائمة الـ50 الأوائل، وهم بايرن ميونيخ الـ17 ومانشستر سيتي الـ25 وتشيلسي الـ23 وأرسنال الـ42 وليفربول الـ45، في الوقت الذي تصدر فيه نادي دالاس كاوبويز الناشط في دوري كرة القدم الأمريكية القائمة بقيمة 5 مليار دولار.
فان-دايك‎

برشلونة يستفسر عن إمكانية ضم فان ديك

استفسر نادي برشلونة عن إمكانية ضم المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك من صفوف ليفربول، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، وانضم فان ديك لليفربول في شهر يناير من عام 2018 مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، وقدم مستويات خيالية مع الريدز منذ ذلك الحين، إذ لعب دورا بارزا في تتويج الليفر بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وبات من أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، ليجذب أنظار برشلونة، إلا أن آمال البارسا في ضم المدافع الهولندي تبدو ضعيفة للغاية.
يورجن كلوب‎

كلوب يرفع شعار التحدي مبكرًا في البريميرليج

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن فترة إعداد الريدز الحالية صعبة بالنسبة له، وذلك حسبما أفاد في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، اليوم الجمعة. وحول ما إذا كان شكل ليفربول في الموسم الماضي يمنحهم حافزًا إضافيًا في الموسم الجديد، أجاب المدرب الألماني: "لا علاقة لهذا بذلك. نريد أن نلعب أفضل موسم يمكن أن نلعبه، مثلما أردنا أن نفعل ذلك في العام الماضي، لكن ليس لدينا أي فكرة عما يعنيه ذلك لدى جميع الفرق الأخرى -مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام- لذلك سيكون موسمًا جديدًا وعلينا أن نكون مستعدين لذلك".
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