فصل طالبة بكفر الشيخ لمدة عامين| ضربت محامية الجامعة

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م

صورة أرشيفية

أصدرت جامعة كفر الشيخ، بيانا اليوم الجمعة، أكدت خلاله أنها أصدرت قرارًا حمل رقم 1270 لسنة 2019م، بشأن قيام الطالبة "ر. ن"، بالفرقة الثالثة بكلية التجارة، بالفصل من الكلية لمدة عامين جامعيين مقبلين بسبب التعدي بالضرب والسباب، على "هـ. ش" محام بالجامعة أثناء قيامها بأداء عملها والتحقيق في وقائع غش أثناء امتحانات الدور الثانى لطلاب الفرقة الثالثة بكلية التجارة، وهو ما يعد خروجًا على القيم والآداب الجامعية، وأشارت الجامعة إلى أن القرار سيتم تطبيقه خلال مدة عامين جامعيين مقبلين 2019 /2020 م، و2020/ 2021 م.

كان الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ المنتهية ولايته، قد تلقى مذكرة من مصطفى العشري، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة، يفيد قيام الطالبة "ر. ن"، بالتعدي بالضرب والسباب، على "هـ. ش" محام بالجامعة في أثناء قيامها بأداء عملها، وهو ما يُعد خروجًا على القيم والآداب الجامعية، ليتم