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فصل طالبة بكفر الشيخ لمدة عامين| ضربت محامية الجامعة

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصدرت جامعة كفر الشيخ، بيانا اليوم الجمعة، أكدت خلاله أنها أصدرت قرارًا حمل رقم 1270 لسنة 2019م، بشأن قيام الطالبة "ر. ن"، بالفرقة الثالثة بكلية التجارة، بالفصل من الكلية لمدة عامين جامعيين مقبلين بسبب التعدي بالضرب والسباب، على "هـ. ش" محام بالجامعة أثناء قيامها بأداء عملها والتحقيق في وقائع غش أثناء امتحانات الدور الثانى لطلاب الفرقة الثالثة بكلية التجارة، وهو ما يعد خروجًا على القيم والآداب الجامعية، وأشارت الجامعة إلى أن القرار سيتم تطبيقه خلال مدة عامين جامعيين مقبلين 2019 /2020 م، و2020/ 2021 م.
كان الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ المنتهية ولايته، قد تلقى مذكرة من مصطفى العشري، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة، يفيد قيام الطالبة "ر. ن"، بالتعدي بالضرب والسباب، على "هـ. ش" محام بالجامعة في أثناء قيامها بأداء عملها، وهو ما يُعد خروجًا على القيم والآداب الجامعية، ليتم
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التحالف-العربي-لدعم-الشباب (2)

القصة والحقيقة.. هل سيطر الحوثيون على 15 موقعا عسكريا في السعودية؟

أعلنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، سيطرتها على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجيزان، خلال الأيام الماضية، لكنها هذه المزاعم والادعاءات لم تستمر طويلا، بعدما أنهاه رد قاطع من تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية، عبر مصدر رسمي، أكد أن المليشيات الحوثية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات في مختلف جبهات القتال، ولم تحقق أي تقدم منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل، ولهذا تلجأ لاختلاق الفبركات والأكاذيب التي تتحدث عن انتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام، لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيديها في مناطق سيطرتها.
قرود-وسط مدينة أسوان-والبيطرى حملات-لضبطها

ظهور «نسانيس» في أسوان.. والبيطري: حملات لضبطها

في مشهد غريب وغير مألوف بمدينة أسوان، رصد عدد من أهالى وسط المدينة، وبخاصة مناطق الشواربي والسيدة نفيسة والحاج حسن، والمنطقة المحيطة باستراحة وكيل وزارة التربية والتعليم ومدرسة العقاد الثانوية، ظهور قرود من فصيلة النسانيس فوق أسطح المنازل والأشجار، وسط دهشة البعض من وجودها، بينما قام مواطنون بتوفير الطعام لها، الأمر الذي لم يستحسنه آخرون خشية أن تكون ناقلة للأوبئة والأمراض مجهولة المصدر. وذلك بينما أعلنت مديرية الطب البيطرى القيام بحملات مشتركة مع الجهات المعنية لضبط هذه الأنواع من القرود.
السياحة-تطارد المبتزين-والكلاب-على-شواطئ-الاسكندرية (4)

السياحة تطارد «المبتزين» على شواطئ الإسكندرية

شن اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، حملة على الشواطئ بدأها من شاطئ رأس التين الشرقي والغربي، وشاطئ الأنفوشي بنظام "الخدمة لمن يطلبها"، وكافيتريا البستان، حيث وجه بتوقيع عدد من المخالفات نظرا لسوء حالة النظافة وارتفاع قيمة تذاكر الدخول، كما رصد وجود بعض الكلاب بحوزة أصحابها، ما يشكل مخالفة صريحة لبنود كراسة الشروط، وتم توقيع الغرامة المستحقة قبل أن يتجول بين شماسي المصطافين، إذ نبه عليهم عدم الخضوع لأي ابتزاز أو دفع أي إكراميات والإبلاغ فورا عن أي مخالفة يتعرضون لها.
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الأوقاف تكشف حقيقة انقطاع بث شعائر الجمعة بالحسين

نفى الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، صحة ما تم تداوله من أسباب انقطاع البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة التي أداها الوزير محمد مختار جمعة بمسجد الإمام الحسين، مشيرا إلى أنه لا صحة على الإطلاق لما تمت إثارته عن اقتحام أحد الملتحين ساحة المسجد أو خلافه. وعن أسباب الانقطاع قال طايع لـ"التحرير"، إن هناك عطلا فنيا بسيارة النقل المباشر، وتم استكمال الخطبة على إذاعة القرآن الكريم، مشيرا إلى أن مساجد الأوقاف آمنة، والمسلمين ملتزمون فيها باحترام قدسية المساجد.
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الشرطة-الالمانية

مهاجمة قس وتقييده في مبنى كنسي غربي ألمانيا

شهدت مدينة بوخوم غربي ألمانيا، أمس الأحد، تعرض قس لهجوم وحشي أسفر عن إصابته بإصابات خطيرة داخل مبنى كنسي بالمدينة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وأوضحت الشرطة، أن مجهولا قام بالدخول عنوة إلى المبنى التابع للكنيسة، وبمجرد أن دخل القس 66 عامًا، إلى المبنى في وقت لاحق هاجمه اللص وأصابه وقيده. وسمع أحد المارة صوت استغاثة القس وأبلغ الشرطة التي اكتشفت أن اللص لاذ بالفرار ولم توضح الشرطة بعد المحتويات التي سرقها، وجرى نقل القس إلى المستشفى حيث يعاني من إصابات خطيرة.
الثانى على الثانوية العامة الدروس الخصوصية كانت عامل أساسيا في استيعاب المناهج والتفوق

ثاني علمي علوم: الدروس الخصوصية كانت عامل أساسي

"مكنتش أعرف إنى من الأوائل غير بعد ما الصحفيين كلمونى، وكنت فاكرهم بيهزروا لأن محدش من الوزارة كلمنى".. بهذه الكلمات بدأ الطالب عاصم سميح عبد الباعث يوسف طالب بمدرسة الشهيد مصطفى بدوى الرسمية لغات في مدينة كفر الشيخ، الحاصل على المركز الثاني مكرر علمي علوم حديثه، معربا عن فرحته العارمة بتفوقه وإعلان اسمه بين أوائل الجمهورية بمجموع "409.5" درجات. وقال "عاصم"، إن والده والدته وشقيقه الأكبر هم قدوته في الحياة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن حصوله على المركز الثاني جاء بعد كفاح تعلمه من والده، حيث كان دائم التشجيع له على التفوق.
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مصرع شخصين تناولا كشري بمبيد حشري في كفر الشيخ

لقي شخصان مصرعهما، إثر تناولهما طعام "كشري" ملوثا بمبيد حشري داخل مزرعة دواجن بعزبة السبارته بقرية الجرايدة التابعة لدائرة مركز بيلا بكفر الشيخ، تم تحرير محضر رقم 3806 إداري مركز بيلا، وبالعرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثتين، إذ تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ لمركز شرطة بيلا، يفيد عثور أهالي عزبة السبارته التابعة لقرية الجرايدة دائرة المركز على جثتين داخل مزرعة دواجن.
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ننشر تعريفة المواصلات الجديدة بمحافظة كفر الشيخ

اعتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لجميع خطوط مواقف السيارات بالمحافظة، وتعديل سعر اسطوانات الغاز المنزلي والتجاري، وتراوحت الزيادة بين 10% إلى 15%، طبقا للتعريفة الجديدة على مستوى الجمهورية. وأكد المحافظ، أنه تم تشديد الرقابة على المواقف وتكثيف المرور، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع جزاءات على السيارات التى تقوم بزيادة أجرة الركوب عن التعريفة التى تم إقرارها بدءا من "الغرامة الفورية" وانتهاء بـ"حجز السيارة"، وتطبيق لائحة العقوبات التي ينص عليها القانون.
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