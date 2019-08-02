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السياحة تطارد «المبتزين» على شواطئ الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
حملة على شواطئ الإسكندرية
حملة على شواطئ الإسكندرية
شن اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، حملة على الشواطئ بدأها من شاطئ رأس التين الشرقي والغربي، وشاطئ الأنفوشي بنظام "الخدمة لمن يطلبها"، وكافيتريا البستان، حيث وجه بتوقيع عدد من المخالفات نظرا لسوء حالة النظافة وارتفاع قيمة تذاكر الدخول، كما رصد وجود بعض الكلاب بحوزة أصحابها، ما يشكل مخالفة صريحة لبنود كراسة الشروط، وتم توقيع الغرامة المستحقة قبل أن يتجول بين شماسي المصطافين، إذ نبه عليهم عدم الخضوع لأي ابتزاز أو دفع أي إكراميات والإبلاغ فورا عن أي مخالفة يتعرضون لها.
كما وجه رئيس الإدارة تحذيرا لمدير الشاطئ من استغلال المواطنين أو فرض إكراميات عليهم مستقبلا وإلا ستتم زيادة قيمة الغرامة طبقا لبنود التعاقد. وفى الوقت نفسه، شاركت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في ماراثون للمشي على الكورنيش، انطلق من أمام حديقة سعد زغلول بمحطة الرمل مرورا بالجندي المجهول، وفي اتجاه
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القصة والحقيقة.. هل سيطر الحوثيون على 15 موقعا عسكريا في السعودية؟

أعلنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، سيطرتها على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجيزان، خلال الأيام الماضية، لكنها هذه المزاعم والادعاءات لم تستمر طويلا، بعدما أنهاه رد قاطع من تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية، عبر مصدر رسمي، أكد أن المليشيات الحوثية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات في مختلف جبهات القتال، ولم تحقق أي تقدم منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل، ولهذا تلجأ لاختلاق الفبركات والأكاذيب التي تتحدث عن انتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام، لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيديها في مناطق سيطرتها.
قرود-وسط مدينة أسوان-والبيطرى حملات-لضبطها

ظهور «نسانيس» في أسوان.. والبيطري: حملات لضبطها

في مشهد غريب وغير مألوف بمدينة أسوان، رصد عدد من أهالى وسط المدينة، وبخاصة مناطق الشواربي والسيدة نفيسة والحاج حسن، والمنطقة المحيطة باستراحة وكيل وزارة التربية والتعليم ومدرسة العقاد الثانوية، ظهور قرود من فصيلة النسانيس فوق أسطح المنازل والأشجار، وسط دهشة البعض من وجودها، بينما قام مواطنون بتوفير الطعام لها، الأمر الذي لم يستحسنه آخرون خشية أن تكون ناقلة للأوبئة والأمراض مجهولة المصدر. وذلك بينما أعلنت مديرية الطب البيطرى القيام بحملات مشتركة مع الجهات المعنية لضبط هذه الأنواع من القرود.
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فصل طالبة بكفر الشيخ لمدة عامين| ضربت محامية الجامعة

أصدرت جامعة كفر الشيخ، بيانا اليوم الجمعة، أكدت خلاله أنها أصدرت قرارًا حمل رقم 1270 لسنة 2019م، بشأن قيام الطالبة "ر. ن"، بالفرقة الثالثة بكلية التجارة، بالفصل من الكلية لمدة عامين جامعيين مقبلين بسبب التعدي بالضرب والسباب، على "هـ. ش" محام بالجامعة أثناء قيامها بأداء عملها والتحقيق في وقائع غش أثناء امتحانات الدور الثانى لطلاب الفرقة الثالثة بكلية التجارة، وهو ما يعد خروجًا على القيم والآداب الجامعية، وأشارت الجامعة إلى أن القرار سيتم تطبيقه خلال مدة عامين جامعيين مقبلين 2019 /2020 م، و2020/ 2021 م.
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الأوقاف تكشف حقيقة انقطاع بث شعائر الجمعة بالحسين

نفى الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، صحة ما تم تداوله من أسباب انقطاع البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة التي أداها الوزير محمد مختار جمعة بمسجد الإمام الحسين، مشيرا إلى أنه لا صحة على الإطلاق لما تمت إثارته عن اقتحام أحد الملتحين ساحة المسجد أو خلافه. وعن أسباب الانقطاع قال طايع لـ"التحرير"، إن هناك عطلا فنيا بسيارة النقل المباشر، وتم استكمال الخطبة على إذاعة القرآن الكريم، مشيرا إلى أن مساجد الأوقاف آمنة، والمسلمين ملتزمون فيها باحترام قدسية المساجد.
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السياحة تستجيب لشكاوى دورات المياه بشواطئ الإسكندرية

أثارت دورات المياه الموجودة بشواطئ محافظة الإسكندرية حالة من الغضب بين رواد الشواطئ والمصطافين في عروس البحر الأبيض المتوسط، معبرين عن عدم رضاهم عن المستوى "غير الآدمي"، على حد تعبيرهم، لدورات المياه، ما يصعب دخولها، ووجهوا شكاوى عديدة للإدارة المركزية للسياحة والمصايف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وطالبوا بسرعة التدخل، بينما قام اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بمحافظة الإسكندرية، بجولة على دورات المياه بشاطئ ستانلي واستمع لشكاوى المصطافين.
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غرامة 25 ألف جنيه على 8 شواطئ مخالفة في الإسكندرية

قال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن حملات تفتيش متواصلة على الشواطئ لرصد المخالفين لبنود التعاقد، مشيرا إلى توقيع غرامات فورية تصل لـ 25 ألف جنيه على المستأجرين المخالفين بنحو 8 شواطئ. وأوضح أن حملة بدأت على شواطئ المنتزه أول وثان من شاطئ المندرة السياحي والمندرة المميز والعصافرة المميز وأبو هيف، وتم رصد مخالفات زيادة في أسعار التذاكر وزيادة في أسعار رسم دخول دورات المياه وزيادة في عدد التذاكر المباعة، وتم حصر المخالفات وتوقيع الغرامات والجزاءات طبقا لبنود التعاقد والخاصة بالغرامات والمخالفات.
انهيار عقار الإسكندرية

إخلاء سكان عقارين بحي الجمرك بعد سقوط أجزاء منهما

شهد حي الجمرك بالإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، سقوط أجزاء من عقار قديم بحارة سلطان متفرع من شارع الشمرلي، دائرة قسم الجمرك. وعلى الفور انتقلت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك للموقع برفقة النوباتجية المسائية بالحي لموقع البلاغ للمعاينة واتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة. وأسفرت المعاينة عن وجود انهيار جزئي في عقارين قديمين مجارين لبعضهما ومكونين من أربعة طوابق، في عنوان 36 الكيال و3 حارة سلطان، دون وجود أي إصابات، وتم إخلاءهم من السكان دون المنقولات حرصًا على سلامتهم.
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