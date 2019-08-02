السياحة تطارد «المبتزين» على شواطئ الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

حملة على شواطئ الإسكندرية

شن اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، حملة على الشواطئ بدأها من شاطئ رأس التين الشرقي والغربي، وشاطئ الأنفوشي بنظام "الخدمة لمن يطلبها"، وكافيتريا البستان، حيث وجه بتوقيع عدد من المخالفات نظرا لسوء حالة النظافة وارتفاع قيمة تذاكر الدخول، كما رصد وجود بعض الكلاب بحوزة أصحابها، ما يشكل مخالفة صريحة لبنود كراسة الشروط، وتم توقيع الغرامة المستحقة قبل أن يتجول بين شماسي المصطافين، إذ نبه عليهم عدم الخضوع لأي ابتزاز أو دفع أي إكراميات والإبلاغ فورا عن أي مخالفة يتعرضون لها.

كما وجه رئيس الإدارة تحذيرا لمدير الشاطئ من استغلال المواطنين أو فرض إكراميات عليهم مستقبلا وإلا ستتم زيادة قيمة الغرامة طبقا لبنود التعاقد. وفى الوقت نفسه، شاركت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في ماراثون للمشي على الكورنيش، انطلق من أمام حديقة سعد زغلول بمحطة الرمل مرورا بالجندي المجهول، وفي اتجاه