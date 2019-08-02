مصرع ربة منزل وإصابة أخريين في حادث تصادم بالفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ م

صورة أرشيفية

لقيت ربة منزل مصرعها وأصيبت سيدتان أخريان بإصابات بالغة، في أثناء استقلالهما تروسيكل، ووقع حادث تصادم بينه وبين سيارة أجرة بسبب السرعة الجنونية لسائق التروسيكل، ثم انقلابه، حيث تلقى مركز شرطة إطسا بلاغًا من إدارة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم ومتوفاة ومصابتين بطريق دفنو/ إطسا أمام عزبة الحجز دفنو. وأمر اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم، ضباط مركز شرطة إطسا، بالانتقال والفحص والمعاينة، وتبين وقوع المصادمة بين كل من السيارة رقم "3469 ف ل ر" أجرة الفيوم قيادة رجب "ه. ا. ث - 44 عامًا"، وتروسيكل فر قائده هاربًا فور وقوع الحادث.

توفيت نادية صابر عبد التواب 40 عامًا، كما أصيبت "رابعة سعداوي عبد الوهاب 25 عامًا، باشتباه كسر بالعمود الفقري، وليلي خميس عبد المولى 45 عامًا" باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالكتف اليمنى، وجميعهن يقمن بعزبة الخوري دائرة المركز، وذلك بسبب السرعة الزائدة للتروسيكل ما أدى لانحرافه واصطدامه بالجانب