كيف يؤثر الماء المثلج في الصيف على جسمك؟

درجة حرارة المشروبات يمكن أن يكون لها تأثير خطير فى الجهاز الهضمي، ولكن تختلف الآثار من شخص لآخر، كما تبين أن الماء البارد له تأثير سلبي فى هضم الوجبة.
تحتاج إلى تناول المشروبات الباردة في الصيف لمساعدتك على الانتعاش والترطيب، كما أن شرب الماء المثلج يمكن أن يساعدك على حرق السعرات الحرارية، ولكن هناك الكثير من الأدلة على أن شرب المشروبات المثلجة يمكن أن يكون سيئا، حتى في الجو الحار.
يساعد الماء الدافئ على فتح مسامك وجعل بشرتك أكثر مرونة فإن الماء البارد يضيق المسام، وبالمثل هناك تأثير لشرب الماء المثلج فى الجهاز الهضمي وغيره من أعضاء جسمك؛ لهذا تعرف على الأسباب التي تجعلك تتخلى عن تناول المشروبات المثلجة وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post".
1- يمكن أن يؤثر فى الهضم
وفقا لإحدى الدراسات التي أجرتها مجلة علم وظائف الأعضاء، فإن درجة حرارة المشروبات يمكن أن يكون لها تأثير خطير فى الجهاز الهضمي، ولكن تختلف الآثار من شخص لآخر، كما تبين أن الماء البارد له تأثير سلبي فى هضم الوجبة.
إذا كنت تشرب سائلا باردا مع وجبة ما، فستتصلب جميع الدهون ويتحول
1- يمكن أن يؤثر فى الهضم
وفقا لإحدى الدراسات التي أجرتها مجلة علم وظائف الأعضاء، فإن درجة حرارة المشروبات يمكن أن يكون لها تأثير خطير فى الجهاز الهضمي، ولكن تختلف الآثار من شخص لآخر، كما تبين أن الماء البارد له تأثير سلبي فى هضم الوجبة.
إذا كنت تشرب سائلا باردا مع وجبة ما، فستتصلب جميع الدهون ويتحول طعامك إلى شيء لزج، ما يبطئ عملية الهضم وتصبح راكدة.
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كما أن شرب الماء المثلج يؤدي إلى تقلص الأوعية الدموية، وهذا يعوق عملية الهضم، وبدلا من العمل على تحطيم وامتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة التي تناولتها للتو، فإن جسمك يكون عالقا في هدر الطاقة لتنظيم درجة الحرارة الأساسية.
2- يمكن أن يؤثر سلبا فى الطحال
يكون الطحال بحاجة إلى درجة حرارة معتدلة حتى يعمل بشكل صحيح، فهذا العضو ضروري لحماية الجسم من مسببات الأمراض ومكافحة العدوى.
3- يضعف جهاز المناعة
إن شرب الماء البارد بعد الوجبة يخلق مخاطا زائدا في جسمك، ما قد يؤدي إلى انخفاض في وظائف الجهاز المناعي، ويسهل الإصابة بنزلات البرد والأمراض، وعلى الرغم من أن تأثيره ضئيل للغاية، فإن شرب الماء البارد قد يكون مشكلة بالنسبة للفرد الذي يعاني من مناعة ضعيفة.
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4- قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات الصحية
قد تؤدي المياه الباردة إلى تفاقم أعراض الربو لدى الأطفال، وفقا لدراسة أجرتها الجمعية الأوروبية لأمراض الحساسية والمناعة للأطفال.
ووجدت دراسة أخرى أن 7.6% من المشاركين عانوا من الصداع بعد شرب كوب من الماء المثلج، والأرقام ترتفع فقط عندما تفكر في ما إذا كان للمشارك تاريخ من الصداع النصفي أم لا.
فوائد شرب الماء الدافئ
1- سرعة ترطيب الجسم.
2- تحفيز الإنزيمات الهاضمة الطبيعية، ومن ثم يتم تعزيز الهضم.
3- تتحرك الأمعاء بشكل أفضل خاصة عند إضافة الليمون إليه.
4- المشروبات الساخنة يمكن أن تبرد الجسم بنفس قدر المياه المثلجة.
إذا كنت تشعر بالتردد في التخلي عن المشروبات المثلجة، فكر في أن المشروبات الدافئة قد أثبتت أنها تساعدك على التهدئة بنفس فاعلية المشروبات الباردة.
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كما صدرت بعض التقارير التي تفيد أن المشروبات الدافئة لها تأثير فى آليات التبريد النظامية، التي تتجاوز تأثيرها الفعلي من حيث تسخين جسمك، وقد يبدو الأمر غير بدَهي، ولكن قد يكون تناول المشروب في درجة حرارة الغرفة أفضل لك في يوم حار من الماء المثلج.
متى لا تشرب الماء الدافئ أو الماء البارد؟
1- الماء البارد
يقول الدكتور نيها، إخصائي تغذية: "لا تشرب الماء البارد في أثناء تناول الطعام، إذ ينفق جسمك الكثير من الطاقة لزيادة درجة حرارته، وهذا يبطئ عملية الهضم، ما قد يسبب عسر الهضم".
2- الماء الدافئ
تجنب شرب الماء الدافئ بعد ممارسة الرياضة لوقت طويل، لأن درجة حرارة جسمك تكون عالية بالفعل بعد التمرين، لذا فإن شرب الماء البارد سوف يقلل من درجة حرارة جسمك.