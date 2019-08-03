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كيف يؤثر الماء المثلج في الصيف على جسمك؟

درجة حرارة المشروبات يمكن أن يكون لها تأثير خطير فى الجهاز الهضمي، ولكن تختلف الآثار من شخص لآخر، كما تبين أن الماء البارد له تأثير سلبي فى هضم الوجبة.
تحرير:فيروز ياسر ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
تأثير الماء المثلج فى الجسم
تأثير الماء المثلج فى الجسم
تحتاج إلى تناول المشروبات الباردة في الصيف لمساعدتك على الانتعاش والترطيب، كما أن شرب الماء المثلج يمكن أن يساعدك على حرق السعرات الحرارية، ولكن هناك الكثير من الأدلة على أن شرب المشروبات المثلجة يمكن أن يكون سيئا، حتى في الجو الحار. يساعد الماء الدافئ على فتح مسامك وجعل بشرتك أكثر مرونة فإن الماء البارد يضيق المسام، وبالمثل هناك تأثير لشرب الماء المثلج فى الجهاز الهضمي وغيره من أعضاء جسمك؛ لهذا تعرف على الأسباب التي تجعلك تتخلى عن تناول المشروبات المثلجة وفقا لما ذكره موقع "Daily Health Post".
1- يمكن أن يؤثر فى الهضم وفقا لإحدى الدراسات التي أجرتها مجلة علم وظائف الأعضاء، فإن درجة حرارة المشروبات يمكن أن يكون لها تأثير خطير فى الجهاز الهضمي، ولكن تختلف الآثار من شخص لآخر، كما تبين أن الماء البارد له تأثير سلبي فى هضم الوجبة. إذا كنت تشرب سائلا باردا مع وجبة ما، فستتصلب جميع الدهون ويتحول
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