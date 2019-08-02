مكافحة المخدرات توقع 7 تجار في 4 محافظات

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م

مواد مخدرة

استمرارًا للضربات الأمنية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمختلف مديريات الأمن، وجهت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة، واستهدفت القوات بؤرا إجرامية بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (الإسماعيلية- الإسكندرية- البحيرة- الجيزة) وقطاع الأمن العام تحت إشراف مساعد وزير الداخلية للقطاع اللواء علاء سليم.

أسفرت الجهود عن ضبط عاطلين لاتجارهما فى المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية حال استقلالهما إحدى السيارات، وبحوزتهما 50 لفافة كبيرة الحجم لمخدر البانجو وزنت 125 كيلوجراما، وضبط عاطل لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، وبحوزته 10 لفافات لمخدر البانجو وزنت



أسفرت الجهود عن ضبط عاطلين لاتجارهما فى المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية حال استقلالهما إحدى السيارات، وبحوزتهما 50 لفافة كبيرة الحجم لمخدر البانجو وزنت 125 كيلوجراما، وضبط عاطل لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، وبحوزته 10 لفافات لمخدر البانجو وزنت 20 كيلوجراما.



كما تم ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبحوزتهما 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت 2.500 كيلوجرام، وعاطل بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة، عُثر بحوزته على 25 طربة لمخدر الحشيش.



وشملت الجهود ضبط أحد العناصر الإجرامية، سبق اتهامه في قضية مخدرات، وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس وزنت 120 جراما، و107 أقراص مخدرة لعقار الكبتاجون، ومبلغ مالي، وهاتف محمول وميزان، وذلك في أحد الأكمنة بمركز كرداسة بالجيزة.



