ظهور «نسانيس» في أسوان.. والبيطري: حملات لضبطها

تحرير:عوض سليم ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٢ م

ظهور نسانيس بأسوان

في مشهد غريب وغير مألوف بمدينة أسوان، رصد عدد من أهالى وسط المدينة، وبخاصة مناطق الشواربي والسيدة نفيسة والحاج حسن، والمنطقة المحيطة باستراحة وكيل وزارة التربية والتعليم ومدرسة العقاد الثانوية، ظهور قرود من فصيلة النسانيس فوق أسطح المنازل والأشجار، وسط دهشة البعض من وجودها، بينما قام مواطنون بتوفير الطعام لها، الأمر الذي لم يستحسنه آخرون خشية أن تكون ناقلة للأوبئة والأمراض مجهولة المصدر. وذلك بينما أعلنت مديرية الطب البيطرى القيام بحملات مشتركة مع الجهات المعنية لضبط هذه الأنواع من القرود.

وأكد إسماعيل الطواب، صاحب محل بمنطقة السيدة نفيسة، أن أصحاب المحال التجارية وسكان مناطق الحاج حسن والسيدة نفيسة والشواربى، شاهدوا أعدادا لم يتم حصرها من القرود الطليقة من فصيلة النسانيس، فوق أسطح المنازل، وأيضا فوق مقام السيدة نفيسة، ما أثار تعجبهم. وأشارت شيماء محمود عباس، من سكان منطقة الحاج حسن،