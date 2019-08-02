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ظهور «نسانيس» في أسوان.. والبيطري: حملات لضبطها

تحرير:عوض سليم ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٢ م
ظهور نسانيس بأسوان
ظهور نسانيس بأسوان
في مشهد غريب وغير مألوف بمدينة أسوان، رصد عدد من أهالى وسط المدينة، وبخاصة مناطق الشواربي والسيدة نفيسة والحاج حسن، والمنطقة المحيطة باستراحة وكيل وزارة التربية والتعليم ومدرسة العقاد الثانوية، ظهور قرود من فصيلة النسانيس فوق أسطح المنازل والأشجار، وسط دهشة البعض من وجودها، بينما قام مواطنون بتوفير الطعام لها، الأمر الذي لم يستحسنه آخرون خشية أن تكون ناقلة للأوبئة والأمراض مجهولة المصدر. وذلك بينما أعلنت مديرية الطب البيطرى القيام بحملات مشتركة مع الجهات المعنية لضبط هذه الأنواع من القرود.
وأكد إسماعيل الطواب، صاحب محل بمنطقة السيدة نفيسة، أن أصحاب المحال التجارية وسكان مناطق الحاج حسن والسيدة نفيسة والشواربى، شاهدوا أعدادا لم يتم حصرها من القرود الطليقة من فصيلة النسانيس، فوق أسطح المنازل، وأيضا فوق مقام السيدة نفيسة، ما أثار تعجبهم. وأشارت شيماء محمود عباس، من سكان منطقة الحاج حسن،
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القصة والحقيقة.. هل سيطر الحوثيون على 15 موقعا عسكريا في السعودية؟

أعلنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، سيطرتها على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجيزان، خلال الأيام الماضية، لكنها هذه المزاعم والادعاءات لم تستمر طويلا، بعدما أنهاه رد قاطع من تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية، عبر مصدر رسمي، أكد أن المليشيات الحوثية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات في مختلف جبهات القتال، ولم تحقق أي تقدم منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل، ولهذا تلجأ لاختلاق الفبركات والأكاذيب التي تتحدث عن انتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام، لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيديها في مناطق سيطرتها.
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السياحة تطارد «المبتزين» على شواطئ الإسكندرية

شن اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، حملة على الشواطئ بدأها من شاطئ رأس التين الشرقي والغربي، وشاطئ الأنفوشي بنظام "الخدمة لمن يطلبها"، وكافيتريا البستان، حيث وجه بتوقيع عدد من المخالفات نظرا لسوء حالة النظافة وارتفاع قيمة تذاكر الدخول، كما رصد وجود بعض الكلاب بحوزة أصحابها، ما يشكل مخالفة صريحة لبنود كراسة الشروط، وتم توقيع الغرامة المستحقة قبل أن يتجول بين شماسي المصطافين، إذ نبه عليهم عدم الخضوع لأي ابتزاز أو دفع أي إكراميات والإبلاغ فورا عن أي مخالفة يتعرضون لها.
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فصل طالبة بكفر الشيخ لمدة عامين| ضربت محامية الجامعة

أصدرت جامعة كفر الشيخ، بيانا اليوم الجمعة، أكدت خلاله أنها أصدرت قرارًا حمل رقم 1270 لسنة 2019م، بشأن قيام الطالبة "ر. ن"، بالفرقة الثالثة بكلية التجارة، بالفصل من الكلية لمدة عامين جامعيين مقبلين بسبب التعدي بالضرب والسباب، على "هـ. ش" محام بالجامعة أثناء قيامها بأداء عملها والتحقيق في وقائع غش أثناء امتحانات الدور الثانى لطلاب الفرقة الثالثة بكلية التجارة، وهو ما يعد خروجًا على القيم والآداب الجامعية، وأشارت الجامعة إلى أن القرار سيتم تطبيقه خلال مدة عامين جامعيين مقبلين 2019 /2020 م، و2020/ 2021 م.
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الأوقاف تكشف حقيقة انقطاع بث شعائر الجمعة بالحسين

نفى الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، صحة ما تم تداوله من أسباب انقطاع البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة التي أداها الوزير محمد مختار جمعة بمسجد الإمام الحسين، مشيرا إلى أنه لا صحة على الإطلاق لما تمت إثارته عن اقتحام أحد الملتحين ساحة المسجد أو خلافه. وعن أسباب الانقطاع قال طايع لـ"التحرير"، إن هناك عطلا فنيا بسيارة النقل المباشر، وتم استكمال الخطبة على إذاعة القرآن الكريم، مشيرا إلى أن مساجد الأوقاف آمنة، والمسلمين ملتزمون فيها باحترام قدسية المساجد.
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حملة-طرق-الابواب للتصدى-لختان-الاناث-بأسوان (2)

حملة طرق أبواب للتصدي لختان الإناث في أسوان

أعلنت هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، انطلاق أكبر حملة لطرق الأبواب ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، للتوعية بخطورة ختان الإناث، فى إطار اهتمام المجلس برئاسة الدكتورة مايا مرسى، بالمشاركة القوية فى حملة "احميها من الختان"، التي أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بمشاركة المجلس القومى للمراة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، وتستهدف توعية المواطنين، بخطورة ختان الإناث والقوانين التي تجرمه، حيث بدأ تنفيذ الحملة بقرى ومدن المحافظة، بمشاركة قيادات فرع المجلس القومى للمرأة.
المياه الجوفية قرية المويسات (4)

غرق منازل قرية المويسات بأسوان والأهالى يستغيثون

تعرضت عدد من منازل قرية نجع المويسات بالبصيلية قبلي بمركز إدفو شمال أسوان، إلى تشققات وتصدعات، إلى جانب غرق البعض منها بالمياه الجوفية المتسربة إليها من الترعة المقابله للقرية، وقد وجه الأهالى استغاثاتهم لسرعة احتواء الموقف، وعلى الفور توجه المسؤولين بالوحدة المحلية لمدينة ومركز إدفو ومسئولى الرى فى محاولة لاحتواء الموقف، وإنقاذ المنازل من الانهيارات الكلية، حيث تم الدفع بإمكانيات الرى والوحدة المحلية للعمل على سحب المياه وكسحها بعيدا عن منازل الأهالى.
لحوم الأضاحي

قبل العيد.. نصائح هامة لشراء الأضاحي وتخزين اللحوم

لا يمتلك الكثير من المواطنين الخبرة الكافية التى تؤهلهم لشراء الأضاحى، سواء من الأبقار والجاموس أو من الأغنام والماعز، لذبحها فى عيد الأضحى المبارك، لذا يلجأ البعض إلى أصحاب الخبرة من الوسطاء، وهو ما يكلفهم دفع مبالغ إضافية مع السعر الأصلى للأضحية، كما تفتقد الكثير من ربات البيوت الخبرة فى شراء اللحوم السليمة والطازجة، وكذلك طريقة تخزينها بشكل صحيح، وعدم الخبرة أثناء شراء الأضاحى قد يجعل المواطن يقع فى فخ شراء الأضاحى المريضة، أو اللحوم غير الطازجة أو الفاسدة، لذا يقدم أطباء الطب البيطري مجموعة من النصائح عن شراء الأضاحى واللحوم وطرق تخزينها.
تعدى-على-الأراضي-الزراعية

إحالة ملف التعديات على أراضي الدولة بأسوان للنيابة

قرر اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، إحالة ملف التعديات على أراضى الدولة بالظهير الصحراوى بقرية غرب أسوان للنيابة العامة للتحقيق، مؤكدا أنه لن يتهاون فى مواجهة أي فساد إداري أو تستر على أي شبهة فساد أو إهمال. وقال المحافظ إنه كان قد أحال الملف إلى النيابة الإدارية فى 18 فبراير الماضى من نفس العام، وإنها عقب انتهاء تحقيقاتها تمت التوصية بإحالة الملف للنيابة العامة، بجانب أنه تم إصدار توجيهات لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بالقيام بحملة مكبرة الأسبوع الماضى لإزالة التعديات الموجودة بالظهير الصحراوى على مساحة 50 ألف م2.
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