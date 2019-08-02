«يوسف شريف رزق الله» بطل دورة مهرجان القاهرة السينمائي 41

تحرير:التحرير ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ م

يوسف شريف رزق الله

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، إطلاق اسم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله على الدورة 41، التى تقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر القادم، وذلك تقديرا لما قدمه من عطاء على مدى 32 عاما، منذ تم اختياره سكرتيرا فنيا للمهرجان عام 1987، ثم مديرا فنيا عام 2000 وحتى رحيله 12 يوليو 2019، وكشفت إدارة المهرجان، أن اللجنة الاستشارية العليا استقرت خلال اجتماعها الأخير، على إبقاء اسم يوسف شريف رزق الله مديرا فنيا للدورة 41، مع تكليف نائبه أحمد شوقى بإدارة جميع الأمور الفنية المتعلقة بهذه الدورة.

ويقول المنتج محمد حفظى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى، إن اسم الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، سيظل مرتبطا بأذهان محبى الفن السابع وجمهور ورواد مهرجان القاهرة السينمائى للأبد، مؤكدا أن مثل هذا الرجل الذى خدم المهرجان بعمره، يستحق أكثر من مجرد إهداء الدورة 41 إلى روحه. وأشار حفظى إلى أن الفترة المقبلة