هل أخطأ ترامب بانسحابه من معاهدة الصواريخ النووية؟

سادت حالة من الخوف في الأوساط السياسية الأمريكية بعد انسحاب الولايات المتحدة بشكل رسمي من اتفاقية الصواريخ النووية، خاصة أن ذلك قد يؤدي إلى سباق تسلح مع روسيا
بدا قرار الولايات المتحدة الأخير بشأن الانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية، التي تم توقيعها في وقت الحرب الباردة مع روسيا، وكأنه علامة على إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تغيير القوالب التقليدية في السياسات الخاصة بالولايات المتحدة.
وانسحبت الولايات المتحدة رسميا من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، وهي اتفاقية لخفض قدرات الصواريخ، وقع عليها الرئيسان الأمريكي رونالد ريجان والروسي ميخائيل جورباتشوف في عام 1987، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة مع تهديدات الرئيس ترامب الأخيرة بشأن الانسحاب.
وقد أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو بشكل رسمي، اليوم الجمعة، عن إنهاء مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاقية التاريخية، وذلك بعد أقل من 6 أشهر على تعليق العمل ببنودها في فبراير الماضي، وهو الأمر الذي عدّه الخبراء بمنزلة مؤشر واضح لنيات الولايات المتحدة الانسحاب.
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وقد أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو بشكل رسمي، اليوم الجمعة، عن إنهاء مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاقية التاريخية، وذلك بعد أقل من 6 أشهر على تعليق العمل ببنودها في فبراير الماضي، وهو الأمر الذي عدّه الخبراء بمنزلة مؤشر واضح لنيات الولايات المتحدة الانسحاب.
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وبدت الولايات المتحدة غير راضية عما وصفته بعدم امتثال روسيا للمعاهدة منذ سنوات طويلة، والتي يعود تاريخها إلى إدارة أوباما، وهي اتهامات تنفيها موسكو.
وألقى كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي اللوم فى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية بشكل مباشر على روسيا.
وقال بومبيو في تصريحات سابقة: "روسيا هي وحدها المسؤولة عن انهيار المعاهدة. لن تبقى الولايات المتحدة طرفا في معاهدة تنتهكها موسكو عن عمد"، مضيفا: "المعاهدات لا قيمة لها ما لم تحترمها جميع الأطراف الموقعة عليها".
وأضاف بومبيو، الموجود في تايلاند لحضور مؤتمر أمني آسيوي في الوقت الحالي: "لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بتحديد الأسلحة بشكل فعال بما يعزز أمنها بمشاركة الحلفاء والشركاء، وهو أمر يمكن التحقق منه وقابل للتنفيذ، ويشمل شركاء يلتزمون بمسؤولياتهم".
وقالت مجلة "ذا ديبلومات" الأمريكية، إن إعلان ترامب عن نية الولايات المتحدة مغادرة المعاهدة جاء بعد تقارير متكررة عن خروقات روسية لالتزاماتها على نحو غير مشروع.
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وأشارت إلى أن الانتهاكات الروسية ليست جديدة، إذ كانت هناك شكاوى في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وبالتحديد عندما طورت روسيا صاروخ كروز جديدا من طراز 9M729.
وظل الناتو قلقا أيضا بشأن انتهاكات المعاهدة، إذ قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، إن "الانتهاك الروسي المستمر هو السبب الوحيد لتعرض معاهدة 1987 للخطر".
وبطبيعة الحال، نفت روسيا أي انتهاك لما تم التعهد به بموجب معاهدة الأسلحة النووية، إذ ذكر مسؤول روسي رفيع المستوى أنه لا يوجد انتهاك لأي التزام وأن الصاروخ 9M729 يقع في حدود المدى المسموح وهو 500 كيلومتر.
وهناك مخاوف داخل الولايات المتحدة وخارجها حول آثار الانسحاب من المعاهدة، حيث قال السيناتور الأمريكي بوب مينينديز، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن الانسحاب دون وجود معاهدة بديلة للصواريخ النووية قد يؤدي إلى أزمة ضخمة، وبالتحديد في مجال التطوير العسكري، الذي قد يعيد البلدين إلى الفترة الساخنة من الحرب الباردة.
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وحذر عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، من أن الانسحاب قد يؤدي إلى سباق تسلح، مؤكدًا أن "روسيا ستنفق أموالا ضخمة على تحديث وتوسيع أنظمة أسلحتها".
وتكمن المخاوف الأمريكية من أن ترد روسيا بمزيد من التطويرات على مستوى الصواريخ بعيدة المدى، وهو الأمر الذي قد يشكل تهديدات للولايات المتحدة وحلفائها على حد سواء.