رياضة

تركي آل الشيخ يظهر بقميص ألميريا مع مالكه القديم

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٣ م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الهيئة الرياضية بالسعودية، ومالك نادي بيراميدز السابق، صورة له بقميص نادي ألميريا الإسباني بصحبة ألفونسو جارسيا مالك النادي القديم، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأعلنت تقارير صحفية إسبانية عن نية تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق، شراء نادي ألميريا الإسباني، خلال الفترة الحالية. وذكرت صحيفة "La Voz de Almera" الإسبانية فى تقرير لها، أن تركي آل الشيخ انتهى من إجراءات شراء نادي ألميريا الإسباني، مقابل 20 مليون يورو.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الاتفاق بين آل الشيخ ومسؤولي النادي تم بشكل رسمي، ويتبقى فقط الإعلان، وسيتم بعده إصدار بيان من النادي ومالكه الجديد لتوضيح كل تفاصيل الصفقة. ولم يعلن ألميريا رسميا عن امتلاك آل الشيخ للنادي الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، إلا أنه اكتفى باستعراض صورته بقميص الفريق،
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منتخب-كرة السلة-للسيدات

ناشئات مصر تحقق إنجازا جديدا وتتأهل لمونديال السلة

تأهل منتخب مصر لكرة السلة ناشئات تحت 17 عامًا اليوم الجمعة، إلى بطولة كأس العالم رسميًا، بعدما ما حقق فوزًا ساحقًا على نظيره منتخب أنجولا بنتيجة (71 – 50) في نصف النهائى، ليضمن التأهل إلى المباراة النهائية في مواجهة منتخب مالي الذي تأهل أيضًا لنفس الدور في البطولة التي تقام حاليًا في رواندا، وهنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر بعد إنجاز ناشئات المنتخب الوطني. وحقق منتخب ناشئات مصر الفوز علي أوغندا وخسر أمام مالي وتنزانيا و انسحب منتخب جنوب إفريقيا في أول لقاءات البطولة أمام الفراعنة.
تركى ال شيخ

ألميريا على طريقة تركى آل شيخ:اللى يلعب معانا يستحمل

احتفل نادى ألميريا الإسبانى بمالك النادى الجديد تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ولكن بطريقة خاصة حيث أشار إلى تصريح سابق للمالك الجديد أثناء رئاسته الشرفية للنادى الأهلى مع أحمد شوبير في لقاء تلفزيوني قصير من ملعب التتش. وجاء تعليق النادى الإسبانى عبر الحساب الرسمى لألميريا على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، وجاء فيه بثلاث لغات منها العربية :" اللى يلعب معانا يستحمل" . ولم يعلن النادي الإسباني قيمة الصفقة التي تمت بحضور ألفونسو جارسيا الذي ترأس النادي على مدار 16 عاما .
مران-الأهلي‎ (4)

مران الأهلي.. استقبال خاص للثلاثي الجديد وعودة حمدي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وشهد المران انتظام الثلاثي المالي أليو ديانج ومحمود متولي ومحمد مجدي "قفشة" لأول مرة في المران، واصطف لاعبو الفريق الأحمر صفين وقام الثلاثي بمصافحتهم عقب نهاية المحاضرة التي عقدها لاسارتي قبل المران. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان في دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.
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كأس-زايد-للأندية-الأبطال (2)

قرعة كأس محمد السادس للأندية الأبطال تنطلق في الرباط

تجرى مراسم قرعة دور الـ32، من البطولة العربية، السبت المقبل في العاصمة المغربية الرباط، بثوبها الجديد لهذا الموسم 2019/ 2020، بعدما سميت المسابقة بـ"كأس محمد السادس للأندية الأبطال"، بعد أن كانت تقام في النسخة الماضية، تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال، وفاز بها فريق النجم الساحلي التونسي، الذي حقق الفوز على نظيره الهلال السعودي، بهدف نظيف، خلال المواجهة النهائية، التي أقيمت في مدينة العين الإماراتية، في أواخر شهر أبريل الماضي، وحصل على ملبغ 6 ملايين دولار بعد التتويج باللقب.
ريال-مدريد

انتهاء موسم أسينسيو مع ريال مدريد قبل بدايته

بدأت الأخبار السيئة تتهافت على ريال مدريد خلال الفترة الإعدادية للموسم الجديد، وتحديدًا عقب المباراة الودية أمس أمام أرسنال، حيث تعرض النجم الإسباني ماركو أسينسيو لإصابة قوية في الركبة ومن المشتبه تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، وذلك بحسب ما أوردت صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقدم أسينسيو مستوى مميزا أمام المدفعجية وسجل هدفًا في تلك المباراة وسدد كرة ارتطمت بالعارضة، إلا أنه سقط على أرض الملعب في الدقيقة 64، ليخرج مباشرة من الملعب إلى المستشفى، بعد الألم الشديد الذي شعر به.
تركي-آل-الشيخ

تعليق مثير من تركي آل الشيخ على صورته مع أبو ريدة

نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس السابق للهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد العربي السابق صورة تجمعه بهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم، بالإضافة إلى محمد جمال العاصي المدير التنفيذي السابق لنادي بيراميدز، حيث علق آل الشيخ على الصورة: "شرفني في مكاني المتواضع أخي هاني أبوريدة... أقوى شخصية عربية في الفيفا... أهنيك على التنظيم الرائع للبطولة.
انييستا‎

إنييستا عن مواجهة برشلونة: أتمنى ألا يختلط علي الأمر

تحدث الإسباني أندريس إنييستا، لاعب فريق فيسيل كوبي الياباني ونجم برشلونة السابق عن مواجهة فريقه القديم مؤكدًا أنها ستكون مباراة غريبة، ويواجه الفريق اليابانى الفريق الكتالونى، يوم السبت المقبل على هامش بطولة "كأس راكوتين". وبسؤاله الإثنين خلال حدث أقيم في طوكيو اختير خلاله كرمز للدوري الإسباني (الليجا)، أشار إنييستا إلى أن هذه المباراة "ستكون غريبة" لأنه لم يواجه برشلونة من قبل فى أية مباراة. وقال لاعب الوسط مازحا: "سأحاول أن أمرر الكرة لزملائي بالفريق وألا يختلط على الأمر".
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