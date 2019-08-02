تركي آل الشيخ يظهر بقميص ألميريا مع مالكه القديم

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٣٣ م

تركي آل الشيخ

نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الهيئة الرياضية بالسعودية، ومالك نادي بيراميدز السابق، صورة له بقميص نادي ألميريا الإسباني بصحبة ألفونسو جارسيا مالك النادي القديم، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأعلنت تقارير صحفية إسبانية عن نية تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق، شراء نادي ألميريا الإسباني، خلال الفترة الحالية. وذكرت صحيفة "La Voz de Almera" الإسبانية فى تقرير لها، أن تركي آل الشيخ انتهى من إجراءات شراء نادي ألميريا الإسباني، مقابل 20 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الاتفاق بين آل الشيخ ومسؤولي النادي تم بشكل رسمي، ويتبقى فقط الإعلان، وسيتم بعده إصدار بيان من النادي ومالكه الجديد لتوضيح كل تفاصيل الصفقة. ولم يعلن ألميريا رسميا عن امتلاك آل الشيخ للنادي الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، إلا أنه اكتفى باستعراض صورته بقميص الفريق،