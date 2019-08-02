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«فيسبوك» تكشف شبكة لجان إلكترونية في الشرق الأوسط

وأشارت "فسيبوك" إلى أنها أبلغت السلطات الأمنية المختصة بالنتائج التي توصلت إليها في هذا التحقيق، بالإضافة إلى الشركات الأخرى العاملة في المجال، وصناع السياسات
تحرير:أحمد سليمان ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م
فيسبوك
فيسبوك
برز أثر الدور الكبير الذي تلعبه منصات التواصل الاجتماعي في الحياة السياسية، وهو ما ظهر جليا في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، والاتهامات التي وجهت لروسيا بالتدخل في التأثير على الناخبين عبر موقع "فيسبوك". ويبدو أن هذا السلاح وصل إلى الشرق الأوسط، حيث قالت شركة "فيسبوك" إنها قامت، خلال هذا الأسبوع بإزالة عدة صفحات ومجموعات وحسابات كانت متورطة في سلوك منسق غير مسموح به على منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام". وقالت الشركة عبر موقعها "فيسبوك نيوزروم": "إننا وجدنا عمليتين منفصلتين، واحدة في الإمارات ومصر، والأخرى في السعودية".
وأضافت الشركة أنه على الرغم من أن الحملتين اللتين قامت بإزالتهما غير مترابطتين، لكن كلتاهما أنشأت شبكات من الحسابات لتضليل الآخرين حول هويتهم وأهدافهم. وأشارت إلى أنها قامت بإبلاغ السلطات الأمنية المختصة بمعلومات حول النتائج التي توصلت إليها، بالإضافة إلى الشركات الأخرى العاملة في المجال، وصناع السياسات. وأكدت
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محمد-الناصر (1)

بأمر الرئيس المؤقت.. الطوارئ مستمرة في تونس

أعلن الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة شهر، بحسب بيان أعلنته الرئاسة التونسية اليوم الجمعة.. وكان الناصر قد أدى مؤخرا، اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد خلفا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي توفى عن عمر ناهز الثانية والتسعين عامًا، إذ ينص الدستور التونسي على أن يتولى رئيس مجلس النواب مهام رئيس الجمهورية في حالة وفاته، وجاء قرار تمديد الطوارئ في ظل أوضاع أمنية غير مستقرة في البلاد، وعمليات إرهابية بين الحين والآخر.
لاجئون

أمريكا تمدد فترة بقاء لاجئين سوريين على أراضيها

سمحت الإدارة الأمريكية لنحو 7 آلاف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلادهم، بالبقاء لفترة 18 شهرا إضافية على أراضيها، ومددت مدة الحماية المؤقتة التي سعت لحرمان مهاجرين آخرين منها. وتمنح الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين القادمين من دول دمرتها الحرب أو الكوارث الطبيعية، وتنطوي عودتهم إليها على مخاطر كبيرة. وفي إطار سياسة الهجرة المشددة التي تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب، فقد حاولت الإدارة وقف برامج الإغاثة لنحو 327 ألفا من السلفادور وهايتي ونيكاراغوا والسودان.
المرأة السعودية

حقوق جديدة للمرأة السعودية.. لا ولاية في السفر

قالت صحيفة «عكاظ» السعودية، إن جهات عليا بالمملكة، أقرت تعديلات على نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية، تتيح للمرأة استخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها وفق ما كان معمولا به في السابق، وتضمنت التعديلات منح الحقوق ذاتها للذكر والأنثى في ما يتعلق بحرية السفر إذا تجاوز العمر 21 عاما، ويكون تصريح السفر للحضانة والقصّر والمتوفى وليّهم فقط. وشملت تعديلات نظام وثائق السفر تعديل المادة الثانية بمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا، وإلغاء المادة الثالثة والتي كانت تنص على «يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصر».
استطلاع-هلال-العيد (2)

سلطنة عمان تخالف السعودية في موعد عيد الأضحى

بعد اجتماع لجنة استطلاع هلال شهر ذي الحجة، أعلنت سلطنة عمان عن أول أيام عيد الأضحى بالمخالفة لرؤية المملكة العربية السعودية. وبعد اجتماع اللجنة الفرعية لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة بديوان عام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أعلنت سلطنة عمان عدم ثبوت رؤية الهلال، وبذلك يكون الأحد الموافق 11 أغسطس هو يوم وقفة عرفة، والإثنين 12 أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى، في عمان. وأعلنت السعودية، رؤية هلال ذي الحجة، مساء الخميس، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير.
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استطلاع-رؤية-الهلال (1)

رسميا.. الأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى

أعلنت دار الإفتاء المصرية في بيان لها، أن غدًا الجمعة أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يوم السبت الموافق 10 أغسطس، هو يوم 9 ذي الحجة، وقفة عرفات. وقالت دار الإفتاء، في بيانها، إن عيد الأضحى المبارك يوافق يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري. وأعلنت المملكة العربية السعودية، مساء الخميس، رؤية هلال ذي الحجة، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، بحسب "العربية. نت". وبناء على ذلك، فإن عيد الأضحى المبارك لهذا العام، يكون في الحادي عشر من أغسطس، الموفق يوم الأحد.
استطلاع-هلال-العيد (2)

سلطنة عمان تخالف السعودية في موعد عيد الأضحى

بعد اجتماع لجنة استطلاع هلال شهر ذي الحجة، أعلنت سلطنة عمان عن أول أيام عيد الأضحى بالمخالفة لرؤية المملكة العربية السعودية. وبعد اجتماع اللجنة الفرعية لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة بديوان عام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أعلنت سلطنة عمان عدم ثبوت رؤية الهلال، وبذلك يكون الأحد الموافق 11 أغسطس هو يوم وقفة عرفة، والإثنين 12 أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى، في عمان. وأعلنت السعودية، رؤية هلال ذي الحجة، مساء الخميس، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير.
سياحة (2)

هل تلغي مصر تأشيرة «المرافق» لدعم السياحة؟

لزيادة أعداد السياحة الوافدة إليها وتعظيم موارد الدخل القومي في المقام الأول، فضلًا عن الرواج السياحي للبلد، اتخذت دولة الإمارات العربية قرارًا، بشأن إعفاء مرافقي السياح الأجانب القادمين إلى الدولة، الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، من رسوم تأشيرة الدخول السياحية، وما أقدمت عليه الإمارات يعد احترافية في التعامل مع قطاع السياحة. خطوة الإمارات دفعت عددا من العاملين بقطاع السياحة في مصر، للمطالبة بالسير على نهج الإمارات، لا سيما أن مصر تسعى لاستقطاب وتذليل أي عقبات أمام السياح، بعد انخفاض الأعداد الزائرة عقب ثورة يناير.
الزراعة-فى-السودان

الرياض ودبي تحاولان إنقاذ الموسم الزراعي بالسودان

أرسلت دولتا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، سفنية تحمل أكثر من 50 طنا من المغذيات الزراعية إلى السودان، لإنقاذ الموسم الزراعي، جاء ذلك في نبأ عاجل أورده موقع "سكاي نيوز" بالعربية، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، قال شهود إن آلاف السودانيين نزلوا إلى شوارع عدة مدن في أنحاء البلاد، أمس السبت، لإحياء ذكرى مرور 40 يوما على فض قوات الأمن اعتصام المحتجين في العاصمة الخرطوم ما أسفر عن مقتل العشرات، بحسب "رويترز".
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