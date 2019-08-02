رياضة

طارق يحيى مديراً فنياً مؤقتاً للزمالك

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٦ م
طارق يحيى
طارق يحيى
كشف طارق يحيى، المدير الفني السابق لسموحة، للمقربين منه عن توليه مهام القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفترة مؤقتة، لحين تعاقد رئيس النادي مع مدير فني أجنبي جديد. ووفقاً للمقربين من طارق يحيى فإنه تلقى اتصالاً من رئيس الزمالك أبلغه فيه أنه سيتولى مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت لمدة أسبوع، لتجهيز اللاعبين لمواجهة الذهاب أمام ديكادها بطل الصومال في ذهاب دور الـ64 المقرر اقامته يوم 11 أغسطس الجاري، علماً بأن مباراتي الذهاب والإياب أمام بطل الصومال تم الاتفاق على إقامتهما في القاهرة، بعد الاتفاق بين الناديين.
وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك في وقت سابق إقالة خالد جلال المدير الفني للفريق، بعد الخسارة أمام الأهلي في مباراة القمة بهدف دون رد، أحرزه على معلول، في ختام مباريات الدوري الممتاز والذي تُوجَ النادي الأهلي بلقبه للمرة الـ41. وأعلن رئيس الزمالك يوم الأربعاء الماضي أنه بصدد التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد
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ناشئات مصر تحقق إنجازا جديدا وتتأهل لمونديال السلة

تأهل منتخب مصر لكرة السلة ناشئات تحت 17 عامًا اليوم الجمعة، إلى بطولة كأس العالم رسميًا، بعدما ما حقق فوزًا ساحقًا على نظيره منتخب أنجولا بنتيجة (71 – 50) في نصف النهائى، ليضمن التأهل إلى المباراة النهائية في مواجهة منتخب مالي الذي تأهل أيضًا لنفس الدور في البطولة التي تقام حاليًا في رواندا، وهنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر بعد إنجاز ناشئات المنتخب الوطني. وحقق منتخب ناشئات مصر الفوز علي أوغندا وخسر أمام مالي وتنزانيا و انسحب منتخب جنوب إفريقيا في أول لقاءات البطولة أمام الفراعنة.
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ألميريا على طريقة تركى آل شيخ:اللى يلعب معانا يستحمل

احتفل نادى ألميريا الإسبانى بمالك النادى الجديد تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ولكن بطريقة خاصة حيث أشار إلى تصريح سابق للمالك الجديد أثناء رئاسته الشرفية للنادى الأهلى مع أحمد شوبير في لقاء تلفزيوني قصير من ملعب التتش. وجاء تعليق النادى الإسبانى عبر الحساب الرسمى لألميريا على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، وجاء فيه بثلاث لغات منها العربية :" اللى يلعب معانا يستحمل" . ولم يعلن النادي الإسباني قيمة الصفقة التي تمت بحضور ألفونسو جارسيا الذي ترأس النادي على مدار 16 عاما .
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مران الأهلي.. استقبال خاص للثلاثي الجديد وعودة حمدي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وشهد المران انتظام الثلاثي المالي أليو ديانج ومحمود متولي ومحمد مجدي "قفشة" لأول مرة في المران، واصطف لاعبو الفريق الأحمر صفين وقام الثلاثي بمصافحتهم عقب نهاية المحاضرة التي عقدها لاسارتي قبل المران. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان في دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.
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الزمالك يعلن عرض محمد إبراهيم للبيع

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عرض محمد إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للبيع بعد الخسارة من الأهلي بهدف دون رد، أحرزه علي معلول ظهير أيسر الفريق، في مباراة القمة التي أقيمت مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، التي توج المارد الأحمر بلقبها للمرة 41 في تاريخه، بعد فوزه على المقاولون العرب في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما اكتفى الزمالك بالمركز الثاني بعد أن وصل رصيده إلى 72 نقطة.
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إقالة الجهاز الفني للزمالك بعد الخسارة من الأهلي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك إقالة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة خالد جلال بعد الخسارة من الأهلي بهدف دون رد، أحرزه علي معلول ظهير أيسر الفريق، في مباراة القمة التي أقيمت مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، التي توج المارد الأحمر بلقبها للمرة 41 في تاريخه، بعد فوزه على المقاولون العرب في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما اكتفى الزمالك بالمركز الثاني بعد أن وصل رصيده إلى 72 نقطة.
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نجم الزمالك: تعكير فرحة الأهلي من أهم دوافع القمة

أكد طارق يحيى، نجم نادي الزمالك السابق، أن مباراة «القمة 118» المرتقبة هامة للفريقين، خاصة الفريق الأبيض الذي يسعى إلى تعويض خسارته لقب الدوري المصري هذا الموسم. وقال طارق خلال مداخلة هاتفية، بحلقة السبت، من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: «مباراة القمة مهمة للغاية حتى وإن حُسم الدوري، هي دوافع كثيرة عند الفريقين، والزمالك يهمه الفوز لكي يعوض خسارة الدوري هذا العام، وفي الوقت ذاته يرغب في تعكير فرحة الأهلي باللقب».
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رسالة خالد جلال للاعبي الزمالك قبل موقعة الأهلي

وجه خالد جلال المدير الفني لفريق نادي الزمالك، رسالة للاعبي فريقه قبل مباراة القمة المرتقبة أمام غريمة التقليدي الأهلي، والمقرر لها الأحد المقبل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة والثلاثين، في ختام مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، وطالب مدرب الفارس الأبيض اللاعبين بعدم الانشغال بأي أمور أخرى بعيدًا عن اللقاء، وشهد المران مشاركة جميع اللاعبين، حيث حرص جلال على عقد جلسة طالب خلالها بتحقيق الفوز بالقمة لمصالحة جماهير القلعة البيضاء، بعد فقد فرصة الحصول على لقب بطولة الدوري الممتاز.
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