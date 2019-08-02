طارق يحيى مديراً فنياً مؤقتاً للزمالك

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٤٦ م

طارق يحيى

كشف طارق يحيى، المدير الفني السابق لسموحة، للمقربين منه عن توليه مهام القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفترة مؤقتة، لحين تعاقد رئيس النادي مع مدير فني أجنبي جديد. ووفقاً للمقربين من طارق يحيى فإنه تلقى اتصالاً من رئيس الزمالك أبلغه فيه أنه سيتولى مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت لمدة أسبوع، لتجهيز اللاعبين لمواجهة الذهاب أمام ديكادها بطل الصومال في ذهاب دور الـ64 المقرر اقامته يوم 11 أغسطس الجاري، علماً بأن مباراتي الذهاب والإياب أمام بطل الصومال تم الاتفاق على إقامتهما في القاهرة، بعد الاتفاق بين الناديين.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك في وقت سابق إقالة خالد جلال المدير الفني للفريق، بعد الخسارة أمام الأهلي في مباراة القمة بهدف دون رد، أحرزه على معلول، في ختام مباريات الدوري الممتاز والذي تُوجَ النادي الأهلي بلقبه للمرة الـ41. وأعلن رئيس الزمالك يوم الأربعاء الماضي أنه بصدد التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد