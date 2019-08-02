بعد الانفصال.. هنا شيحة تعود بـ«شخصية جديدة»

تحرير:التحرير ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

هنا شيحة

كتبت الفنانة هنا شيحة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، نصيحة بدت لجمهورها "مقصودة وموجهة"، خاصة أنه أول تعليق لها عبر حسابها تتحدث فيه عن وضعها بعد الانفصال عن الفنان أحمد فلوكس. وشاركت "هنا" صورة مكتوبا عليها بالإنجليزية: "كل مرحلة مقبلة من حياتك تستلزم أن تظهر بشكل مختلف عنك تماما"، وعلقت عليها قائلة: "أهلا بنسختي الجديدة، مرت فترة دون أن نلتقي، سعيدة بعودتي". يذكر أن فلوكس وهنا شيحة تزوجا في أكتوبر الماضي، خلال حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء.

ولم تستمر قصة الحب بينهما أكثر من عام، إذ قرر الثنائي الانفصال، بعد توتر العلاقة بينهما، رغم أنهما حرصا مرارا على الخروج ونفي ما يثار حولهما، و"الأنباء" الكثيرة التي تحدثت عن الخلافات بينهما، وتواصلت "التحرير" مع الفنانة هنا شيحة، في حينه، وأكدت خبر طلاقهما، وشددت على أن الانفصال تم بكل هدوء ومودة،