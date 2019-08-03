تستشعر الأرض.. تقنيات تميز عفشة السيارات الحديثة

بات نظام التعليق إحدى أهم التقنيات التي تراهن عليها الشركات العالمية المصنعة للسيارات، وبالأخص في الموديلات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" التي باتت تتمتع بشعبية كبيرة

تحرير:محمود نبيل ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

ارتبط تطوير نظام العفشة في السيارات بالعديد من السيارات الرياضية متعددة الأغراض، والتي باتت تتمتع بشعبية واسعة في العديد من الأسواق العالمية بشكل رئيسي، خاصة أنها تحتاج إلى أنظمة متطورة للسير على الأراضي غير الممهدة. وخلال السنوات القليلة الماضية، ظهرت تقنيات حديثة ومزايا تكنولوجية جديدة تتعلق بالتحكم في مستوى ارتفاع جسم السيارات عن الأرض التي تسير عليها بشكل واضح، وهو الأمر الذي يجعلها قادرة على السير في أراضٍ مختلفة ونوعيات متغيرة من الطرق بشكل رئيسي.

وفي هذا السياق نستعرض عددا من أهم التقنيات الجديدة الخاصة بنظام التعليق في السيارات، والذي بات يحظى باهتمام العشرات من الشركات العالمية المصنعة للموديلات الرياضية متعددة الأغراض. مرونة العفشة خلال العديد من الموديلات الجديدة، بات من الملاحظ تمتعها بنظام عفشة مرن للغاية، مما يمكنها من السير على مختلف

وفي هذا السياق نستعرض عددا من أهم التقنيات الجديدة الخاصة بنظام التعليق في السيارات، والذي بات يحظى باهتمام العشرات من الشركات العالمية المصنعة للموديلات الرياضية متعددة الأغراض.

مرونة العفشة

خلال العديد من الموديلات الجديدة، بات من الملاحظ تمتعها بنظام عفشة مرن للغاية، مما يمكنها من السير على مختلف الأراضي غير المستوية، والتي كانت في السابق من الصعب التعامل معها بشكل واضح.

سيارات صنعت في الخمسينيات ولا تزال جاذبة للجمهور

تلك المرونة تتيح للسيارة التعامل مع المعوقات التي توجد في الطريق بشكل رئيسي، خاصة في الطرق غير الممهدة، مما يمنح السيارة القدرة على التوازن والسير بشكل اعتيادي في الطرق الوعرة.

مستشعرات الأرض

وخلال السنوات القليلة الماضية، استطاعت العديد من السيارات الرياضية متعددة الأغراض أن تمتلك مجموعة من الميزات الخاصة بنظام التعليق، ومن أبرزها مستشعرات نوعية الأرض، حيث تتخذ السيارة بشكل تلقائق الارتفاع الأمثل لتفادي العثرات والسير بشكل عادي على الأراضي غير الممهدة، مما يجعل قائد السيارة لا يعاني كثيرًا أثناء القيادة، حتى وإن كان يسير على طريق وعرة ومليئة بالعثرات.

أفضل سيارات «فيراري» على مر التاريخ

البرامج المختلفة

وكعادة معظم الشركات المصنعة للسيارات، وضعت العديد منها خيارات مختلفة تتعلق بالعفشة ومستويات الارتفاع عن الأراضي التي تسير عليها، خاصة في ظل ما يمكن أن تعانيه من عثرات في الطرق الوعرة.

«هوندا سيفيك» و«ميني كوبر».. 5 سيارات فاخرة تُفضلها النساء في مصر

وتضمن تلك البرامج ضبط مستوى ارتفاع الهيكل الخارجي للسيارة ليكون قادرًا على التأقلم مع الطرق المختلفة، وهو أمر يمكن لقائد السيارة التحكم فيه بشكل كامل، كما أن بعض الشركات العالمية تجعل من ضبط هذا المستوى أمرا تلقائيا لا يخضع لسيطرة الإنسان.

العفشة الرياضية

تتمتع بعض السيارات متعددة الأغراض بمجموعة من مكونات نظام التعليق التي تتناسب مع الطابع الرياضي في السير، وبالأخص عندما يتعلق الأمر بالسير في المناطق الجبلية الوعرة، والتي يمكن للسيارة ألا تكون على مستوى واحد من الارتفاع، وهو الأمر الذي يجعلها قادرة على التعامل مع العديد من الطرق، وبالأخص تلك التي لا تتمتع بمستوى واحد وثابت يمكن للمركبة السير عليه بشكل اعتيادي.

أفضل 7 سيارات في العالم.. قائمة «CBS» الأمريكية لعام 2018

مكونات العفشة

باتت الشركات العالمية تضع في حساباتها تصنيع مكونات تتناسب مع الأهداف التي تسعى لتحقيقها في السيارات المختلفة، ومن بينها أنظمة العفشة.

هيونداي جينيسيس كوبيه 2017 في السويد لإجراء اختبارات قيادة شتوية



وخلال السنوات القليلة الماضية، اتضح أن هناك العديد من التفاصيل التي تسعى الشركات العالمية لمراعاتها في نظام التعليق، وبالأخص مكوناته التي توفر المرونة اللازمة للسير على الطرق المختلفة، وبالأخص في الشوارع غير المستوية بشكل رئيسي، وهو ما يجعلها قادرة عل إقناع فئات متعددة من الجماهير في الأسواق العالمية المختلفة خلال السنوات القليلة الماضية.