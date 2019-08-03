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تستشعر الأرض.. تقنيات تميز عفشة السيارات الحديثة

بات نظام التعليق إحدى أهم التقنيات التي تراهن عليها الشركات العالمية المصنعة للسيارات، وبالأخص في الموديلات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" التي باتت تتمتع بشعبية كبيرة
تحرير:محمود نبيل ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
عفشة السيارات
عفشة السيارات
ارتبط تطوير نظام العفشة في السيارات بالعديد من السيارات الرياضية متعددة الأغراض، والتي باتت تتمتع بشعبية واسعة في العديد من الأسواق العالمية بشكل رئيسي، خاصة أنها تحتاج إلى أنظمة متطورة للسير على الأراضي غير الممهدة. وخلال السنوات القليلة الماضية، ظهرت تقنيات حديثة ومزايا تكنولوجية جديدة تتعلق بالتحكم في مستوى ارتفاع جسم السيارات عن الأرض التي تسير عليها بشكل واضح، وهو الأمر الذي يجعلها قادرة على السير في أراضٍ مختلفة ونوعيات متغيرة من الطرق بشكل رئيسي.
وفي هذا السياق نستعرض عددا من أهم التقنيات الجديدة الخاصة بنظام التعليق في السيارات، والذي بات يحظى باهتمام العشرات من الشركات العالمية المصنعة للموديلات الرياضية متعددة الأغراض. مرونة العفشة خلال العديد من الموديلات الجديدة، بات من الملاحظ تمتعها بنظام عفشة مرن للغاية، مما يمكنها من السير على مختلف
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