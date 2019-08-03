حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

لهواة التوفير.. هذه السيارات لسائقي الطرق السريعة

تتمتع العديد من السيارات بإمكانيات فنية ضخمة، ولكن تبقى أهم مميزاتها هي التي تتعلق بقدرتها على توفير الوقود، وبالأخص عند السير في الطرق المفتوحة والسريعة
تحرير:محمود نبيل ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
سيفيك
سيفيك
لا شك في أن العديد من الشركات العالمية تولي أهمية كبيرة لتوفير الوقود في الموديلات الجديدة من السيارات، إلا أن هذا الاهتمام يجب ترجمته إلى صورة واقعية من نمط استهلاك الوقود بشكل عام في أثناء السير، وبالأخص عندما يتعلق الأمر بالمشي في الطرق السريعة. وتمتلك بعض الموديلات في الأسواق العالمية قدرات كبيرة على استهلاك الوقود بشكل اقتصادي في أثناء السير، خاصة عندما يتعلق الأمر بالطرق المفتوحة، التي يجب أن تتمتع السيارة فيها بقدرات اقتصادية في استهلاك الوقود.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "هوت كارز" المعنية بالسيارات، مجموعة من الموديلات التي وصفتها بأنها الأفضل من حيث استهلاك الوقود في الطرق السريعة والمفتوحة بشكل يفوق غيرها من السيارات. هيونداي إلنترا لا شك في أن السيارة التي تتمتع بشعبية واسعة، نظرا لأسعارها المعقولة في العديد من الأسواق العالمية، هي من
اقرأ المزيد
Jaguar-XFR-S (2)

رغم إمكانياتها.. سيارات رائعة ممنوعة في أمريكا

تعمل العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات على تجهيز إصداراتها وموديلاتها المختلفة لتكون قادرة على التنافس بقوة في الأسواق العالمية الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد من أكبر البلدان المستوعبة للسيارات في العالم. ورغم الإمكانيات الضخمة التي تتمتع بها العشرات من الموديلات على مستوى الأسواق العالمية، إلا أن بعضها قد لا يكون مناسبًا للتواجد في الولايات المتحدة، وذلك رغم ما تتمتع به تلك الموديلات من مؤهلات تتناسب مع رغبات الجمهور الأمريكي.
Porsche-914-8 (2)

سيارات لم تشاهدها لشركة بورش في الأسواق

على مدى سنوات طويلة استطاعت شركة بورش الألمانية أن تخلق لنفسها شعبية واسعة على كل المستويات، خاصة في ظل تقديمها موديلات رياضية متنوعة في الأسواق العالمية المختلفة، الأمر الذي منحها اهتمام الجمهور بشكل رئيسي. وعلى الرغم من الإمكانيات الفنية التي تقدمها الشركة الألمانية باستمرار في الأسواق العالمية، فإن بعض موديلاتها لم تستطع تحقيق شهرة واسعة، وأصبح ظهورها من الأمور النادرة، خاصة في ظل منافسة العشرات من السيارات الرياضية الأخرى في الأسواق العالمية.
إلنترا ad 1

في 6 أشهر.. أكثر 10 سيارات مبيعًا في مصر

كشفت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن أكثر السيارات مبيعًا في السوق المصرية بقطاع سيارات الركوب خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، ونرصد بالتفاصيل والإمكانيات والأسعار أكثر 10 سيارات ملاكي مبيعًا خلال هذه الفترة، وتضم سيارات مختلفة التجهيزات والكماليات، ومنها «نيسان صني، تويوتا كورولا، هيونداي توسان، بي واي دي F3، شيفروليه أوبترا، رينو لوجان، كيا سبورتاج، إلنترا HD، إلنترا AD، شيفروليه أفيو»، فما إمكانيات كل واحدة منها على حدة؟ وما مميزات وعيوب كل منها؟
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org