لهواة التوفير.. هذه السيارات لسائقي الطرق السريعة

تتمتع العديد من السيارات بإمكانيات فنية ضخمة، ولكن تبقى أهم مميزاتها هي التي تتعلق بقدرتها على توفير الوقود، وبالأخص عند السير في الطرق المفتوحة والسريعة
لا شك في أن العديد من الشركات العالمية تولي أهمية كبيرة لتوفير الوقود في الموديلات الجديدة من السيارات، إلا أن هذا الاهتمام يجب ترجمته إلى صورة واقعية من نمط استهلاك الوقود بشكل عام في أثناء السير، وبالأخص عندما يتعلق الأمر بالمشي في الطرق السريعة.
وتمتلك بعض الموديلات في الأسواق العالمية قدرات كبيرة على استهلاك الوقود بشكل اقتصادي في أثناء السير، خاصة عندما يتعلق الأمر بالطرق المفتوحة، التي يجب أن تتمتع السيارة فيها بقدرات اقتصادية في استهلاك الوقود.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "هوت كارز" المعنية بالسيارات، مجموعة من الموديلات التي وصفتها بأنها الأفضل من حيث استهلاك الوقود في الطرق السريعة والمفتوحة بشكل يفوق غيرها من السيارات.
هيونداي إلنترا
لا شك في أن السيارة التي تتمتع بشعبية واسعة، نظرا لأسعارها المعقولة في العديد من الأسواق العالمية، هي من
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "هوت كارز" المعنية بالسيارات، مجموعة من الموديلات التي وصفتها بأنها الأفضل من حيث استهلاك الوقود في الطرق السريعة والمفتوحة بشكل يفوق غيرها من السيارات.
هيونداي إلنترا
لا شك في أن السيارة التي تتمتع بشعبية واسعة، نظرا لأسعارها المعقولة في العديد من الأسواق العالمية، هي من الموديلات القادرة على السير بسرعات عالية مع استهلاك كميات قليلة من الوقود، وذلك على وجه الخصوص في الطرق السريعة والمفتوحة.
«هوندا سيفيك» و«ميني كوبر».. 5 سيارات فاخرة تفضلها النساء في مصر
وتتمتع السيارة بقدرات اقتصادية في برامجها الخاصة بالقيادة، تتيح لقائدها اختيار النمط الأمثل للسير، سواء على المستوى الفني أو حتى مستويات استهلاك الوقود في السيارة.
جاكوار XE
لا شك في أن بعض الموديلات الفاخرة التي تقدمها شركة جاكوار، تتمتع بإمكانيات واسعة على المستوى الفني، وهو الأمر الذي يؤهلها لأن تكون من السيارات الرياضية صاحبة المستويات الاقتصادية في استهلاك الوقود، وهو السبب في شعبيتها الكبيرة في الأسواق.
هيونداي جينيسيس كوبيه 2017 في السويد لإجراء اختبارات قيادة شتوية
وخلال السنوات القليلة الماضية، تمكنت الشركة من الرهان بشكل رئيسي على الموديلات التي تتمتع بتلك المميزات، وعلى رأسها XE بنسختها التي قدمتها الشركة العالمية في الأسواق المختلفة خلال عام 2017.
شيفروليه كروز
تعد من السيارات التي تتمتع بشعبية واسعة في شرائح مختلفة من الأسواق على مستوى العالم، وذلك بعد نجاحها في الوصول إلى مستويات اقتصادية في استهلاك الوقود خلال السير في الطرق المفتوحة.
أفضل 7 سيارات في العالم.. قائمة «CBS» الأمريكية لعام 2018
وبخلاف تلك الإمكانيات، قدمت شيفروليه كروز، وبالأخص نسختها السيدان، إمكانيات هائلة بأسعار معقولة، خاصة في ظل اعتمادها على محركات قوية فنيا، بالإضافة إلى الشكل الخارجي الذي تراهن الشركة الأمريكية العملاقة على تطويره بصفة مستمرة في الأسواق العالمية.
تويوتا بيروس
لا شك في أنها من الموديلات التي يمكن الرهان عليها في الأسواق العالمية المختلفة، لا سيما أنها تخضع لتطوير مستمر من الشركة اليابانية العملاقة، واستطاعت موديلات السيارة الهاتشباك التي تم إنتاجها في عام 2015، تقديم نسخ متطورة مكنتها من تحقيق قدرات فنية واسعة، سواء على مستوى الإمكانيات الفنية أو حتى استهلاك الوقود، وبالأخص عندما يتعلق الأمر بالسير في الطرق السريعة والمفتوحة.
هوندا سيفيك
لا شك في أنها واحدة من السيارات التاريخية في الأسواق العالمية، واستطاعت بفضل التطوير المستمر تقديم نماذج رائعة من حيث القوة الفنية، وحتى الشكل الخارجي.
أفضل سيارات «فيراري» على مر التاريخ
ومن القدرات التي راهنت عليها الشركة اليابانية العملاقة في الأسواق العالمية، استهلاك السيارة الاقتصادي للوقود، وبالأخص في الطرق السريعة والمفتوحة، لا سيما أن تلك المميزات من أهم القدرات التي تراعيها الشركات اليابانية بشكل رئيسي في الموديلات الجديدة.