لهواة التوفير.. هذه السيارات لسائقي الطرق السريعة

تتمتع العديد من السيارات بإمكانيات فنية ضخمة، ولكن تبقى أهم مميزاتها هي التي تتعلق بقدرتها على توفير الوقود، وبالأخص عند السير في الطرق المفتوحة والسريعة

تحرير:محمود نبيل ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

سيفيك

لا شك في أن العديد من الشركات العالمية تولي أهمية كبيرة لتوفير الوقود في الموديلات الجديدة من السيارات، إلا أن هذا الاهتمام يجب ترجمته إلى صورة واقعية من نمط استهلاك الوقود بشكل عام في أثناء السير، وبالأخص عندما يتعلق الأمر بالمشي في الطرق السريعة. وتمتلك بعض الموديلات في الأسواق العالمية قدرات كبيرة على استهلاك الوقود بشكل اقتصادي في أثناء السير، خاصة عندما يتعلق الأمر بالطرق المفتوحة، التي يجب أن تتمتع السيارة فيها بقدرات اقتصادية في استهلاك الوقود.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "هوت كارز" المعنية بالسيارات، مجموعة من الموديلات التي وصفتها بأنها الأفضل من حيث استهلاك الوقود في الطرق السريعة والمفتوحة بشكل يفوق غيرها من السيارات. هيونداي إلنترا لا شك في أن السيارة التي تتمتع بشعبية واسعة، نظرا لأسعارها المعقولة في العديد من الأسواق العالمية، هي من