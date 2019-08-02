إحباط تهريب مشغولات ذهبية مع راكبة في مطار برج العرب

تحرير:محمد مجلي ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٢٦ م

المضبوطات مع أمن المطار

أحبط رجال الجمارك بمطار برج العرب غرب الإسكندرية، محاولة تهريب جمركى لكمية من المشغولات الذهبية بالمخالفة لقانون الجمارك، وقدر حجم الغرامات 300 ألف جنيه، جاء ذلك بناء على إخبارية سرية مشتركة رقم 1/2019 مقدمة من إدارتى مكافحة التهريب الجمركى والأمن الجمركى بالمواني الجوية، بالاشتباه فى الراكبة "أ. ع. ب." القادمة على رحلة طائرة خطوط العربية رقم (E5 104) القادمة من "برجاموا – إيطاليا"، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أي بضائع أو أشياء تود الإقرار عنها لرجال الجمارك، أجابت بالنفي.

وقام رجال المطار بالحصول منها على إقرار وصول راكب، فأقرت بخط يدها، أنها تحمل ثلاثة حقائب فقط بها أمتعة شخصية (ملابس وشامبوهات وأحذية) فقط لا غير، وبتمرير حقائبها على جهاز فحص الأمتعة (X-ray) بمعرفة طاقم الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه. وبتفتيش حقائبها تبين وجود 2 لفافة صغيرة ملفوف عليها بورق المناديل