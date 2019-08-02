جريمة

إحباط تهريب مشغولات ذهبية مع راكبة في مطار برج العرب

تحرير:محمد مجلي ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٢٦ م
المضبوطات مع أمن المطار
المضبوطات مع أمن المطار
أحبط رجال الجمارك بمطار برج العرب غرب الإسكندرية، محاولة تهريب جمركى لكمية من المشغولات الذهبية بالمخالفة لقانون الجمارك، وقدر حجم الغرامات 300 ألف جنيه، جاء ذلك بناء على إخبارية سرية مشتركة رقم 1/2019 مقدمة من إدارتى مكافحة التهريب الجمركى والأمن الجمركى بالمواني الجوية، بالاشتباه فى الراكبة "أ. ع. ب." القادمة على رحلة طائرة خطوط العربية رقم (E5 104) القادمة من "برجاموا – إيطاليا"، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أي بضائع أو أشياء تود الإقرار عنها لرجال الجمارك، أجابت بالنفي.
وقام رجال المطار بالحصول منها على إقرار وصول راكب، فأقرت بخط يدها، أنها تحمل ثلاثة حقائب فقط بها أمتعة شخصية (ملابس وشامبوهات وأحذية) فقط لا غير، وبتمرير حقائبها على جهاز فحص الأمتعة (X-ray) بمعرفة طاقم الفحص بالأشعة فتم تأكيد الاشتباه. وبتفتيش حقائبها تبين وجود 2 لفافة صغيرة ملفوف عليها بورق المناديل
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صديق عاطل وطعنات.. لغز مقتل أستاذ جامعي بدار السلام

دكتور جامعي يعيش بمفرده داخل شقته في منطقة دار السلام بالقاهرة، عثر على جثته بها آثار طعنات متفرقة بالجسد.. هذه كانت البداية التي انطلق بعدها ضباط المباحث لمكان الواقعة لفحص ومعاينة الجثة، وجمع التحريات ومعرفة ما إذا كانت توجد خلافات بين المجني عليه وأحد الأشخاص وتفريغ الكاميرات القريبة من محل سكنه لكشف هوية القاتل، ولم يدم البحث طويلا حتى كشفت كاميرات المراقبة حل اللغر، حيث تبين أن صديقه، عاطل، هو من وراء ارتكاب الواقعة بدافع السرقة، ليتم ضبطه في غضون ساعات من ارتكابه الواقعة.
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محمد بين 3 ستات.. تدخل للدفاع عن والدته فقتله خالته

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مختفي من 3 أيام.. العثور على جثة شاب معلقة في عمود

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مكافحة المخدرات توقع 7 تجار في 4 محافظات

استمرارًا للضربات الأمنية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمختلف مديريات الأمن، وجهت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة، واستهدفت القوات بؤرا إجرامية بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (الإسماعيلية- الإسكندرية- البحيرة- الجيزة) وقطاع الأمن العام تحت إشراف مساعد وزير الداخلية للقطاع اللواء علاء سليم.
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اعشاب

ضبط 60 طن أعشاب طبية مجهولة في مخزن بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط مخزن يعمل مسؤولوه على تخزين نحو 60 طن أعشاب طبية مجهولة المصدر فيه، وتبين أن المخزن غير مطابق للاشتراطات الصحية وكائن بالمنطقة الصناعية الثانية بدائرة قسم شرطة برج العرب، وفيه كميات ضخمة من الأعشاب الطبية ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تفيد مشروعية حيازتها، وهو تابع لإحدى شركات الأعشاب الطبية والزيوت العطرية الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية الرابعة بدائرة قسم شرطة برج العرب غرب الإسكندرية.
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انقلاب ثلاجة بضائع بالطريق الدولي غرب الإسكندرية

شهد طريق وادي القمر غرب الإسكندرية، اليوم الجمعة، انقلاب سيارة نقب تحمل كونتتر ثلاجة، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح، لكن الحادث تسبب في تكدس مروري بالطريق، وتلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بانقلاب ثلاجة بضائع حمولة 40 قدم من أعلى مقطورة تريلا في الطريق الدولي، وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط قسم شرطة الدخيلة، إلى موقع الحادث، كما وصل عدد سيارات الإسعاف، ودورية من الإدارة العامة للمرور.
التمثال المضبوط

بازلت و17 طلقة.. إحباط تهريب تمثال أثري بالشرقية

تمكن رجال القول الأمني المتمركز بكمين مفارق «سامي سعد»، بدائرة مركز شرطة فاقوس، بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، من إحباط تهريب تمثال من حجر البازلت، يُشتبه في أثريته، وذلك بحوزة صاحب شركة مقاولات وعامل كان برفقته، إذ ضُبط بحوزتهما طبنجة نارية و17 عيارا ناريا، فيما بلغ طول التمثال نحو 100 سنتيمتر، وتم التحفظ عليهما وعلى المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، والتي أُخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
جثة-فى-شقة

قتل صديقه بمساعدة نجله لسرقته في الإسكندرية

"العشرة ماتهونش إلا على أولاد الحرام"، هذه العبارة تلخص نهاية حياة رجل في العقد الثامن من عمره، قتله صديقه بمساعدة نجله بهدف السرقة، إذ بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة برج العرب بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه الكائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص، تبين وجود جثة أحد الأشخاص، 75 عاما، بالمعاش، مسجاة على سرير غرفة النوم ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وبعثرة محتويات الشقة وعدم وجود متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول.
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