جريمة

مختفي من 3 أيام.. العثور على جثة شاب معلقة في عمود

تحرير:محمد حفيظ ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٢٧ م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
عثر أهالي عزبة العرب بمركز ببا جنوب بني سويف، اليوم الجمعة، على جثة شاب معلقة في عمود كهرباء للضغط العالي بأرض زراعية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزى، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة. وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، بورود بلاغ من الأهالي بعزبة العرب التابعة لدائرة المركز، بعثورهم على جثة أحد الأشخاص معلقة بعمود كهرباء ضغط عالي، بأحد الأراضي الزراعية بالقرية، والذي كلف بسرعة كشف ملابسات الحادث.
وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة ببا إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات الأولية للحادث أن الجثة لشاب "عبد الحليم د. ع."، 16 عامًا، وأنه مبلغ بتغيبه منذ 3 أيام، ويعاني من مرض نفسي، وأن هناك شبهة بانتحاره، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، والتي
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صديق عاطل وطعنات.. لغز مقتل أستاذ جامعي بدار السلام

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محمد بين 3 ستات.. تدخل للدفاع عن والدته فقتله خالته

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إحباط تهريب مشغولات ذهبية مع راكبة في مطار برج العرب

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مكافحة المخدرات توقع 7 تجار في 4 محافظات

استمرارًا للضربات الأمنية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمختلف مديريات الأمن، وجهت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة، واستهدفت القوات بؤرا إجرامية بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (الإسماعيلية- الإسكندرية- البحيرة- الجيزة) وقطاع الأمن العام تحت إشراف مساعد وزير الداخلية للقطاع اللواء علاء سليم.
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الإنقاذ النهري ينتشل جثة طالب غرق في ترعة بإيتاي البارود

هرب من الحر للموت.. انتشال جثة طفل غرق بالبحيرة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، من انتشال جثة طالب بالصف الثالث الإعدادي، غرق في أثناء الاستحمام في ترعة الخندق بقرية الشيخ مخلوف التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لمستشفى إيتاى البارود العام. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارا من مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ من الرائد إسلام السعدنى رئيس مباحث مركز شرطة إيتاى البارود، يفيد غرق الطفل محمود بهاء خليفة، 14 سنة، طالب بالصف الثالث، مقيم بقرية كفر الشيخ مخلوف بنطاق المركز.
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انقلاب سيارة مواد بترولية في ترعة ببني سويف

انقلبت سيارة مواد بترولية تابعة لإحدى شركات البترول، اليوم السبت، في ترعة أمام قرية المشارقة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، دون وقوع إصابات بعد أن أنقذت العناية الإلهية أهالي القرية من كارثة محققة. تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بانقلاب سيارة مواد بترولية رقم 104233، نقل بني سويف، بمقطورة رقم 1539و ن ج، قيادة "ن. أ - 35 سنة، في ترعة أحمد باشا أمام قرية المشارقة التابعة لمركز ببا.
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انتحار شاب في «نيل بني سويف» حزنا على ابن شقيقته

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العثور على جثة شاب أمام سنترال أبو المطامير

عثر أهالي منطقة عزبة خميس التابعة لبندر كفر الدوار بمحافظة البحيرة، على جثة شاب ملقى أمام السنترال، وتم إبلاغ المباحث الجنائية بقسم شرطة أبو المطامير التابع لمحل إقامة القتيل، وتم نقل الجثة لمستشفى أبو المطامير العام، إذ تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد ماجد الحبشي رئيس مباحث قسم شرطة أبو المطامير بعثور الأهالي على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة خلف سنترال أبو المطامير.
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