مختفي من 3 أيام.. العثور على جثة شاب معلقة في عمود

تحرير:محمد حفيظ ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٢٧ م

جثة - أرشيفية

عثر أهالي عزبة العرب بمركز ببا جنوب بني سويف، اليوم الجمعة، على جثة شاب معلقة في عمود كهرباء للضغط العالي بأرض زراعية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزى، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة. وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، بورود بلاغ من الأهالي بعزبة العرب التابعة لدائرة المركز، بعثورهم على جثة أحد الأشخاص معلقة بعمود كهرباء ضغط عالي، بأحد الأراضي الزراعية بالقرية، والذي كلف بسرعة كشف ملابسات الحادث.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة ببا إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات الأولية للحادث أن الجثة لشاب "عبد الحليم د. ع."، 16 عامًا، وأنه مبلغ بتغيبه منذ 3 أيام، ويعاني من مرض نفسي، وأن هناك شبهة بانتحاره، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق، والتي