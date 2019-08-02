البدري يقترب من تدريب منتخب مصر و«ميدو» في الصورة

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٤١ م

حسام البدري

يسعى مسؤولو الكرة المصرية لوضع خارطة الطريق للمنتخب الوطني، خلال الفترة المقبلة، عقب خروج الفراعنة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي استضافتها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو الماضيين، من دور الـ16 بعد الخسارة أمام منتخب جنوب إفريقيا، بهدف دون مقابل، على استاد القاهرة. وعقب خروج المنتخب من البطولة الإفريقية، تقدم هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء مجلس الإدارة باستقالة جماعية، كما قرر إقالة الجهاز الفني السابق، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.

وعلمت «التحرير» أن حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي السابق، الأقرب لخلافة أجيري، لقيادة الفراعنة، وذلك بعد أن قدم استقالته من رئاسة فريق العمل بنادي بيراميدز منذ أيام، كما سيكون المعلم حسن شحاتة، مدرب المنتخب الوطني السابق، مديرا فنيا لاتحاد الكرة، خلفا لمحمود سعد. كما يظهر في الصورة

وعلمت «التحرير» أن حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي السابق، الأقرب لخلافة أجيري، لقيادة الفراعنة، وذلك بعد أن قدم استقالته من رئاسة فريق العمل بنادي بيراميدز منذ أيام، كما سيكون المعلم حسن شحاتة، مدرب المنتخب الوطني السابق، مديرا فنيا لاتحاد الكرة، خلفا لمحمود سعد.



كما يظهر في الصورة الثلاثي حسام حسن المدير الفني لنادي سموحة، وإيهاب جلال المدير الفني لنادي المصري البورسعيدي، وأحمد حسام «ميدو» المدير الفني لنادي مصر للمقاصة.



وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تستعين بمدربين أجانب للمنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.



وتساءل الرئيس السيسي: "ليه معندناش ثقة في المدربين المصريين؟ الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، بقوله هتعمل إيه؟ قال لي مش هنجيب مدربين أجانب، لازم ندي فرصة للمصريين، لأن النتيجة واحدة".

