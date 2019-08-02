رياضة

البدري يقترب من تدريب منتخب مصر و«ميدو» في الصورة

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٤١ م
حسام البدري
حسام البدري
يسعى مسؤولو الكرة المصرية لوضع خارطة الطريق للمنتخب الوطني، خلال الفترة المقبلة، عقب خروج الفراعنة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي استضافتها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو الماضيين، من دور الـ16 بعد الخسارة أمام منتخب جنوب إفريقيا، بهدف دون مقابل، على استاد القاهرة. وعقب خروج المنتخب من البطولة الإفريقية، تقدم هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء مجلس الإدارة باستقالة جماعية، كما قرر إقالة الجهاز الفني السابق، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.
وعلمت «التحرير» أن حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي السابق، الأقرب لخلافة أجيري، لقيادة الفراعنة، وذلك بعد أن قدم استقالته من رئاسة فريق العمل بنادي بيراميدز منذ أيام، كما سيكون المعلم حسن شحاتة، مدرب المنتخب الوطني السابق، مديرا فنيا لاتحاد الكرة، خلفا لمحمود سعد. كما يظهر في الصورة
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منتخب-كرة السلة-للسيدات

ناشئات مصر تحقق إنجازا جديدا وتتأهل لمونديال السلة

تأهل منتخب مصر لكرة السلة ناشئات تحت 17 عامًا اليوم الجمعة، إلى بطولة كأس العالم رسميًا، بعدما ما حقق فوزًا ساحقًا على نظيره منتخب أنجولا بنتيجة (71 – 50) في نصف النهائى، ليضمن التأهل إلى المباراة النهائية في مواجهة منتخب مالي الذي تأهل أيضًا لنفس الدور في البطولة التي تقام حاليًا في رواندا، وهنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر بعد إنجاز ناشئات المنتخب الوطني. وحقق منتخب ناشئات مصر الفوز علي أوغندا وخسر أمام مالي وتنزانيا و انسحب منتخب جنوب إفريقيا في أول لقاءات البطولة أمام الفراعنة.
تركى ال شيخ

ألميريا على طريقة تركى آل شيخ:اللى يلعب معانا يستحمل

احتفل نادى ألميريا الإسبانى بمالك النادى الجديد تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ولكن بطريقة خاصة حيث أشار إلى تصريح سابق للمالك الجديد أثناء رئاسته الشرفية للنادى الأهلى مع أحمد شوبير في لقاء تلفزيوني قصير من ملعب التتش. وجاء تعليق النادى الإسبانى عبر الحساب الرسمى لألميريا على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، وجاء فيه بثلاث لغات منها العربية :" اللى يلعب معانا يستحمل" . ولم يعلن النادي الإسباني قيمة الصفقة التي تمت بحضور ألفونسو جارسيا الذي ترأس النادي على مدار 16 عاما .
مران-الأهلي‎ (4)

مران الأهلي.. استقبال خاص للثلاثي الجديد وعودة حمدي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وشهد المران انتظام الثلاثي المالي أليو ديانج ومحمود متولي ومحمد مجدي "قفشة" لأول مرة في المران، واصطف لاعبو الفريق الأحمر صفين وقام الثلاثي بمصافحتهم عقب نهاية المحاضرة التي عقدها لاسارتي قبل المران. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان في دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.
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جنش

هل حول جنش والشناوي لقب الدوري من ميت عقبة للجزيرة؟

عوامل عديدة أدت إلى خسارة الزمالك لقب الدوري وذهابه إلى غريمه التقليدي الأهلي، وذلك بعد أن انتهى موسم الدوري، والذي امتد قرابة العام، بفوز الأهلي بلقبه الـ41، واحتلال الزمالك المركز الثاني، بعد منافسة شرسة طوال الموسم. الزمالك سيطر على صدارة الدوري في كثير من فترات الموسم، وفي بعض الأحيان كان المرشح الأول للبطولة وخلفه بيراميدز وفي المركز الثالث جاء الأهلي، ولكن بدأت الأمور تتغير تدريجياً، وانحصرت المنافسة بين الأهلي والزمالك، وبدأ الفارق يتقلص من 9 نقاط لصالح الزمالك في فبراير، وحتى تتويج الأهلي بالدرع في يوليو وبفارق 8 نقاط كاملة.
اتحاد-الكرة

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن قواعد القيد

قرر اتحاد الكرة، اليوم الجمعة، السماح للأندية بإعارة ثلاثة لاعبين من مواليد عامي 1997 و1998، والذين يمثلون السن الأولمبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام لاعبي المنتخب الأولمبي للعب في المستوى الأول بما يعود بالنفع الفني على الفريق الوطني الذي يستعد لمشوار الأولمبياد، كما تقرر السماح للأندية أيضا بإعارة لاعبين اثنين من اللاعبين الأجانب ممّن تكون عقودهم سارية ولا يوجد أماكن لهم في القائمة حرصا على حقوق الأندية، ومن المقرر أن تكون تلك الإعارات الخمس لهذا الموسم فقط مرحلة انتقالية وإضافة لما ورد في تعليمات القيد التي أصدرتها أمس إدارة شؤون اللاعبين.
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (1)

فرج عامر: هذا المدرب خليفة أجيري في المنتخب الوطني

كشف محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن عودة حسن شحاتة، لقيادة المنتخب الوطني من جديد، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، الذي رحل عن الفراعنة بعد الخروج من دور الـ16 بكأس الأمم الإفريقية 2019، على يد منتخب جنوب إفريقيا، عقب الهزيمة بهدف نظيف، على استاد القاهرة الدولي. وشهدت الأيام التي أعقبت استقالة اتحاد الكرة اجتماعات من جانب وزير الرياضة مع قيادات الوزارة والقانونيين لمراجعة لائحة الاتحاد، تجنبًا لاتخاذ قرار ينتج عنه أي صدام مع «الفيفا»، وأجرى الوزير اتصالات مكثفة مع هشام حطب، رئيس اللجنة الأوليمبية، أيضًا للتنسيق معه في هذا الأمر.
هيرفي-رونار

هيرفي رينارد يستقيل من تدريب منتخب المغرب

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، استقالته من تدريب منتخب المغرب، اليوم الاثنين، وذلك حسبما أفادت قناة الرياضية المغربية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وودع المنتخب المغربي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، المقامة في مصر حتى 19 من الشهر الجاري، من دور الستة عشر بعد خسارته المفاجئة من منتخب بنين بنتيجة 1- 4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في كبرى مفاجآت البطولة الأكبر في القارة السمراء، والتي شهدت إهدار نجم المغرب حكيم زياش ضربة جزاء في اللحظات الأخيرة من المباراة.
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