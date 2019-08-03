دراسة: النساء الأكثر عرضة للصداع النصفي

قشر الموز يعتبر من العلاجات المنزلية الفعالة للتخلص من الصداع النصفي، قم بوضعه على جبهة رأسك عند الشعور بصداع مزمن، وسيبدأ الجلد بامتصاص البوتاسيوم، وستتحسن حالتك

تحرير:إسراء سليمان ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

الصداع النصفي

توجد كثير من الأسباب المؤدية للصداع مثل ضغوط الحياة الاجتماعية والاقتصادية، والجلوس المستمر أمام التليفزيون أو الهواتف المحمولة، وليس ذلك فقط، بل يحدث نتيجة لبعض من المشكلات الصحية، وتناول المشروبات السكرية والنوم المستمر، والتعرض للشمس أو الضوء من المحفزات التي تزيد من الصداع النصفي، كما جاءت بعض الدراسات موضحة أن النساء هن الأكثر عرضة للصداع النصفي أكثر من الرجال، قد تكون نتيحة للاختلاف البيولوجي، أو مدى تأثير العوامل الخارجية، نقلًا عن "boldsky".

وفقًا لبعض المحفزات، فنحو ما يقرب من 30% من الأفراد يعانون من الصداع النصفي، وبما أنه ثالث الأمراض الشائعة في العالم، يؤثر على النساء أكثر من الرجال، كما أنه أكثر انتشارًا من مرض السكري والربو، فهذه الحالة تؤثر على شخص من ضمن 7 أفراد حول العالم، وبوضوح، يؤثر الصداع النصفي على النساء أكثر من الرجال بثلاث