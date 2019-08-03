دراسة: النساء الأكثر عرضة للصداع النصفي
قشر الموز يعتبر من العلاجات المنزلية الفعالة للتخلص من الصداع النصفي، قم بوضعه على جبهة رأسك عند الشعور بصداع مزمن، وسيبدأ الجلد بامتصاص البوتاسيوم، وستتحسن حالتك
تحرير:إسراء سليمان
٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
الصداع النصفي
توجد كثير من الأسباب المؤدية للصداع مثل ضغوط الحياة الاجتماعية والاقتصادية، والجلوس المستمر أمام التليفزيون أو الهواتف المحمولة، وليس ذلك فقط، بل يحدث نتيجة لبعض من المشكلات الصحية، وتناول المشروبات السكرية والنوم المستمر، والتعرض للشمس أو الضوء من المحفزات التي تزيد من الصداع النصفي، كما جاءت بعض الدراسات موضحة أن النساء هن الأكثر عرضة للصداع النصفي أكثر من الرجال، قد تكون نتيحة للاختلاف البيولوجي، أو مدى تأثير العوامل الخارجية، نقلًا عن "boldsky".
وفقًا لبعض المحفزات، فنحو ما يقرب من 30% من الأفراد يعانون من الصداع النصفي، وبما أنه ثالث الأمراض الشائعة في العالم، يؤثر على النساء أكثر من الرجال، كما أنه أكثر انتشارًا من مرض السكري والربو، فهذه الحالة تؤثر على شخص من ضمن 7 أفراد حول العالم، وبوضوح، يؤثر الصداع النصفي على النساء أكثر من الرجال بثلاث
وفقًا لبعض المحفزات، فنحو ما يقرب من 30% من الأفراد يعانون من الصداع النصفي، وبما أنه ثالث الأمراض الشائعة في العالم، يؤثر على النساء أكثر من الرجال، كما أنه أكثر انتشارًا من مرض السكري والربو، فهذه الحالة تؤثر على شخص من ضمن 7 أفراد حول العالم، وبوضوح، يؤثر الصداع النصفي على النساء أكثر من الرجال بثلاث مرات، كما وجدت الدراسات أن امراة من كل أربعة يعانين من الصداع النصفي، وليس ذلك وفقًا للمقولة القديمة إن المرأة غير قابلة للتكيف مع التوتر والقلق، ولكن وضع الأطباء عوامل أخرى.
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تشير الدراسات إلى أن النساء يعانين من صداع أكثر ألمًا، كما أنه يستمر لفترة أطول، حيث أفادت التقارير أن نحو 85% من حالات الصداع النصفي تحدث للنساء، وتقريبًا 92% من النساء اللاتي يشعرن بهذه الحالة يصبحن غير قادرات على القيام بالمهام المنزلية، أو الذهاب لأي مكان، وبعد سنوات طويلة من البحث، كشفت الدراسات أن الهرمونات تلعب دورا كبيرا في التحفيز من الصداع النصفي لدى النساء، فنوبات الصداع النصفي التي تتعرض لها معظم النساء، مرتبطة بشكل كبير بالدورة الشهرية وموانع الحمل الهرمونية، إضافة إلى الحمل وفترة انقطاع الطمث، كما وضحت بعض الدراسات، عندما تبدأ الدورة الشهرية عند النساء تبدأ الهرمونات في التذبذب، إلى جانب زيادة نوبات الصداع النصفي بشكل كبير.
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يحدث الصداع النصفي عند تمدد الأوعية الدموية في المخ بسبب بعض المحفزات، كما يتسبب هذا التمدد في الألم وبعض من الأعراض البصرية، وذلك عندما تضغط الأوعية على المناطق المحيطة، الآن يلعب الإستروجين دورًا في آليات الأوعية الدمية، أي يساعد في تمدد أو توسع الأوعية، ليست هذه الوظيفة الرئيسية التي يقوم بها، ولكن إحدى وظائفه المتعددة، وبالتالي فإن فرص هرمون الإستروجين التي تسبب هذه التغييرات في الأوعية الدماغية تكون أعلى عند النساء مقارنة بالرجال.
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وما زالت الدراسات تبحث بشكل كبير عن التخلص من الصداع النصفي نهائيًا، ولكن توجد بعض الطرق المتاحة الآن التي يمكن أن تساعدك على التهدئة من حدته:
هل تعرف أن قشر الموز يعتبر من العلاجات المنزلية الفعالة للتخلص من الصداع النصفي، قم بوضع قشر الموز على جبهة رأسك عند الشعور بصداع مزمن، وفي خلال لحظات يبدأ الجلد بامتصاص البوتاسيوم، وستتحسن حالتك تدريجيًا، مكعبات الثلج أيضًا من الوصفات الرائعة، قم بوضع القليل منها في قطعة قماش وضعها على جبينك وستشعر براحة واسترخاء في الحال، وعند الشعور بالصداع النصفي توجد بعض الأطعمة التي يجب تجنبها مثل البقوليات والحمضيات، وعلى الجانب الآخر عليك بتناول الأسماك؛ لأنها تحتوي على الأحماض الدهنية أوميجا 3، تساعد بشكل كبير في التقليل من الصداع النصفي، كما أن الأطعمة الغنية بالمغنسيوم تمنع الصداع النصفي على المدى البعيد مثل الخضراوات الورقية والفاصوليا والحبوب الكاملة.
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