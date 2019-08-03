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دراسة: النساء الأكثر عرضة للصداع النصفي

قشر الموز يعتبر من العلاجات المنزلية الفعالة للتخلص من الصداع النصفي، قم بوضعه على جبهة رأسك عند الشعور بصداع مزمن، وسيبدأ الجلد بامتصاص البوتاسيوم، وستتحسن حالتك
تحرير:إسراء سليمان ٠٣ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
الصداع النصفي
الصداع النصفي
توجد كثير من الأسباب المؤدية للصداع مثل ضغوط الحياة الاجتماعية والاقتصادية، والجلوس المستمر أمام التليفزيون أو الهواتف المحمولة، وليس ذلك فقط، بل يحدث نتيجة لبعض من المشكلات الصحية، وتناول المشروبات السكرية والنوم المستمر، والتعرض للشمس أو الضوء من المحفزات التي تزيد من الصداع النصفي، كما جاءت بعض الدراسات موضحة أن النساء هن الأكثر عرضة للصداع النصفي أكثر من الرجال، قد تكون نتيحة للاختلاف البيولوجي، أو مدى تأثير العوامل الخارجية، نقلًا عن "boldsky".
وفقًا لبعض المحفزات، فنحو ما يقرب من 30% من الأفراد يعانون من الصداع النصفي، وبما أنه ثالث الأمراض الشائعة في العالم، يؤثر على النساء أكثر من الرجال، كما أنه أكثر انتشارًا من مرض السكري والربو، فهذه الحالة تؤثر على شخص من ضمن 7 أفراد حول العالم، وبوضوح، يؤثر الصداع النصفي على النساء أكثر من الرجال بثلاث
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لعنب

العنب يحميكِ من التجاعيد بـ7 وصفات طبيعية

العنب من الفاكهة اللذيذة، ويتميز بعدة ألوان، منها الأحمر والأصفر، وله العديد من الفوائد الصحية والجمالية، فهو غني بالعديد من الفيتامينات المهمة لجسم الإنسان، ومنها فيتامين ب6، وفيتامين أ وفيتامين ج، والماغنيسيوم، والفسفور، والحديد وغيرها، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية البشرة من التجاعيد وتعمل على تجديد البشرة ونضارتها؛ لذلك يدخل العنب في تكوين بعض كريمات التجميل. وفي السطور التالية نساعدك التعرف على فوائد العنب الجمالية للبشرة والشعر..
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دراسة: استهلاك فيتامين A يحمي من سرطان الجلد

يحاول العلماء البحث عن طرق طبيعية صحية للتخلص من الأمراض، وعند الحديث عن السرطان، نشعر بالحيرة اتجاهه، لا نستطيع أن نفعل شيئًا فعال سوى التغذية السليمة، والتخلص من العادات المحفزة، وفي هذا الصدد، يوصى العديد من الأطباء بتناول فواكه وخضراوات تحتوي على مضادات للأكسدة؛ للتخلص من الجذور الحرة والقضاء عليها، وآخر ما جاءت به الدراسات، إن تناول كميات كافية من الجزر والبروكلي والبطاطا الحلوة يؤدي إلى الوقاية من سرطان الجلد، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي"dailymail".
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