اليونايتد على بعد خطوة من ضم أغلى مدافع فى العالم

تحرير:محمد جمال ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣١ م

ماجواير

كشفت تقارير صحفية عن إنهاء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضم المدافع الدولي هاري ماجواير، قادما من نادى ليستر سيتى، حيث كشفت شبكة سكاى سبورت الإنجليزية أن الصفقة ستصل قيمتها إلى 85 مليون جنيه إسترليني، وأنه فى حالة الإعلان عن الصفقة رسميًا، سيصبح أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم . وبدأت شائعات انتقال اللاعب خلال الأسابيع الماضية، حيث رفض ليستر أكثر من عرض من مانشستر يونايتد، وتمسك بالحصول على 85 مليون جنيه إسترليني، وهو ما وافقت عليه إدارة الشياطين الحمر رغبة فى تدعيم خط دفاع الفريق خلال الانتقالات الصيفية الحالية .

وأكملت سكاى سبورت من خلال تقريرها أن الناديين الإنجليزيين اتفقا على جميع التفاصيل المتعلقة بانتقال صحاب الـ26 عاما، الذي تجاوز الرقم التاريخي لانتقال المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك من صفوف فريق ساوثاهمبتون إلى ليفربول، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية في عام 2018

وأكملت سكاى سبورت من خلال تقريرها أن الناديين الإنجليزيين اتفقا على جميع التفاصيل المتعلقة بانتقال صحاب الـ26 عاما، الذي تجاوز الرقم التاريخي لانتقال المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك من صفوف فريق ساوثاهمبتون إلى ليفربول، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية في عام 2018 .



وانتقل ماجواير إلى صفوف فريق ليستر سيتي في صيف عام 2017، قادمًا من صفوف هال سيتي، مقابل 12 مليون جنيه إسترليني، وشارك أساسيًا بقميص المنتخب الإنجليزي في منافسات كأس العالم 2018 فى روسيا والتى خرجت من دور نصف النهائى بعد الخسارة أمام كرواتيا بهدفين مقابل هدف .



