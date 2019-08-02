رياضة

اليونايتد على بعد خطوة من ضم أغلى مدافع فى العالم

تحرير:محمد جمال ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٣١ م
ماجواير
ماجواير
كشفت تقارير صحفية عن إنهاء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي ضم المدافع الدولي هاري ماجواير، قادما من نادى ليستر سيتى، حيث كشفت شبكة سكاى سبورت الإنجليزية أن الصفقة ستصل قيمتها إلى 85 مليون جنيه إسترليني، وأنه فى حالة الإعلان عن الصفقة رسميًا، سيصبح أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم . وبدأت شائعات انتقال اللاعب خلال الأسابيع الماضية، حيث رفض ليستر أكثر من عرض من مانشستر يونايتد، وتمسك بالحصول على 85 مليون جنيه إسترليني، وهو ما وافقت عليه إدارة الشياطين الحمر رغبة فى تدعيم خط دفاع الفريق خلال الانتقالات الصيفية الحالية .
وأكملت سكاى سبورت من خلال تقريرها أن الناديين الإنجليزيين اتفقا على جميع التفاصيل المتعلقة بانتقال صحاب الـ26 عاما، الذي تجاوز الرقم التاريخي لانتقال المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك من صفوف فريق ساوثاهمبتون إلى ليفربول، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية في عام 2018
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ناشئات مصر تحقق إنجازا جديدا وتتأهل لمونديال السلة

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50 مليون يورو تقرب مدافع برشلونة من مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، اليوم الأربعاء، عن عودة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للاهتمام بالتعاقد مع أحد نجوم فريق برشلونة، هذا الصيف، وذكرت أن الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع البلوجرانا، عاد إلى قائمة اهتمامات الشياطين الحمر مؤخرا، لدعم الخط الخلفي لليونايتد بالموسم الجديد. وأشارت موندو ديبورتيفو إلى أن اهتمام مانشستر يونايتد يعود إلى تعثر مفاوضات الشياطين الحمر في الميركاتو الحالي، للحصول على خدمات الدولي الإنجليزي هاري ماجواير من صفوف ليستر سيتي.
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يوفنتوس يسعى لضم لوكاكو بصفقة تبادلية

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ماجوير يطالب ليستر سيتي بسرعة الانتقال لليونايتد

يرغب المدافع الإنجليزي هاري ماجوير في تحقيق حلمه بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، وذلك في الوقت الذي لا تزال المفاوضات جارية بين الشياطين الحمر، وفريقه الحالي ليستر سيتي تمهيدًا لانتقاله، ويشعر ماجوير البالغ من العمر 26 عامًا بالغضب الشديد من تأخر انضمامه إلى قلعة الأولد ترافورد، حيث غاب عن تدريبات الثعالب للمرة الثانية هذا الصيف، أمس الاثنين، إلا أنه أكد على أن سبب غيابه هو شعوره ببعض الآلام في المعدة، حيث من المنتظر أن يعود إلى التدريبات من جديد اليوم الثلاثاء، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
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صفقة ماجوير.. ليستر يخشى إخفاقات اليونايتد المحلية

يطالب نادي ليستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد بدفع المزيد من الأموال من أجل ضم المدافع هاري ماجوير، حيث يشكك الثعالب في قدرة الشياطين الحمر على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا وبالتالي دفع مبالغ إضافية لليستر سيتي، ويبحث مانشستر يونايتد عن إنهاء صفقة ضم المدافع الدولي الإنجليزي هذا الأسبوع مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، وعرض اليونايتد 72 مليون إسترليني إلى جانب إضافات تعتمد على ما إذا كان ماجوير سيسهم في تتويج الفريق بالألقاب والعودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا من جديد أم لا.
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