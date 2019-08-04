العلاقة بين الأسد والعقرب ممكنة ومستحيلة

العقرب من أكثر الأبراج الغامضة، لكنه يكن بداخله مشاعر عميقة، كما أن لديه القدرة على قراءة أفكار الآخرين خاصة برج الأسد حتى وإن لم يتحدث بكلمة واحدة
عند ذكر الأسد والعقرب معا، فغالبا ما تسمع أنهما ليسا متوافقين نهائيا، ولكن لا تعرف السبب الحقيقي وراء هذا التصنيف، وإذا كنت مهتما بالإجابة سيكون عليك الوصول إلى المكان الصحيح.
ما يجب التركيز عليه أنه ليست كل الأبراج تتوافق مع الأسد وينطبق نفس الشيء على العقرب الذي يُعد من أكثر الابراج غموضا، ولكن هناك توافق بينهما حتى وإن لم يكن قويا.
هناك بعض الأشياء التي يفقدها برج الأسد لكن يعوضها العقرب، وإذا كنت رجلا من برج الأسد ومعجب بامرأة من برج العقرب، هناك بعض الأمور الواجب أخذها في الاعتبار تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Guy Counseling.
المشاعر الخفية تخلق الحب القوي
العقرب من أكثر الأبراج الغامضة، لكنه يكن بداخله مشاعر عميقة، كما أن لديه القدرة على قراءة أفكار الآخرين خاصة برج الأسد حتى وإن لم يتحدث بكلمة واحدة.
وبما أن الاسد يظهر وكأنه شخص قاسي الطباع، وليس لديه مشاعر، لكنه يلين فورا في وجود العقرب، فهذه العلاقة قائمة على
المشاعر الخفية تخلق الحب القوي
العقرب من أكثر الأبراج الغامضة، لكنه يكن بداخله مشاعر عميقة، كما أن لديه القدرة على قراءة أفكار الآخرين خاصة برج الأسد حتى وإن لم يتحدث بكلمة واحدة.
وبما أن الاسد يظهر وكأنه شخص قاسي الطباع، وليس لديه مشاعر، لكنه يلين فورا في وجود العقرب، فهذه العلاقة قائمة على الحب والود، كما تسودها روح التفاهم.
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وعلى الرغم من وجود بعض الهواجس لدى العقرب التي قد تؤرق حياته مع شريكه ولكن الحكمة الموجودة لدى الأسد تجعل شريكه يتخلى عن الأفكار التشاؤمية والعيش بهدوء.
لدى العقرب كاريزما غير عادية، تجعل الأسد ينجذب إليه، وفي البداية قد تظهر العلاقة أنها غير ناجحة، ولكن بالتواصل المستمر تقوى الروابط وتتحول إلى علاقة حب فريدة.
الاختلافات تزيد من الثقة بين الطرفين
قد يعتقد البعض أن الثقة منعدمة بين العقرب والأسد، ولكن هذا الاعتقاد ظاهري فقط، ففي الحقيقة هناك ثقة كبيرة بين الطرفين عند معرفة بعضهما جيدا، وذلك لأن اختلافهما يمثل نقاط قوة كبيرة.
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ففي الوقت الذي يكون فيه الأسد اجتماعيا ومنفتحا على من حوله، يكون العقرب منعزلا ومنطويا، وبالتالي يحدث توازن وترابط قوي.
اختلافات في طريقة التواصل
أكثر ما يوتر العلاقة بين الأسد والعقرب الاتصال، فالأسد يعرف أنه كثير الكلام ويتحدث في المواضيع المختلفة، ولكن العقرب يحتفظ بالكثير من الأشياء لنفسه أو يتبع مقولة «خير الكلام ما قل ودل»، ولهذا في المراحل الأولى من العلاقة تظهر بعض الخلافات، وقد يفقد الأسد السيطرة على نفسه لكن يصلح العقرب الوضع.
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العقرب سريع البديهة، ولكن الأسد يحتاج وقتا لملاحظة الأمور من حوله، وبالرغم من هذا فإن الأسد لديه رد فعل سريع عن العقرب ومن هنا قد يخرج من الأسد بعض الكلمات القاسية تجاه العقرب فيحدث تشتت في العلاقة.
لديهما نقطة التقاء
كلا البرجين موهوبان فكريا، حيث لديهما القدرة على رؤية كل ما حولهما بمنظور مختلف، كما أن العقرب يرى أدق التفاصيل التي غالبا ما يفوتها الآخرون، والأسد يكمله بالرؤية الظاهرية.
عند وجودهما معا خلال مناقشة فكرية أو مؤتمر علمي، يشكلان ثنائيا قويا للغاية، فالعقرب يصنف كل شيء حوله، والأسد يجمع الاختلافات والتشابهات بين تلك التصنيفات.
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رؤية المستقبل
دائما ما يفكر الأسد في المستقبل، فهذا الأمر يسبب له مشكلات عديدة في طريقة أخذ القرارات المصيرية، كما أن العقرب ممن يحبون عيش اليوم بيومه، فلا يبالي بما يحدث فيما بعد، ومن هنا يحاول العقرب السيطرة على أفكار الأسد لترك المستقبل قليلا والنظر إلى الأشياء من حوله، وبالطبع سيأخذ هذا الأمر وقتا طويلا، وجهدا كبيرا، لكن غالبا ما ينجح العقرب في مهمته.
إذا كان لديك حتى الآن شك في العلاقة بين الأسد والعقرب، فإن نقطة التوافق بينهما تهزم جميع الشكوك وتضعك أمام حقيقة جديدة يجب أخذها في الاعتبار.