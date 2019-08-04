العلاقة بين الأسد والعقرب ممكنة ومستحيلة

العقرب من أكثر الأبراج الغامضة، لكنه يكن بداخله مشاعر عميقة، كما أن لديه القدرة على قراءة أفكار الآخرين خاصة برج الأسد حتى وإن لم يتحدث بكلمة واحدة

تحرير:فيروز ياسر ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

الأسد والعقرب

عند ذكر الأسد والعقرب معا، فغالبا ما تسمع أنهما ليسا متوافقين نهائيا، ولكن لا تعرف السبب الحقيقي وراء هذا التصنيف، وإذا كنت مهتما بالإجابة سيكون عليك الوصول إلى المكان الصحيح. ما يجب التركيز عليه أنه ليست كل الأبراج تتوافق مع الأسد وينطبق نفس الشيء على العقرب الذي يُعد من أكثر الابراج غموضا، ولكن هناك توافق بينهما حتى وإن لم يكن قويا. هناك بعض الأشياء التي يفقدها برج الأسد لكن يعوضها العقرب، وإذا كنت رجلا من برج الأسد ومعجب بامرأة من برج العقرب، هناك بعض الأمور الواجب أخذها في الاعتبار تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Guy Counseling.

المشاعر الخفية تخلق الحب القوي العقرب من أكثر الأبراج الغامضة، لكنه يكن بداخله مشاعر عميقة، كما أن لديه القدرة على قراءة أفكار الآخرين خاصة برج الأسد حتى وإن لم يتحدث بكلمة واحدة. وبما أن الاسد يظهر وكأنه شخص قاسي الطباع، وليس لديه مشاعر، لكنه يلين فورا في وجود العقرب، فهذه العلاقة قائمة على