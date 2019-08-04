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العلاقة بين الأسد والعقرب ممكنة ومستحيلة

العقرب من أكثر الأبراج الغامضة، لكنه يكن بداخله مشاعر عميقة، كما أن لديه القدرة على قراءة أفكار الآخرين خاصة برج الأسد حتى وإن لم يتحدث بكلمة واحدة
تحرير:فيروز ياسر ٠٤ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
الأسد والعقرب
الأسد والعقرب
عند ذكر الأسد والعقرب معا، فغالبا ما تسمع أنهما ليسا متوافقين نهائيا، ولكن لا تعرف السبب الحقيقي وراء هذا التصنيف، وإذا كنت مهتما بالإجابة سيكون عليك الوصول إلى المكان الصحيح. ما يجب التركيز عليه أنه ليست كل الأبراج تتوافق مع الأسد وينطبق نفس الشيء على العقرب الذي يُعد من أكثر الابراج غموضا، ولكن هناك توافق بينهما حتى وإن لم يكن قويا. هناك بعض الأشياء التي يفقدها برج الأسد لكن يعوضها العقرب، وإذا كنت رجلا من برج الأسد ومعجب بامرأة من برج العقرب، هناك بعض الأمور الواجب أخذها في الاعتبار تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Guy Counseling.
المشاعر الخفية تخلق الحب القوي  العقرب من أكثر الأبراج الغامضة، لكنه يكن بداخله مشاعر عميقة، كما أن لديه القدرة على قراءة أفكار الآخرين خاصة برج الأسد حتى وإن لم يتحدث بكلمة واحدة. وبما أن الاسد يظهر وكأنه شخص قاسي الطباع، وليس لديه مشاعر، لكنه يلين فورا في وجود العقرب، فهذه العلاقة قائمة على
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اعرف شريك حياتك المناسب وفقا للأبراج الفلكية

العديد من الأشخاص مهتمون بالأبراج، حتى أنهم يستعينون بها في الحب والصداقة وكثير من العلاقات، ويعتبر العقرب من أكثر الابراج إشراقا ولا يمكن التنبؤ به مثل باقي الأبراج، كما يبدو أن امرأة العقرب هي الأكثر جاذبية في عالم المواعدة عبر الإنترنت. جمع برنامج Tinder بيانات من المستخدمين لتحديد أي الأبراج التي تتلقى ضربات شديدة وتواجه صدمات عديدة، كما يلقي الضوء على سمات وشخصية الأبراج التي يمكن الارتباط معا أو تكوين علاقات مجتمعية، لذا اعرف التفاصيل وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
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الأسد صديق لا يتكرر.. متفائل وقلبه أبيض

إذا كان لديك صديق من برج الأسد، ستكون محظوظا في حياتك كثيرا، فهذا النوع من الأصدقاء مختلف تماما عن غيره، سواء من خلال استقبال الحزن معك أو مشاركتك الفرح، كما لديه مغامرات كبيرة تجعله شخصا مجنونا، ولكن هذا لا يعني أنه طائش بل غالبا ما يشجعك على الصمود. في حالة عدم صداقتك لأشخاص من برج الأسد لكنك تدخل في علاقة صداقة جديدة مع هذا البرج، إذن ستكون في حاجة إلى معرفة هذا الصديق جيدا، للتعامل معه بسهولة ولتسير علاقتكما على ما يرام، إذا اعرف كل شيء حسبما ذكر موقع ZodiacThing.com .
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الأسد الطيب.. دائم التحدي ولا يعرف التسلط

إذا كنت تجلس الآن في أحد المطاعم، قد يلفت نظرك شخصا يجلس بجانب مجموعة من الأشخاص، يتحدث كثيرا وينتبهون له، له كاريزما خاصة، وينشر التفاؤل وروح الدعابة من حوله، فتتساءل عن الوجه الآخر له، ولكن قبل ذلك تشعر بالرغبة في التعرف عليه عن قرب. يصادفك الحظ لترى هذا الشخص مرة ثانية في نفس المكان، ولكن بمفرده، لتشعر بالحيرة، من هذا التناقض، فالظاهر لك أن هذه الشخصية اجتماعية طيبة ولا تعرف للوحدة طريقا، وفي الغالب سيكون برج الأسد، ويمكنك التعرف إليه أكثر وفقا لما ذكره موقع Zodiac Fire.
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