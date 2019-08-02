إطلاق اسم يوسف رزق الله على الدورة41 لمهرجان القاهرة

تحرير:التحرير ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

يوسف شريف رزق الله

قررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، إطلاق اسم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله على الدورة 41، التى تقام خلال الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر المقبل، لما قدمه من عطاء على مدار 32 عاما، منذ تم اختياره سكرتيرا فنيا للمهرجان عام 1987، ثم مديرا فنيا عام 2000 وحتى رحيله 12 يوليو 2019. وكشفت إدارة المهرجان، أن اللجنة الاستشارية العليا، استقرت خلال اجتماعها الأخير، على إبقاء اسم يوسف شريف رزق الله مديرا فنيا للدورة 41، مع تكليف نائبه أحمد شوقى بإدارة كافة الأمور الفنية المتعلقة بهذه الدورة.

وقال رئيس المهرجان، المنتج محمد حفظى، إن اسم الفقيد سيظل مرتبطا بأذهان محبى الفن السابع وجمهور ورواد المهرجان للأبد، مؤكدا أن الرجل خدم المهرجان بعمره، ويستحق أكثر من مجرد إهداء الدورة 41 إلى روحه، وأشار، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إعلان حزمة من القرارات والمبادرات تضمن استمرار تكريم اسم رزق الله،



وقال رئيس المهرجان، المنتج محمد حفظى، إن اسم الفقيد سيظل مرتبطا بأذهان محبى الفن السابع وجمهور ورواد المهرجان للأبد، مؤكدا أن الرجل خدم المهرجان بعمره، ويستحق أكثر من مجرد إهداء الدورة 41 إلى روحه، وأشار، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إعلان حزمة من القرارات والمبادرات تضمن استمرار تكريم اسم رزق الله، فى كل دورات مهرجان القاهرة المقبلة وليس الـ41 فقط.



تخرج رزق الله فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والتحق بالعمل فى وزارة الإرشاد القومى حينها "الإعلام"، فى قطاع الاستعلامات عام 1967، لكنه لم يحب العمل بها، فألحقها بدبلومة أخرى فى معهد التليفزيون، ليدخل "ماسبيرو" من باب قطاع الأخبار، والذى تدرج فى مناصبه حتى وصل إلى رئيس تحرير، لكن عمله فى الأخبار لم يأخذه من السينما، فكان يكتب مقالات سينمائية بعدد من المطبوعات الصحفية.







