كيف علقت الجماهير على تعيين طارق يحيى مدربًا لزمالك؟

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:٥٨ م

طارق يحيى

في الوقت الذي تولى طارق يحيى، القيادة الفنية لفريق الزمالك بشكل مؤقت، لحين تعاقد رئيس النادي مع مدير فني أجنبي جديد، لتجهيز اللاعبين لمواجهة الذهاب أمام ديكادها بطل الصومال في ذهاب دور الـ64 المقرر اقامته يوم 11 أغسطس الجاري، علماً بأن مباراتي الذهاب والإياب أمام بطل الصومال تم الاتفاق على إقامتهما في القاهرة، بعد الاتفاق بين الناديين. أثار قرار تعيين طارق يحيى جدلا واسعا من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، الأمر الذي يراه البعض قرارا غير موفق من إدارة القلعة البيضاء، والبعض الأخر أخذ قرار تعيين يحيى على سبيل السخرية.

طارق يحيى تولى تدريب أكثر من ناد في الموسم الماضي، حيث بدأ الموسم بتدريب فريق بتروجت ورحل عنه بسبب سوء النتائج، خاصة أن الفريق كان في مؤخرة جدول ترتيب الدوري وينافس على الهبوط، ثم رحل عن الفريق وتولى تدريب سموحة عقب رحيل على ماهر عن الفريق السكندري. ولم يحقق طارق يحيى مع سموحة أي نتائج طيبة ليرحل عن