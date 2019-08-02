رياضة

«قفشة».. رحلة معاناة من سوق الخضار للعب في الأهلي

هو لاعب موهوب يمتلك مهارات فنية عالية من سلالة الموهوبين وليد صلاح الدين وحازم إمام ومحمد أبوتريكة وغيرهم من أصحاب القدرات الكروية الخاصة جداً.. هو كوكتيل خاص جداً
تحرير:كريم مليم ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:١٢ م
قفشة
قفشة
في الفيلم الكوميدي الشهير "مين فينا الحرامي" للزعيم عادل إمام، الذي أخرجه المبدع محمد عبدالعزيز، من تأليف فيصل ندا، وبطولة شيريهان، وفريدة سيف النصر وعلى الشريف وأحمد بدير، مشهد عبقري يظهر فيه الثلاثي عادل إمام بشخصية (حسين) والفنانة فريدة سيف النصر الزوجة (غندورة)، والفنان نعيم عيسى الزوج (المعلم عضمة)، يدخل فيه الأخير غرفة النوم بحثا عن زوجته فيكتشف أنها موجودة تحت السرير مع عادل إمام، ليثور المعلم عضمة غضباً ويسأل: "إنتوا بتعملوا إيه".. رد عادل إمام قائلا: "بنقفش فى الفراخ.. أصل أنا لا مؤخذاة كان معايا قفص فراخ، الفراخ طارت ونزلنا نجيبها".
لا بد أن تتذكر عزيزي القارئ هذا المشهد من الفيلم عندما يتردد اسم الشهرة الخاص باللاعب محمد مجدي "قفشة"، المنتقل حديثًا من بيراميدز للنادي الأهلي مقابل 20 مليون جنيه، خاصة أن لقب قفشة الذي تم إطلاقه على اللاعب كان بسبب قدرته على الإمساك بالفراخ. منذ اليوم الأول له عندما ظهر مع فريق إنبي، لفت الأنظار
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ناشئات مصر تحقق إنجازا جديدا وتتأهل لمونديال السلة

تأهل منتخب مصر لكرة السلة ناشئات تحت 17 عامًا اليوم الجمعة، إلى بطولة كأس العالم رسميًا، بعدما ما حقق فوزًا ساحقًا على نظيره منتخب أنجولا بنتيجة (71 – 50) في نصف النهائى، ليضمن التأهل إلى المباراة النهائية في مواجهة منتخب مالي الذي تأهل أيضًا لنفس الدور في البطولة التي تقام حاليًا في رواندا، وهنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر بعد إنجاز ناشئات المنتخب الوطني. وحقق منتخب ناشئات مصر الفوز علي أوغندا وخسر أمام مالي وتنزانيا و انسحب منتخب جنوب إفريقيا في أول لقاءات البطولة أمام الفراعنة.
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ألميريا على طريقة تركى آل شيخ:اللى يلعب معانا يستحمل

احتفل نادى ألميريا الإسبانى بمالك النادى الجديد تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ولكن بطريقة خاصة حيث أشار إلى تصريح سابق للمالك الجديد أثناء رئاسته الشرفية للنادى الأهلى مع أحمد شوبير في لقاء تلفزيوني قصير من ملعب التتش. وجاء تعليق النادى الإسبانى عبر الحساب الرسمى لألميريا على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، وجاء فيه بثلاث لغات منها العربية :" اللى يلعب معانا يستحمل" . ولم يعلن النادي الإسباني قيمة الصفقة التي تمت بحضور ألفونسو جارسيا الذي ترأس النادي على مدار 16 عاما .
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مران الأهلي.. استقبال خاص للثلاثي الجديد وعودة حمدي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وشهد المران انتظام الثلاثي المالي أليو ديانج ومحمود متولي ومحمد مجدي "قفشة" لأول مرة في المران، واصطف لاعبو الفريق الأحمر صفين وقام الثلاثي بمصافحتهم عقب نهاية المحاضرة التي عقدها لاسارتي قبل المران. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان في دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.
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ماذا قدم «قفشة» قبل انتقاله للنادي الأهلي؟

اخيرا أسدل الستار على مفاوضات النادي الأهلي مع محمد مجدي «قفشة»، لاعب بيراميدز، بعد إعلان التعاقد معه 5 سنوات، حيث أنهى الأهلي إجراءات ضم اللاعب، ليصبح قفشة لاعبا في النادي الأهلي، وتم إنهاء الصفقة التى بلغت قيمتها 20 مليون جنيه، وجاء التعاقد معه بمقابل مالي فقط بعدما رفض أكثر من لاعب في الأهلي الانتقال ضمن الصفقة، وفضلوا انتظار موقفهم من القيد في قائمة الأهلي المحلية. قفشة قدم مستويات جيدة في صفوف إنبي، وكان مثار اهتمام الأهلي والزمالك، قبل انتقاله لبيراميدز، لكن تجربته مع الأخير لم تشهد تألقه بعد ضم عبد الله السعيد وتألقه مع الفريق.
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أمير توفيق يكشف تفاصيل جديدة في التعاقد مع «قفشة»

كشف أمير توفيق، مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي، أن قيمة انتقال محمد مجدي "قفشة" من نادي بيراميدز للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يدخل فيها أي صفقات تبادلية بين الناديين، موضحًا أن اللاعب وقع لمدة خمسة مواسم، بداية من الموسم الجديد. وقال أمير توفيق في تصريحات صحفية عقب إعلان توقيع اللاعب للنادي الأهلي: "صفقة قفشة كلفت خزينة النادي 20 مليون جنيه بدون دخول أي لاعبين في الصفقة، مع وضع بند يقضي بحصول نادي بيراميدز على 20 في المائة في حالة إعادة بيع اللاعب لأي ناد آخر".
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رسميًّا.. الأهلي يعلن تعاقده مع محمد مجدي «قفشة»

أعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تعاقد الأهلي مع محمد مجدي "قفشة" لاعب بيراميدز لمدة خمس سنوات مقبلة، حيث أنهى الأخير كل الإجراءات المالية والإدارية واستلام الاستغناء الخاص باللاعب منذ دقائق؛ ليصبح قفشة لاعبا في النادي الأهلي، وقال توفيق إن المفاوضات سارت بشكل جيد بين الناديين، وتم إنهاء الصفقة في إطار خطة تدعيم الفريق الأول الذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد سواء على الصعيد المحلي أو القاري. ومن المنتظر أن يصل محمد مجدي قفشة للنادي الأهلي لعمل الجولة التفقدية التي يقوم بها اللاعبون الجدد والتصوير بقميص النادي الأهلي.
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مصدر: الأهلي يتعاقد مع «قفشة» بدون صفقات تبادلية

كشف مصدر بالنادي الأهلي أن إدارة الكرة بالنادي نجحت في التعاقد مع محمد مجدى "قفشة" لاعب الوسط المهاجم لفريق بيراميدز عقب التوصل لاتفاق نهائي مع إدارة الأخير على ضم اللاعب مقابل 20 مليون جنيه، وبدون أي صفقات تبادلية عقب فشل التفاوض مع اللاعبين الذين طلبهم النادي للدخول في صفقة المقايضة. وأكد المصدر أن اللاعب وقع علي عقود انضمامه للأهلي لمدة 5 سنوات، ليصبح اللاعب الرابع بعد تجديد إعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي، والتعاقد مع المالي إليو ديانج لاعب مولودية الجزائري، ومحمود متولي لاعب الإسماعيلي.
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