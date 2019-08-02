رياضة

رئيس الزمالك يعلن تعيين طارق يحيى مديرا فنيا للأبيض

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م
طارق يحيى
طارق يحيى
كشف رئيس الزمالك تفاصيل موافقة طارق يحيى المدير الفني المؤقت على قيادة الفريق لمدة أسبوع، بعد أن أعلن رئيس النادي توليه المهمة الفنية لفترة مؤقتة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الذهاب أمام ديكادها بطل الصومال في ذهاب دور الـ64 المقرر اقامته يوم 11 أغسطس الجاري، علماً بأن مباراتي الذهاب والإياب أمام بطل الصومال تم الاتفاق على إقامتهما في القاهرة، بعد الاتفاق بين الناديين. وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك في وقت سابق إقالة خالد جلال المدير الفني للفريق، بعد الخسارة أمام الأهلي في مباراة القمة بهدف دون رد.
وقال رئيس الزمالك خلال فيديو نشره على موقع "يوتيوب": " الفريق مقبل على مواجهة هامة أمام ديكادها الصومالي ويحتاج لمدير فني في هذه الفترة وأحرجت أن أتحدث مع أحد وقلت ذلك لخالد الغندور، وتواصل مع طارق يحيى، لجس نبضه بخصوص توليه الإدارة الفنية لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي. وواصل: "طارق يحيى رحب جدًا وقال
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ناشئات مصر تحقق إنجازا جديدا وتتأهل لمونديال السلة

تأهل منتخب مصر لكرة السلة ناشئات تحت 17 عامًا اليوم الجمعة، إلى بطولة كأس العالم رسميًا، بعدما ما حقق فوزًا ساحقًا على نظيره منتخب أنجولا بنتيجة (71 – 50) في نصف النهائى، ليضمن التأهل إلى المباراة النهائية في مواجهة منتخب مالي الذي تأهل أيضًا لنفس الدور في البطولة التي تقام حاليًا في رواندا، وهنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر بعد إنجاز ناشئات المنتخب الوطني. وحقق منتخب ناشئات مصر الفوز علي أوغندا وخسر أمام مالي وتنزانيا و انسحب منتخب جنوب إفريقيا في أول لقاءات البطولة أمام الفراعنة.
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ألميريا على طريقة تركى آل شيخ:اللى يلعب معانا يستحمل

احتفل نادى ألميريا الإسبانى بمالك النادى الجديد تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ولكن بطريقة خاصة حيث أشار إلى تصريح سابق للمالك الجديد أثناء رئاسته الشرفية للنادى الأهلى مع أحمد شوبير في لقاء تلفزيوني قصير من ملعب التتش. وجاء تعليق النادى الإسبانى عبر الحساب الرسمى لألميريا على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، وجاء فيه بثلاث لغات منها العربية :" اللى يلعب معانا يستحمل" . ولم يعلن النادي الإسباني قيمة الصفقة التي تمت بحضور ألفونسو جارسيا الذي ترأس النادي على مدار 16 عاما .
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مران الأهلي.. استقبال خاص للثلاثي الجديد وعودة حمدي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وشهد المران انتظام الثلاثي المالي أليو ديانج ومحمود متولي ومحمد مجدي "قفشة" لأول مرة في المران، واصطف لاعبو الفريق الأحمر صفين وقام الثلاثي بمصافحتهم عقب نهاية المحاضرة التي عقدها لاسارتي قبل المران. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان في دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.
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طارق-يحيى

ماذا قدم طارق يحيى الموسم الماضي لكي يقود الزمالك؟

أعلن رئيس نادي الزمالك بصفة رسمية تعيين طارق يحيى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لفترة مؤقتة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الذهاب أمام ديكادها بطل الصومال في ذهاب دور الـ64 المقرر اقامته يوم 11 أغسطس الجاري، علماً بأن مباراتي الذهاب والإياب أمام بطل الصومال تم الاتفاق على إقامتهما في القاهرة، بعد الاتفاق بين الناديين. وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك في وقت سابق إقالة خالد جلال المدير الفني للفريق، بعد الخسارة أمام الأهلي في مباراة القمة بهدف دون رد.
طارق-يحيى‎

كيف علقت الجماهير على تعيين طارق يحيى مدربًا لزمالك؟

في الوقت الذي تولى طارق يحيى، القيادة الفنية لفريق الزمالك بشكل مؤقت، لحين تعاقد رئيس النادي مع مدير فني أجنبي جديد، لتجهيز اللاعبين لمواجهة الذهاب أمام ديكادها بطل الصومال في ذهاب دور الـ64 المقرر اقامته يوم 11 أغسطس الجاري، علماً بأن مباراتي الذهاب والإياب أمام بطل الصومال تم الاتفاق على إقامتهما في القاهرة، بعد الاتفاق بين الناديين. أثار قرار تعيين طارق يحيى جدلا واسعا من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، الأمر الذي يراه البعض قرارا غير موفق من إدارة القلعة البيضاء، والبعض الأخر أخذ قرار تعيين يحيى على سبيل السخرية.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

رئيس الزمالك يطالب أعضاء النادي بالرد على المعارضة

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إداراة نادي الزمالك اليوم الخميس، من وصفهم بجبهة المعارضة داخل النادي، مشيرا إلى أنهم يحاولون الحشد من أجل إسقاط مجلس الإدارة الحالي وذلك خلال الجمعية العمومية المقبلة، والتى من المنتظر أن تعقد، أيام 5 و6 و7 من شهر سبتمبر المقبل. وطالب مرتضى منصور أعضاء الجمعية العمومية من خلال الإذاعة الداخلية للنادي، عدم الرد على الرسائل التي وصلت لهم، من معارضيه لتحريضهم على سحب الثقة من المجلس، بحسب وصفه؛ حيث قام أحمد سليمان المرشح السابق لرئاسة النادي بإرسال رسائل لأعضاء النادي يطالبهم بسحب الثقة من مجلس الإدارة.
الاهلى-والزمالك تصوير-سامح-ابو حسن‎ (1)

استاد القاهرة يستضيف مباريات الزمالك

أعلن نادي الزمالك عن موافقة هيئة استاد القاهرة الدولي على استضافة مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المحلية والإفريقية في الموسم المقبل، ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك الخطاب الذي أرسله اللواء أركان حرب علي علي درويش المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة الدولي ويفيد بالموافقة على استضافة مواجهات الزمالك المحلية والإفريقية خلال الموسم الجديد، وكان ذلك بعدما أرسلت إدارة القلعة البيضاء خطابًا يفيد برغبة النادي في أن يكون ملعب استاد القاهرة هو ملعب الفريق في المرحلة المقبلة بعد تجديده واستضافته مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.
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