رئيس الزمالك يعلن تعيين طارق يحيى مديرا فنيا للأبيض

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٨ م

طارق يحيى

كشف رئيس الزمالك تفاصيل موافقة طارق يحيى المدير الفني المؤقت على قيادة الفريق لمدة أسبوع، بعد أن أعلن رئيس النادي توليه المهمة الفنية لفترة مؤقتة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الذهاب أمام ديكادها بطل الصومال في ذهاب دور الـ64 المقرر اقامته يوم 11 أغسطس الجاري، علماً بأن مباراتي الذهاب والإياب أمام بطل الصومال تم الاتفاق على إقامتهما في القاهرة، بعد الاتفاق بين الناديين. وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك في وقت سابق إقالة خالد جلال المدير الفني للفريق، بعد الخسارة أمام الأهلي في مباراة القمة بهدف دون رد.

وقال رئيس الزمالك خلال فيديو نشره على موقع "يوتيوب": " الفريق مقبل على مواجهة هامة أمام ديكادها الصومالي ويحتاج لمدير فني في هذه الفترة وأحرجت أن أتحدث مع أحد وقلت ذلك لخالد الغندور، وتواصل مع طارق يحيى، لجس نبضه بخصوص توليه الإدارة الفنية لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي. وواصل: "طارق يحيى رحب جدًا وقال