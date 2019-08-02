رياضة

بعد ظهوره في قناة النادي..هل خدع قفشة جماهير الأهلي؟

ديسابر أبلغني أنه رشحني للزمالك لأنه يرغب في ضم إبراهيم حسن، وعمرو بسيوني مدير تعاقدات بيراميدز، أخبرني أنه يريد انضمامي للزمالك فقلت، له: لن ألعب إلا للأهلي".
تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ م
قفشة
قفشة
"كلام الليل مدهون بزبدة يطلع عليه النهار يسيح" يضرب بهذا المثل على من يخلف وعوده أو يتراجع عن اتفاقاته أو ينسى ما قاله في تصريحاته السابقة، وفي عالم كرة القدم فإن المقولة تنطبق على أغلب تصريحات النجوم، وتحديداً فيما يتعلق بأي مفاوضات خاصة بانتقال لاعب من ناد إلى آخر. على مدار السنوات الماضية والفترات الإنتقالية نسمع تصريحات يؤكد فيها لاعب أنه لن يلعب إلا لناديه ولن يرحل عنه إلا للعب في الخارج عندما يتلقى عرض احتراف، لكن سرعان ما ترى اللاعب يرتدي قميص الفريق المنافس وكأن شيئاً لم يكن معتمداً على أن ذاكرة الجماهير ضعيفة.
الفترة الأخيرة شهدت ما هو أبعد من التصريحات فقد وصل إلى حد أن هناك لاعبين تقوم بتقبيل قميص فريقها، وترحل عنه مع نهاية الموسم للفريق المنافس، لدرجة أن الجماهير بدأت تضع يدها على قلبها مع كل لاعب يقبل قميص ناديها خوفاً من رحيله. التمسك بالأهلي المثل الشعبي السابق ينطبق على التصريحات التي جاءت على لسان
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إيقاف ميسي 3 أشهر وتغريمه 50 ألف دولار بسبب تصريحاته

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول"، اليوم السبت، إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى تغريمه 50 ألف دولار. وأكد اتحاد أمريكا الجنوبية في بيان رسمي، بأن النجم ميسي لن يتمكن من خوض أي مباراة رسمية أو ودية، برفقة المنتخب الأرجنتيني لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد تعرضه للطرد في مباراة المركز الثالث والرابع ببطولة كوبا أمريكا الأخيرة أمام تشيلي، واتهم ميسي مسؤولي الاتحاد بالفساد قائلًا: "يمهدون البطولة ليتوج بها الفريق المستضيف البرازيل".
يورجن كلوب‎

كلوب يهاجم مسئولى البريميرليج بسبب بداية الدوري

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن استيائه من بداية الدوري الإنجليزي (البريميرليج) بشكل مبكر عن بقية الدوريات الأوروبية مشيرا إلى أنه يحمل ضرر على اللاعبين العائدين من مباريتهم الدولية. ومن المقرر أن يبدأ الدوري الإنجليزي يوم 9 أغسطس قبل باقي الدوريات الأوروبية الكبرى، وكلوب يرى أن هذا الأمر ليس منطقيا. وقال المدير الفنى الألمانى: "لا أعلم لماذا نبدأ الدوري بشكل مبكر، تحدثت مع مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي وإيطاليا لديها 20 فريقا في الدوري مثل الدوري الإنجليزي وتبدأ موسمها في 24 أغسطس".
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مكافأة خاصة لناشئات كرة السلة بعد التأهل للمونديال

أكد عمرو مصيلحي رئيس لجنة المنتخبات في الاتحاد المصري لكرة السلة، أن ما حققته ناشئات مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد التأهل للمباراة النهائية في مواجهة مالي، والصعود إلى كأس العالم لنفس المرحلة السنية إنجاز جديد لكرة السلة المصرية، حيث يرأس عمرو مصيلحي رئاسة لجنة المنتخبات التي تضم في عضويتها رحاب الغنام ومحمد فتحي عضوي مجلس إدارة الاتحاد. وقرر مصيلحي صرف مكافأة خاصة للاعبات بعد الإنجاز الذي تحقق اليوم عقب الفوز على منتخب أنجولا بنتيجة (71 – 50) في مباراة الدور نصف النهائي.
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أفشة يروي كيف وقع للأهلي على حساب الزمالك

كشف محمد مجدي "أفشة"، نجم النادي الأهلي الجديد، عن أن مدربه في نادي بيراميدز، الفرنسي سيباستيان ديسابر، كان يرغب في انتقاله للزمالك من أجل إبرام صفقة تبادلية لضم إبراهيم حسن. وقال أفشة في حوار مع قناة الأهلي: "ديسابر قال لي إنه لا يحتاج إليّ وطلب مني الانضمام إلى الزمالك، فأخبرته أنني مستمر معه في الفريق، وقلت له: لو أحسست بأي تقصير مني طبق اللائحة، وفوجئت بأنه يرشحني للزمالك لأنه يرغب في ضم إبراهيم حسن. عمرو بسيوني (مدير تعاقدات بيراميدز) جلس معي لنصف ساعة وأخبرني أنه يريد انضمامي للزمالك فقلت له: لن ألعب إلا للأهلي".
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الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع مهاجم بيراميدز

نفى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وجود أي مفاوضات مع عمرو مرعي مهاجم نادي بيراميدز خلال الفترة الحالية. وأشار توفيق في تصريحات صحفية إلى أن ما تردد خلال الساعات الماضية من وجود مفاوضات بين الأهلي واللاعب في ظل المنافسة مع ناد آخر لضمه كلام عار تماما من الصحة. وأوضح توفيق أنه يعلم تماما إمكانات وقدرات عمرو مرعي الذي يعد من المهاجمين المميزين في مصر، مشددًا على أنه لم يدخل في دائرة اختيارات الأهلي للتعاقدات الجديدة خلال الفترة الحالية نهائيًا.
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التعليق الأول من أفشة بعد انضمامه للأهلي

وأعلن أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالأهلي عن التعاقد مع محمد مجدي "أفشة"، لمدة خمس سنوات مقبلة، مقابل 20 مليون جنيه بدون دخول ي لاعبين في الصفقة، مع وضع بند يقضي بحصول نادي بيراميدز على 20 % في حالة إعادة بيع اللاعب لأي ناد آخر. وكتب محمد مجدي "أفشة"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حققت جزء من حلمي بانضمامي للنادي الأهلي، ويتبقى جزء تحقيقي للألقاب والبطولات مع النادي الذي اعتاد على ذلك.. شكرًا للإدارة والجهاز الفني على تمسكهم بضمي للنهاية، والشكر الأكبر دائمًا للجماهير".
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يوسف: الانتقادات لا تهمني ولم نفقد أمل الفوز بالدوري

بعد 365 يومًا بالتمام والكمال، أسدل الستار أخيرًا على مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2018- 2019، وتمكن فريق الأهلي من التتويج بالبطولة رقم 41 في تاريخه، بعد موسم مجهد وشاق جدًّا نجح المارد الأحمر في إنهاء المسابقة قبل نهايتها بجولة واحدة وبفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي الزمالك، في موسم شهد العديد من التقلبات، من أداء سيئ من النادي الأهلي وسقوط متكرر، وأداء جيد من نادي الزمالك الذي نجح في اعتلاء صدارة جدول الدوري طوال الدور الأول من المسابقة مع محاولات من نادي بيراميدز في خلق منافسة شرسة مع النادي الأبيض.
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