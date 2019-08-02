بعد ظهوره في قناة النادي..هل خدع قفشة جماهير الأهلي؟

ديسابر أبلغني أنه رشحني للزمالك لأنه يرغب في ضم إبراهيم حسن، وعمرو بسيوني مدير تعاقدات بيراميدز، أخبرني أنه يريد انضمامي للزمالك فقلت، له: لن ألعب إلا للأهلي".

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣١ م

قفشة

"كلام الليل مدهون بزبدة يطلع عليه النهار يسيح" يضرب بهذا المثل على من يخلف وعوده أو يتراجع عن اتفاقاته أو ينسى ما قاله في تصريحاته السابقة، وفي عالم كرة القدم فإن المقولة تنطبق على أغلب تصريحات النجوم، وتحديداً فيما يتعلق بأي مفاوضات خاصة بانتقال لاعب من ناد إلى آخر. على مدار السنوات الماضية والفترات الإنتقالية نسمع تصريحات يؤكد فيها لاعب أنه لن يلعب إلا لناديه ولن يرحل عنه إلا للعب في الخارج عندما يتلقى عرض احتراف، لكن سرعان ما ترى اللاعب يرتدي قميص الفريق المنافس وكأن شيئاً لم يكن معتمداً على أن ذاكرة الجماهير ضعيفة.

الفترة الأخيرة شهدت ما هو أبعد من التصريحات فقد وصل إلى حد أن هناك لاعبين تقوم بتقبيل قميص فريقها، وترحل عنه مع نهاية الموسم للفريق المنافس، لدرجة أن الجماهير بدأت تضع يدها على قلبها مع كل لاعب يقبل قميص ناديها خوفاً من رحيله. التمسك بالأهلي المثل الشعبي السابق ينطبق على التصريحات التي جاءت على لسان