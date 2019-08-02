جريمة

محمد بين 3 ستات.. تدخل للدفاع عن والدته فقتله خالته

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٢ م
قتل _ أرشيفية
قتل _ أرشيفية
لم يكن يتخيل "محمد" الشاب العشريني، أن تدخله لفض مشاجرة بين والدته وشقيقتها سيكلفه حياته، البداية مع أصوات عالية ومشادة كلامية بين والدة "محمد" وجدته، تدخلت على إثرها "شيماء" خالة الشاب، لتعنف شقيقتها وتعاتبها على الشجار مع والدتهما، إلا أن الأمور سرعان ما تطورت وزاد الخلاف والتراشق بالألفاظ بين والدة الشاب وشقيقتها، ما دعاه للتدخل لنصرة أمه، فما كان من الخالة إلا إن توجهت للمطبخ، وعادت بسكين، سددت به طعن في صدر "محمد" فسقط غارقا في بركة من الدماء ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى العياط المركزي.
وتلقي العميد ياسر يوسف مأمور قسم شرطة العياط، بلاغا من مستشفى العياط بالجيزة، بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة في الصدر، وتوفي متأثرا بإصابته. وبالانتقال والفحص كشفت المعاينة الأولية أن المجني عليه يدعى محمد أحمد رضوان 21 عاما، مقيم في قرية المتانيا، جثته بها طعنة نافذة بالصدر، ويرتدي ملابسه كاملة. كشفت تحريات
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جثة

صديق عاطل وطعنات.. لغز مقتل أستاذ جامعي بدار السلام

دكتور جامعي يعيش بمفرده داخل شقته في منطقة دار السلام بالقاهرة، عثر على جثته بها آثار طعنات متفرقة بالجسد.. هذه كانت البداية التي انطلق بعدها ضباط المباحث لمكان الواقعة لفحص ومعاينة الجثة، وجمع التحريات ومعرفة ما إذا كانت توجد خلافات بين المجني عليه وأحد الأشخاص وتفريغ الكاميرات القريبة من محل سكنه لكشف هوية القاتل، ولم يدم البحث طويلا حتى كشفت كاميرات المراقبة حل اللغر، حيث تبين أن صديقه، عاطل، هو من وراء ارتكاب الواقعة بدافع السرقة، ليتم ضبطه في غضون ساعات من ارتكابه الواقعة.
جثة

مختفي من 3 أيام.. العثور على جثة شاب معلقة في عمود

عثر أهالي عزبة العرب بمركز ببا جنوب بني سويف، اليوم الجمعة، على جثة شاب معلقة في عمود كهرباء للضغط العالي بأرض زراعية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزى، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة. وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، بورود بلاغ من الأهالي بعزبة العرب التابعة لدائرة المركز، بعثورهم على جثة أحد الأشخاص معلقة بعمود كهرباء ضغط عالي، بأحد الأراضي الزراعية بالقرية، والذي كلف بسرعة كشف ملابسات الحادث.
رجال-الجمارك-بمطار

إحباط تهريب مشغولات ذهبية مع راكبة في مطار برج العرب

أحبط رجال الجمارك بمطار برج العرب غرب الإسكندرية، محاولة تهريب جمركى لكمية من المشغولات الذهبية بالمخالفة لقانون الجمارك، وقدر حجم الغرامات 300 ألف جنيه، جاء ذلك بناء على إخبارية سرية مشتركة رقم 1/2019 مقدمة من إدارتى مكافحة التهريب الجمركى والأمن الجمركى بالمواني الجوية، بالاشتباه فى الراكبة "أ. ع. ب." القادمة على رحلة طائرة خطوط العربية رقم (E5 104) القادمة من "برجاموا – إيطاليا"، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أي بضائع أو أشياء تود الإقرار عنها لرجال الجمارك، أجابت بالنفي.
ادمان-ادوية-مخدرات-ستروكس-فودو

مكافحة المخدرات توقع 7 تجار في 4 محافظات

استمرارًا للضربات الأمنية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمختلف مديريات الأمن، وجهت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة، واستهدفت القوات بؤرا إجرامية بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (الإسماعيلية- الإسكندرية- البحيرة- الجيزة) وقطاع الأمن العام تحت إشراف مساعد وزير الداخلية للقطاع اللواء علاء سليم.
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ضرب-نار

رصاصة في الرأس.. مقتل صعيدي في الجيزة بسبب الثأر

ترك "محمد. ع" شاب أربعيني، بلدته في محافظة قنا هربًا من الثأر، ليحتمي بزحام القاهرة وضجيجها، واستقر به الحال في منطقة بشتيل بإمبابة، وعمل بمجال المقاولات، إلا أن الخصومة الثأرية كانت تطارده، ففي منتصف ليل الإثنين الماضي، اعترض طريق سيارته مجهولان في محيط جامعة القاهرة، وأطلقا عليه عيارا ناريا في منطقة الرأس أرداه قتيلا وفرا هاربين، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، على ضبط المتهمين.
جثة (5)

جثة ممزقة وسكين مدمم.. حل لغز جريمة الساحل

جثة ممزقة وسط بركة من الدماء بجوارها سكين بها آثار دماء شكلت لغزا محيرا عكف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة على فك طلاسمه، بعدما تبلغ لقسم شرطة الساحل بالعثور على جثة صاحب محل زيوت كائن بدائرة قسم شبرا الخيمة أول بالقليوبية، ومقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بشبرا الخيمة، وبها طعنات بأماكن متفرقة بالجسم، وأفاد نجل عمه بأنه عقب حضور الضحية لزيارته وانصرافه اكتشف مقتله، وإلقاء جثته بمحل البلاغ، واتهم شقيقين بارتكاب الواقعة؛ لوجود خلافات سابقة بينهما.
انتحار

حزن على صديق وضائفة.. حكاية 3 حالات انتحار في يوم واحد

لقي شاب مصرعه بعد انتحاره غرقا بعد قفزه من أعلى كوبري الساحل في منطقة إمبابة بالجيزة، بعد أن تراكمت عليه الديون في الفترة الأخيرة، ما أدى لإصابته بحالة نفسية سيئة، وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة من غرفة النجدة بانتحار شاب من أعلى كوبري الساحل، وانتقلوا على الفور لمكان الواقعة، وتبين قيام شاب يدعى "علي أ." 28 عاما، بإلقاء نفسه في نهر النيل على خلفية مروره بضائقة مالية أدت إلى إصابته بأزمة نفسية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الجثة وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت نيابة شمال الجيزة التحقيق.
جثه -علي-الطريق (2)

طلب صداقة و13 طعنة.. حكاية «أميرة» والحبيب الخائن

طلب صداقة ومكالمة فلقاء فخيانة فجريمة قتل، تلخص الكلمات السابقة تفاصيل جريمة دارت أحداثها في صحراء مركز العياط جنوبي محافظة الجيزة، عندما دافعت فتاة قاصر عن أعز ما تملك، رافضة التفريط في شرفها وتسليم جسدها إلى شاب غلبته شهوته الدنيئة وسيطرت نزواته الشيطانية على أفكاره وجوارحه، اتفق مع صديقه على خطة غلب عليها المكر والدهاء بمساعدته في استدراج صديقته، ومن ثم مواقعتها جنسيا، اتخذ من سيارته الميكروباص التي يقودها وسيلة لتنفيذ ما يدور في مخيلته لكن الفتاة أردته قتيلا.
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