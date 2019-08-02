محمد بين 3 ستات.. تدخل للدفاع عن والدته فقتله خالته

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٢ م

قتل _ أرشيفية

لم يكن يتخيل "محمد" الشاب العشريني، أن تدخله لفض مشاجرة بين والدته وشقيقتها سيكلفه حياته، البداية مع أصوات عالية ومشادة كلامية بين والدة "محمد" وجدته، تدخلت على إثرها "شيماء" خالة الشاب، لتعنف شقيقتها وتعاتبها على الشجار مع والدتهما، إلا أن الأمور سرعان ما تطورت وزاد الخلاف والتراشق بالألفاظ بين والدة الشاب وشقيقتها، ما دعاه للتدخل لنصرة أمه، فما كان من الخالة إلا إن توجهت للمطبخ، وعادت بسكين، سددت به طعن في صدر "محمد" فسقط غارقا في بركة من الدماء ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى العياط المركزي.

وتلقي العميد ياسر يوسف مأمور قسم شرطة العياط، بلاغا من مستشفى العياط بالجيزة، بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة في الصدر، وتوفي متأثرا بإصابته. وبالانتقال والفحص كشفت المعاينة الأولية أن المجني عليه يدعى محمد أحمد رضوان 21 عاما، مقيم في قرية المتانيا، جثته بها طعنة نافذة بالصدر، ويرتدي ملابسه كاملة. كشفت تحريات