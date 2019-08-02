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بأمر الرئيس المؤقت.. الطوارئ مستمرة في تونس

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٨ م
الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر
الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر
أعلن الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة شهر، بحسب بيان أعلنته الرئاسة التونسية اليوم الجمعة.. وكان الناصر قد أدى مؤخرا، اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد خلفا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي توفى عن عمر ناهز الثانية والتسعين عامًا، إذ ينص الدستور التونسي على أن يتولى رئيس مجلس النواب مهام رئيس الجمهورية في حالة وفاته، وجاء قرار تمديد الطوارئ في ظل أوضاع أمنية غير مستقرة في البلاد، وعمليات إرهابية بين الحين والآخر.
وشهدت تونس، هجومين منفصلين في يوم واحد، على ارتكازات أمنية بقلب العاصمة، في يونيو الماضي، حيث فجر انتحاريان نفسيهما في دورية للشرطة ومركز أمني، ما أسفر عن مقتل شرطي وجرح ثمانية آخرين من أفراد الأمن والمدنيين. وقالت السلطات التونسية، إن الهجوم الأول استهدف دورية للشرطة في شارع شارل ديجول في قلب العاصمة
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فيسبوك

«فيسبوك» تكشف شبكة لجان إلكترونية في الشرق الأوسط

برز أثر الدور الكبير الذي تلعبه منصات التواصل الاجتماعي في الحياة السياسية، وهو ما ظهر جليا في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016، والاتهامات التي وجهت لروسيا بالتدخل في التأثير على الناخبين عبر موقع "فيسبوك". ويبدو أن هذا السلاح وصل إلى الشرق الأوسط، حيث قالت شركة "فيسبوك" إنها قامت، خلال هذا الأسبوع بإزالة عدة صفحات ومجموعات وحسابات كانت متورطة في سلوك منسق غير مسموح به على منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام". وقالت الشركة عبر موقعها "فيسبوك نيوزروم": "إننا وجدنا عمليتين منفصلتين، واحدة في الإمارات ومصر، والأخرى في السعودية".
لاجئون

أمريكا تمدد فترة بقاء لاجئين سوريين على أراضيها

سمحت الإدارة الأمريكية لنحو 7 آلاف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلادهم، بالبقاء لفترة 18 شهرا إضافية على أراضيها، ومددت مدة الحماية المؤقتة التي سعت لحرمان مهاجرين آخرين منها. وتمنح الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين القادمين من دول دمرتها الحرب أو الكوارث الطبيعية، وتنطوي عودتهم إليها على مخاطر كبيرة. وفي إطار سياسة الهجرة المشددة التي تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب، فقد حاولت الإدارة وقف برامج الإغاثة لنحو 327 ألفا من السلفادور وهايتي ونيكاراغوا والسودان.
المرأة السعودية

حقوق جديدة للمرأة السعودية.. لا ولاية في السفر

قالت صحيفة «عكاظ» السعودية، إن جهات عليا بالمملكة، أقرت تعديلات على نظامي وثائق السفر والأحوال المدنية، تتيح للمرأة استخراج جواز السفر دون اشتراط موافقة ولي أمرها وفق ما كان معمولا به في السابق، وتضمنت التعديلات منح الحقوق ذاتها للذكر والأنثى في ما يتعلق بحرية السفر إذا تجاوز العمر 21 عاما، ويكون تصريح السفر للحضانة والقصّر والمتوفى وليّهم فقط. وشملت تعديلات نظام وثائق السفر تعديل المادة الثانية بمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا، وإلغاء المادة الثالثة والتي كانت تنص على «يشمل جواز السفر زوجة حامله السعودية وبناته غير المتزوجات وأبناءه القصر».
استطلاع-هلال-العيد (2)

سلطنة عمان تخالف السعودية في موعد عيد الأضحى

بعد اجتماع لجنة استطلاع هلال شهر ذي الحجة، أعلنت سلطنة عمان عن أول أيام عيد الأضحى بالمخالفة لرؤية المملكة العربية السعودية. وبعد اجتماع اللجنة الفرعية لاستطلاع هلال شهر ذي الحجة بديوان عام وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أعلنت سلطنة عمان عدم ثبوت رؤية الهلال، وبذلك يكون الأحد الموافق 11 أغسطس هو يوم وقفة عرفة، والإثنين 12 أغسطس هو أول أيام عيد الأضحى، في عمان. وأعلنت السعودية، رؤية هلال ذي الحجة، مساء الخميس، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير.
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تونس

«المدة الرئاسية المؤقتة» تهدد بخرق الدستور التونسي

جاء الإعلان عن خطة الانتخابات الرئاسية التونسية ليثير حالة من الغموض حول ما ستؤول إليه الأوضاع، فقد أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمس الثلاثاء، في لقاء مع ممثلي الأحزاب السياسية، عن قواعد الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجرى يوم 15 سبتمبر المقبل. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون، كشف عن موعد بدء الترشحات يوم 2 أغسطس المقبل، والتي تنتهي يوم 9 من ذات الشهر، ثم فتح باب الطعون في قرارات الهيئة بداية من يوم 15 أغسطس المقبل وحتى 31 من الشهر ذاته، ويتم الإعلان نهائيا عن قائمة المرشحين المقبولين يوم 31 أغسطس المقبل.
جثمان-السبسى

التوانسة يودعون الأب الروحي ومهندس الوفاق الوطني

على جنبات الطرق الرابطة بين ضاحية قرطاج وتونس، وقف التونسيون اليوم لوداع رئيسهم الباجي قايد السبسي، يبكون رحيله رافعين صوَره وأعلام تونس ومرددين النشيد الوطني. في جنازة رسمية شعبية شيع التوانسة أول رئيس منتخب إلى مثواه الأخير في موكب جنائزي مهيب بحضور العديد من الرؤساء والزعماء، حيث حضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والملك فيليبي ملك إسبانيا، ورئيس البرتغال مارسيلو ريبلو دي سوزا. كما حضر الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا فائز السراج.
قايد-السبسي-محمد-الناصر

بعد وفاة السبسي.. تونس مستمرة في مسارها الديمقراطي

أثارت وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، صباح أمس الخميس، حالة من القلق في الأوساط السياسية التونسية، خوفا من وجود حالة من الفراغ الدستوري. وزاد من حدة القلق، الغموض الذي اكتنف مصير الاستحقاقات الانتخابية المقررة في البلاد، حيث كان من المتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية في السادس من أكتوبر المقبل، على أن تقام انتخابات الرئاسة في السابع عشر من نوفمبر. إلا أن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، قد أنهى هذا الجدل، بعد أن صرح في وقت سابق أنه سيجري تقديم موعد الانتخابات الرئاسية ليتوافق والدستور.
محمد-الناصر (2)

محمد الناصر يؤدي اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا لتونس

ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" في نبأ عاجل عبر حسابها على "تويتر"، أن رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر يؤدي بعد قليل اليمين الدستورية رئيسا مؤقتًا للبلاد أمام البرلمان، وذلك بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، صباح اليوم الخميس، عن عمرٍ ناهز الثانية والتسعين عامًا. قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إنه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية في تونس قبل السابع عشر من نوفمبر المقبل. وكان مقررًا أن تُجرى الانتخابات في الموعد المذكور سلفًا، إلا أن وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي سيدفع هيئة الانتخابات لتقديم موعد الانتخابات.
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