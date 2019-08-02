بأمر الرئيس المؤقت.. الطوارئ مستمرة في تونس

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٣٨ م

الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر

أعلن الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة شهر، بحسب بيان أعلنته الرئاسة التونسية اليوم الجمعة.. وكان الناصر قد أدى مؤخرا، اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد خلفا للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي توفى عن عمر ناهز الثانية والتسعين عامًا، إذ ينص الدستور التونسي على أن يتولى رئيس مجلس النواب مهام رئيس الجمهورية في حالة وفاته، وجاء قرار تمديد الطوارئ في ظل أوضاع أمنية غير مستقرة في البلاد، وعمليات إرهابية بين الحين والآخر.

وشهدت تونس، هجومين منفصلين في يوم واحد، على ارتكازات أمنية بقلب العاصمة، في يونيو الماضي، حيث فجر انتحاريان نفسيهما في دورية للشرطة ومركز أمني، ما أسفر عن مقتل شرطي وجرح ثمانية آخرين من أفراد الأمن والمدنيين. وقالت السلطات التونسية، إن الهجوم الأول استهدف دورية للشرطة في شارع شارل ديجول في قلب العاصمة