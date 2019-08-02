ماذا قدم طارق يحيى الموسم الماضي لكي يقود الزمالك؟

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٤٨ م

طارق يحيى

أعلن رئيس نادي الزمالك بصفة رسمية تعيين طارق يحيى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لفترة مؤقتة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الذهاب أمام ديكادها بطل الصومال في ذهاب دور الـ64 المقرر اقامته يوم 11 أغسطس الجاري، علماً بأن مباراتي الذهاب والإياب أمام بطل الصومال تم الاتفاق على إقامتهما في القاهرة، بعد الاتفاق بين الناديين. وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك في وقت سابق إقالة خالد جلال المدير الفني للفريق، بعد الخسارة أمام الأهلي في مباراة القمة بهدف دون رد.

رئيس الزمالك أعلن يوم الأربعاء الماضي أنه بصدد التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد صاحب خبرات كبيرة وسبق له العمل في إفريقيا من أجل تولي مهمة تدريب الفريق في الموسم الجديد، وهو ما جاء على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده لتقديم الصفقات الجديدة التي تعاقد معها نادي الزمالك. أرقام طارق يحيى وتولى طارق يحيى تدريب