مران الأهلي.. استقبال خاص للثلاثي الجديد وعودة حمدي

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٥ م

قفشة

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وشهد المران انتظام الثلاثي المالي أليو ديانج ومحمود متولي ومحمد مجدي "قفشة" لأول مرة في المران، واصطف لاعبو الفريق الأحمر صفين وقام الثلاثي بمصافحتهم عقب نهاية المحاضرة التي عقدها لاسارتي قبل المران. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان في دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الأهلي التعاقد مع محمود متولي، ومجدي قفشة، بالإضافة إلى المالي، أليو ديانج، مع تمديد إعارة رمضان صبحي، في إطار خطة تدعيم الفريق الأول لكرة القدم، الذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد؛ سواء على الصعيد المحلي أو القاري. وشهد المران مشاركة أحمد حمدي، لاعب الأهلي، للمرة الأولى في مران الفريق،