رياضة

مران الأهلي.. استقبال خاص للثلاثي الجديد وعودة حمدي

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٤٥ م
قفشة
قفشة
استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وشهد المران انتظام الثلاثي المالي أليو ديانج ومحمود متولي ومحمد مجدي "قفشة" لأول مرة في المران، واصطف لاعبو الفريق الأحمر صفين وقام الثلاثي بمصافحتهم عقب نهاية المحاضرة التي عقدها لاسارتي قبل المران. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان في دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.
وأعلن الأهلي التعاقد مع محمود متولي، ومجدي قفشة، بالإضافة إلى المالي، أليو ديانج، مع تمديد إعارة رمضان صبحي، في إطار خطة تدعيم الفريق الأول لكرة القدم، الذي يواجه تحديات كبيرة في الموسم الجديد؛ سواء على الصعيد المحلي أو القاري. وشهد المران مشاركة أحمد حمدي، لاعب الأهلي، للمرة الأولى في مران الفريق،
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منتخب-كرة السلة-للسيدات

ناشئات مصر تحقق إنجازا جديدا وتتأهل لمونديال السلة

تأهل منتخب مصر لكرة السلة ناشئات تحت 17 عامًا اليوم الجمعة، إلى بطولة كأس العالم رسميًا، بعدما ما حقق فوزًا ساحقًا على نظيره منتخب أنجولا بنتيجة (71 – 50) في نصف النهائى، ليضمن التأهل إلى المباراة النهائية في مواجهة منتخب مالي الذي تأهل أيضًا لنفس الدور في البطولة التي تقام حاليًا في رواندا، وهنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر بعد إنجاز ناشئات المنتخب الوطني. وحقق منتخب ناشئات مصر الفوز علي أوغندا وخسر أمام مالي وتنزانيا و انسحب منتخب جنوب إفريقيا في أول لقاءات البطولة أمام الفراعنة.
تركى ال شيخ

ألميريا على طريقة تركى آل شيخ:اللى يلعب معانا يستحمل

احتفل نادى ألميريا الإسبانى بمالك النادى الجديد تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ولكن بطريقة خاصة حيث أشار إلى تصريح سابق للمالك الجديد أثناء رئاسته الشرفية للنادى الأهلى مع أحمد شوبير في لقاء تلفزيوني قصير من ملعب التتش. وجاء تعليق النادى الإسبانى عبر الحساب الرسمى لألميريا على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، وجاء فيه بثلاث لغات منها العربية :" اللى يلعب معانا يستحمل" . ولم يعلن النادي الإسباني قيمة الصفقة التي تمت بحضور ألفونسو جارسيا الذي ترأس النادي على مدار 16 عاما .
طارق-يحيى

ماذا قدم طارق يحيى الموسم الماضي لكي يقود الزمالك؟

أعلن رئيس نادي الزمالك بصفة رسمية تعيين طارق يحيى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لفترة مؤقتة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الذهاب أمام ديكادها بطل الصومال في ذهاب دور الـ64 المقرر اقامته يوم 11 أغسطس الجاري، علماً بأن مباراتي الذهاب والإياب أمام بطل الصومال تم الاتفاق على إقامتهما في القاهرة، بعد الاتفاق بين الناديين. وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك في وقت سابق إقالة خالد جلال المدير الفني للفريق، بعد الخسارة أمام الأهلي في مباراة القمة بهدف دون رد.
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قفشة

تطورات في مفاوضات الأهلي للتعاقد مع «قفشة»

وصل مسؤولو الأهلي مع مسؤولي نادي بيراميدز إلى اتفاق بشأن انتقال محمد مجدي "قفشة" إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد فترة طويلة من المفاوضات بين الطرفين حول انتقال اللاعب للمارد الأحمر. وعلمت "التحرير" من مصادر داخل القلعة الحمراء أن أمير توفيق مدير إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي أجرى اتصالات مطولة مع ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، واتفقوا بشكل نهائي على انتقال "قفشة" مُقابل 30 مليون جنيه فقط دون حصول بيراميدز على أي لاعب من الأهلي.
أليو ديانج

ديانج يتحدث عن تشبيهه بـ«كانتي» وعشق أبوتريكة (حوار)

لاعب شاب لفت أنظار العديد من الخبراء داخل النادي الأهلي خلال الموسم الجاري، بداية من يناير الماضي وارتبط اسمه بالنادي طوال الفترة الماضية، حتى نجحت إدارة التعاقدات بالقلعة الحمراء في الحصول على خدماته مقابل مليون و100 ألف دولار، إنه المالي أليو ديانج، المنتقل حديثا للقلعة الحمراء قادمًا من صفوف مولودية الجزائر، البعض شبهه بالفرنسي نجولو كانتي لاعب تشيلسي الإنجليزي، والعديد من الجماهير تعول على خدماته. الموقع الرسمي للنادي أجرى مع ديانج حوارًا مطولا تحدث خلاله عن كيف بدأت المفاوضات معه ولماذا فضل النادي الأهلي وجاء الحوار كالتالي:-
تدريبات الأهلي (2)

رسالة لاسارتي لديانج وتأهيل ثنائي الأهلي المصاب

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الخميس، على ملعب مختار التتش بمقر النادي الجزيرة، بعد العودة من معسكر إسبانيا، وبدأ المران بعقد مارتن لاسارتي المدير الفني بالنادي الأهلي جلسة فنية مع اللاعبين للحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة القادمة. ويخوض الأهلي مباراة ودية جديدة في السادسة مساء غد الجمعة أمام البلاستيك، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز والمحدد إقامتها على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
مران الأهلي

الأهلي في إسبانيا.. إصابة حمدي وغياب أزارو

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته بمعسكر الفريق المقام بمدينة إليكانتي بإسبانيا، بعد حصول اللاعبين على راحة أمس والقيام بجولة حرة، في إطار برنامج الإعداد بالمعسكر استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدوري، وخاض اللاعبون تدريبات صباح اليوم السبت، المران المسائي شهد خوض مؤمن زكريا ومحمود وحيد وحسين السيد لاعبو الأهلي تدريبات بدنية في الجيم. وخاض اللاعبون الثلاثة المران تحت إشراف حسين عبدالدايم مساعد مخطط الأحمال لتجهيزهم من الناحية البدنية للمشاركة في التدريبات الجماعية.
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