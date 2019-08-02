رياضة

ألميريا على طريقة تركى آل شيخ:اللى يلعب معانا يستحمل

تحرير:محمد جمال ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٣ م
تركى ال شيخ
تركى ال شيخ
احتفل نادى ألميريا الإسبانى بمالك النادى الجديد تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ولكن بطريقة خاصة حيث أشار إلى تصريح سابق للمالك الجديد أثناء رئاسته الشرفية للنادى الأهلى مع أحمد شوبير في لقاء تلفزيوني قصير من ملعب التتش. وجاء تعليق النادى الإسبانى عبر الحساب الرسمى لألميريا على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، وجاء فيه بثلاث لغات منها العربية :" اللى يلعب معانا يستحمل" . ولم يعلن النادي الإسباني قيمة الصفقة التي تمت بحضور ألفونسو جارسيا الذي ترأس النادي على مدار 16 عاما .
وأصبح النادي الإسباني هو التجربة الاستثمارية الثانية لتركي آل الشيخ مع الأندية، بعد امتلاكه نادي بيراميدز العام الماضي، والذى تمكن فيه من منافسة قطبى الكرة المصرية ( الاهلى والزمالك)، وحصد المركز الثالث بالمسابقة، بفارق تقطتين عن الزمالك الوصيف، قبل أن يعلن آل الشيخ رحيله عن النادي بنهاية الموسم، وانتقال
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منتخب-كرة السلة-للسيدات

ناشئات مصر تحقق إنجازا جديدا وتتأهل لمونديال السلة

تأهل منتخب مصر لكرة السلة ناشئات تحت 17 عامًا اليوم الجمعة، إلى بطولة كأس العالم رسميًا، بعدما ما حقق فوزًا ساحقًا على نظيره منتخب أنجولا بنتيجة (71 – 50) في نصف النهائى، ليضمن التأهل إلى المباراة النهائية في مواجهة منتخب مالي الذي تأهل أيضًا لنفس الدور في البطولة التي تقام حاليًا في رواندا، وهنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر بعد إنجاز ناشئات المنتخب الوطني. وحقق منتخب ناشئات مصر الفوز علي أوغندا وخسر أمام مالي وتنزانيا و انسحب منتخب جنوب إفريقيا في أول لقاءات البطولة أمام الفراعنة.
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مران الأهلي.. استقبال خاص للثلاثي الجديد وعودة حمدي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية عصر اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فريق اطلع بره بطل جنوب السودان في إطار مباريات الدور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، وشهد المران انتظام الثلاثي المالي أليو ديانج ومحمود متولي ومحمد مجدي "قفشة" لأول مرة في المران، واصطف لاعبو الفريق الأحمر صفين وقام الثلاثي بمصافحتهم عقب نهاية المحاضرة التي عقدها لاسارتي قبل المران. ويستعد الأهلي لمواجهة فريق «اطلع بره» بطل جنوب السودان في دور الـ64 بدوري أبطال إفريقيا.
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ماذا قدم طارق يحيى الموسم الماضي لكي يقود الزمالك؟

أعلن رئيس نادي الزمالك بصفة رسمية تعيين طارق يحيى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، لفترة مؤقتة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الذهاب أمام ديكادها بطل الصومال في ذهاب دور الـ64 المقرر اقامته يوم 11 أغسطس الجاري، علماً بأن مباراتي الذهاب والإياب أمام بطل الصومال تم الاتفاق على إقامتهما في القاهرة، بعد الاتفاق بين الناديين. وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك في وقت سابق إقالة خالد جلال المدير الفني للفريق، بعد الخسارة أمام الأهلي في مباراة القمة بهدف دون رد.
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تركي-آل-الشيخ

تركي آل الشيخ يظهر بقميص ألميريا مع مالكه القديم

نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الهيئة الرياضية بالسعودية، ومالك نادي بيراميدز السابق، صورة له بقميص نادي ألميريا الإسباني بصحبة ألفونسو جارسيا مالك النادي القديم، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأعلنت تقارير صحفية إسبانية عن نية تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق، شراء نادي ألميريا الإسباني، خلال الفترة الحالية. وذكرت صحيفة "La Voz de Almera" الإسبانية فى تقرير لها، أن تركي آل الشيخ انتهى من إجراءات شراء نادي ألميريا الإسباني، مقابل 20 مليون يورو.
تركى ال شيخ

تركي آل الشيخ على بعد خطوة من «ألميريا»

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نية تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق ورئيس هيئة الترفيه السعودية، شراء نادي ألميريا الإسباني، خلال الفترة الحالية. وذكرت صحيفة “La Voz de Almera” الإسبانية فى تقرير لها، أن تركي آل الشيخ انتهى من إجراءات شراء نادي ألميريا الإسباني، مقابل 20 مليون يورو، وأنه سيتم توقيع العقود رسميًّا غدًا الجمعة، على أن يتسلم النادي يوم الإثنين المقبل. وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الاتفاق بين “آل الشيخ”، ومسؤولي النادي تمت بشكل رسمي، ويتبقى فقط الإعلان، وسيتم بعدها إصدار بيان من النادي ومالكه الجديد لتوضيح كل تفاصيل الصفقة.
عفيفي‎

عفيفي يعلن استقالته ويوجه رسالة لتركي والشمسي

أعلن الإعلامي أحمد عفيفي اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه كمتحدث إعلامي لنادي بيراميدز، وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، حيث نشر بيانا أعلن فيه رحيله عن النادى وشكر فيه كل من شاركه تجربة بيراميدز وللرئيس الجديد للنادى سالم الشمسي. لينضم عفيفى لحسام البدرى، رئيس إدارة الكرة بنادى بيراميدز والمدير الفني السابق للأهلى، الذى رحل هو الآخر عن بيراميدز وقرر العودة إلى التدريب والعمل كمدير فنى بعد قضائه عاما فى العمل الإدارى بنادى بيراميدز.
ريال مدريد-وأتليتكو مدريد (2)

ريال مدريد يكتسح فنربخشة في كأس أودي الودية

حقق فريق ريال مدريد فوزًا كبيرًا على فريق فنربخشة التركي، بنتيجة 5- 3، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أودي الودية في إطار استعدادات الفرق الأوروبية للموسم الجديد، حيث انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثليهما، الهدف الأول جاء عبر رودريجيز في الدقيقة من الشوط الأول، وسجّل بنزيم التعادل للريال في الدقيقة 12 ولم يكتفِ بنزيمة بهذا الهدف، حيث واصل تألقه، وأحرز الهدف الثاني له وللنادي الملكي في المباراة في الدقيقة 27، ثم في الدقيقة 35 سجّل درار هدف التعادل لفنربخشة.
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