ألميريا على طريقة تركى آل شيخ:اللى يلعب معانا يستحمل

تحرير:محمد جمال ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٧:٥٣ م

تركى ال شيخ

احتفل نادى ألميريا الإسبانى بمالك النادى الجديد تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ولكن بطريقة خاصة حيث أشار إلى تصريح سابق للمالك الجديد أثناء رئاسته الشرفية للنادى الأهلى مع أحمد شوبير في لقاء تلفزيوني قصير من ملعب التتش. وجاء تعليق النادى الإسبانى عبر الحساب الرسمى لألميريا على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك"، وجاء فيه بثلاث لغات منها العربية :" اللى يلعب معانا يستحمل" . ولم يعلن النادي الإسباني قيمة الصفقة التي تمت بحضور ألفونسو جارسيا الذي ترأس النادي على مدار 16 عاما .

وأصبح النادي الإسباني هو التجربة الاستثمارية الثانية لتركي آل الشيخ مع الأندية، بعد امتلاكه نادي بيراميدز العام الماضي، والذى تمكن فيه من منافسة قطبى الكرة المصرية ( الاهلى والزمالك)، وحصد المركز الثالث بالمسابقة، بفارق تقطتين عن الزمالك الوصيف، قبل أن يعلن آل الشيخ رحيله عن النادي بنهاية الموسم، وانتقال