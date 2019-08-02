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يسرا وسوسن بدر تعزيان في والدة هالة صدقي

تحرير:التحرير ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
هالة صدقي
هالة صدقي
حرصت الفنانات يسرا وسوسن بدر ونبيلة عبيد ونهال عنبر ،والمخرجة إيناس الدغيدي، والفنانان خالد زكي وإدوارد، ورئيس المركز الكاثوليكى، الأب بطرس دانيال على تقديم واجب العزاء في والدة الفنانة هالة صدقي. وكان قد حضر منذ قليل كلا من الإعلامية منى الشاذلي وبوسي شلبي وعبير صبري وبوسي وكارول سماحة وزوجها وليد مصطفى وإلهام شاهين ودينا ونبيل الحلفاوي. وكانت الفنانة هالة صدقي، قد صرحت بأن والدتها لم تكن تعاني من أي أمراض، ولذا مثل رحيلها صدمة لها، إذ قطعت إجازتها في الساحل الشمالي بعد هذه الخسارة المفجعة.
ورحلت والدة الفنانة هالة صدقي عن عالمنا مساء أمس بمنزلها بمدينة السادس من أكتوبر، وتم دفنها بمقابر الأسرة بأكتوبر. يذكر أن الفنانة هالة صدقى شاركت فى سباق رمضان الدرامى الماضى بمسلسل "بركة "، من بطولة عمرو سعد، حيث جسدت دور والدته، وشارك فى البطولة أيضا محمد لطفى وكمال أبو رية وهنادى مهنى وآخرون،
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