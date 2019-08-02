رياضة

فان دى بيك يكشف عن اقترابه من ريال مدريد

تحرير:محمد جمال ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ م
فان دى بيك
فان دى بيك
كشف لاعب وسط نادي أياكس أمستردام الهولندي، دوني فان دي بيك اليوم الجمعة، بأن نادي ريال مدريد الإسباني مهتم بالحصول على خدماته، خلال موسم الإنتقالات الصيفية الحالية، وقال فان دي بيك خلال تصريحات لشبكة "فوكس سبورتس" التلفزيونية: "هناك اهتمام من جانب النادى الإسبانى ولكنكم كصحافة تستعجلون، هناك الكثير من الحماقات في الصحف الإسبانية، وليس علي أن أفصح عنها، كما أنها غير حقيقية". وأكمل صاحب الـ22 عاما، قائلا:" هناك اتصالات جارية بينى وريال مدريد في الوقت الحالي لكنني لن أتحدث عنها".
على الجانب الآخر، تحدث المدير الفني لأياكس أمستردام عن فان دي بيك، قائلًا: "دوني مهم للغاية بالنسبة لنا"، في إشارة إلى تمسك النادي الهولندي باللاعب وعدم رغبته في التفريط فيه إلى أي نادٍ آخر. يذكر أن فان دي بيك كان أحد أبرز عناصر أياكس أمستردام في الموسم الماضي، خاصة عندما تألق بشكل لافت في منافسات
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