تخرج 20 باحثة مصرية في العلوم والتكنولوجيا من «STEM»

٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

تخرج 20 باحثة مصرية من برامج STEM

تخرجت 20 باحثة مصرية من جامعات بارزة بأمريكا، من خلال البرامج التي تمولها الحكومة الأمريكية كجزء من دعم الولايات المتحدة للتنمية الاقتصادية بمصر، وتلقت الباحثات منحا دراسية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، للحصول على الدرجات العلمية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات "STEM" من عدد من الجامعات البارزة في أمريكا، وتم إطلاق برنامج المنح الدراسية في عام 2015، إذ يوفر التمويل اللازم للدراسة لإجمالي 62 فتاة. وانضمت الخريجات العشرين إلى 1200 فتاة مصرية من الخريجين الذين تلقوا الدعم من خلال المنح الدراسية التي تقدمها الوكالة.?

وحصلت هذه الدفعة الأولى على الدرجة العلمية من جامعات أمريكية بارزة من بينها جامعة أريزونا، وجامعة روتجرز، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا. وتم تكريم اثنتين من الباحثات من قبل أقسامهم الدراسية كأفضل الباحثين من الخريجين، بالإضافة إلى سبعة آخرين تلقوا منح دراسية من المؤسسات الأمريكية لاستكمال دراستهم العليا