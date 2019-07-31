تخرج 20 باحثة مصرية في العلوم والتكنولوجيا من «STEM»
٣١ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
تخرج 20 باحثة مصرية من برامج STEM
تخرجت 20 باحثة مصرية من جامعات بارزة بأمريكا، من خلال البرامج التي تمولها الحكومة الأمريكية كجزء من دعم الولايات المتحدة للتنمية الاقتصادية بمصر، وتلقت الباحثات منحا دراسية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، للحصول على الدرجات العلمية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات "STEM" من عدد من الجامعات البارزة في أمريكا، وتم إطلاق برنامج المنح الدراسية في عام 2015، إذ يوفر التمويل اللازم للدراسة لإجمالي 62 فتاة. وانضمت الخريجات العشرين إلى 1200 فتاة مصرية من الخريجين الذين تلقوا الدعم من خلال المنح الدراسية التي تقدمها الوكالة.?
وحصلت هذه الدفعة الأولى على الدرجة العلمية من جامعات أمريكية بارزة من بينها جامعة أريزونا، وجامعة روتجرز، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا. وتم تكريم اثنتين من الباحثات من قبل أقسامهم الدراسية كأفضل الباحثين من الخريجين، بالإضافة إلى سبعة آخرين تلقوا منح دراسية من المؤسسات الأمريكية لاستكمال دراستهم العليا
وحصلت هذه الدفعة الأولى على الدرجة العلمية من جامعات أمريكية بارزة من بينها جامعة أريزونا، وجامعة روتجرز، ومعهد روتشستر للتكنولوجيا. وتم تكريم اثنتين من الباحثات من قبل أقسامهم الدراسية كأفضل الباحثين من الخريجين، بالإضافة إلى سبعة آخرين تلقوا منح دراسية من المؤسسات الأمريكية لاستكمال دراستهم العليا والحصول على درجة الدكتوراة.
وقالت شيري كارلين مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، إن الاقتصاد العالمي يتحرك في الاتجاه الذي يشهد زيادة في الطلب على الوظائف في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وأن "النمو الاقتصادي في مصر سيتطلب مجموعة من الفتيات والفتيان من الكوادر الموهوبة ممن يستطيعون العمل مع الشركات التي تعمل بأحدث التقنيات والجامعات التي تحقق طفرات بحثية في مجالات مثل الطاقة المتجددة والقضاء على الأمراض المعدية".