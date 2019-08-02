صديق عاطل وطعنات.. لغز مقتل أستاذ جامعي بدار السلام

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ م

جثة _ أرشيفية

دكتور جامعي يعيش بمفرده داخل شقته في منطقة دار السلام بالقاهرة، عثر على جثته بها آثار طعنات متفرقة بالجسد.. هذه كانت البداية التي انطلق بعدها ضباط المباحث لمكان الواقعة لفحص ومعاينة الجثة، وجمع التحريات ومعرفة ما إذا كانت توجد خلافات بين المجني عليه وأحد الأشخاص وتفريغ الكاميرات القريبة من محل سكنه لكشف هوية القاتل، ولم يدم البحث طويلا حتى كشفت كاميرات المراقبة حل اللغر، حيث تبين أن صديقه، عاطل، هو من وراء ارتكاب الواقعة بدافع السرقة، ليتم ضبطه في غضون ساعات من ارتكابه الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى العميد محمد علام، مأمور قسم شرطة دار السلام، بلاغا، يفيد بالعثور على جثة بها عدة طعنات نافذة، داخل شقة بدائرة القسم. وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه عمرو عرفة علي 40 عاما، أستاذ جامعي وعضو هيئة تدريس بكلية الزراعة جامعة القاهرة، يقيم بمفرده في شقته بدار السلام، وله