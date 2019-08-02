جريمة

صديق عاطل وطعنات.. لغز مقتل أستاذ جامعي بدار السلام

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٧ م
جثة _ أرشيفية
جثة _ أرشيفية
دكتور جامعي يعيش بمفرده داخل شقته في منطقة دار السلام بالقاهرة، عثر على جثته بها آثار طعنات متفرقة بالجسد.. هذه كانت البداية التي انطلق بعدها ضباط المباحث لمكان الواقعة لفحص ومعاينة الجثة، وجمع التحريات ومعرفة ما إذا كانت توجد خلافات بين المجني عليه وأحد الأشخاص وتفريغ الكاميرات القريبة من محل سكنه لكشف هوية القاتل، ولم يدم البحث طويلا حتى كشفت كاميرات المراقبة حل اللغر، حيث تبين أن صديقه، عاطل، هو من وراء ارتكاب الواقعة بدافع السرقة، ليتم ضبطه في غضون ساعات من ارتكابه الواقعة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى العميد محمد علام، مأمور قسم شرطة دار السلام، بلاغا، يفيد بالعثور على جثة بها عدة طعنات نافذة، داخل شقة بدائرة القسم. وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه عمرو عرفة علي 40 عاما، أستاذ جامعي وعضو هيئة تدريس بكلية الزراعة جامعة القاهرة، يقيم بمفرده في شقته بدار السلام، وله
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محمد بين 3 ستات.. تدخل للدفاع عن والدته فقتله خالته

لم يكن يتخيل "محمد" الشاب العشريني، أن تدخله لفض مشاجرة بين والدته وشقيقتها سيكلفه حياته، البداية مع أصوات عالية ومشادة كلامية بين والدة "محمد" وجدته، تدخلت على إثرها "شيماء" خالة الشاب، لتعنف شقيقتها وتعاتبها على الشجار مع والدتهما، إلا أن الأمور سرعان ما تطورت وزاد الخلاف والتراشق بالألفاظ بين والدة الشاب وشقيقتها، ما دعاه للتدخل لنصرة أمه، فما كان من الخالة إلا إن توجهت للمطبخ، وعادت بسكين، سددت به طعن في صدر "محمد" فسقط غارقا في بركة من الدماء ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى العياط المركزي.
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مختفي من 3 أيام.. العثور على جثة شاب معلقة في عمود

عثر أهالي عزبة العرب بمركز ببا جنوب بني سويف، اليوم الجمعة، على جثة شاب معلقة في عمود كهرباء للضغط العالي بأرض زراعية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ببا المركزى، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة. وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية ومدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، بورود بلاغ من الأهالي بعزبة العرب التابعة لدائرة المركز، بعثورهم على جثة أحد الأشخاص معلقة بعمود كهرباء ضغط عالي، بأحد الأراضي الزراعية بالقرية، والذي كلف بسرعة كشف ملابسات الحادث.
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إحباط تهريب مشغولات ذهبية مع راكبة في مطار برج العرب

أحبط رجال الجمارك بمطار برج العرب غرب الإسكندرية، محاولة تهريب جمركى لكمية من المشغولات الذهبية بالمخالفة لقانون الجمارك، وقدر حجم الغرامات 300 ألف جنيه، جاء ذلك بناء على إخبارية سرية مشتركة رقم 1/2019 مقدمة من إدارتى مكافحة التهريب الجمركى والأمن الجمركى بالمواني الجوية، بالاشتباه فى الراكبة "أ. ع. ب." القادمة على رحلة طائرة خطوط العربية رقم (E5 104) القادمة من "برجاموا – إيطاليا"، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أي بضائع أو أشياء تود الإقرار عنها لرجال الجمارك، أجابت بالنفي.
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مكافحة المخدرات توقع 7 تجار في 4 محافظات

استمرارًا للضربات الأمنية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمختلف مديريات الأمن، وجهت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة، واستهدفت القوات بؤرا إجرامية بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (الإسماعيلية- الإسكندرية- البحيرة- الجيزة) وقطاع الأمن العام تحت إشراف مساعد وزير الداخلية للقطاع اللواء علاء سليم.
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جثة ممزقة وسكين مدمم.. حل لغز جريمة الساحل

جثة ممزقة وسط بركة من الدماء بجوارها سكين بها آثار دماء شكلت لغزا محيرا عكف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة على فك طلاسمه، بعدما تبلغ لقسم شرطة الساحل بالعثور على جثة صاحب محل زيوت كائن بدائرة قسم شبرا الخيمة أول بالقليوبية، ومقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بشبرا الخيمة، وبها طعنات بأماكن متفرقة بالجسم، وأفاد نجل عمه بأنه عقب حضور الضحية لزيارته وانصرافه اكتشف مقتله، وإلقاء جثته بمحل البلاغ، واتهم شقيقين بارتكاب الواقعة؛ لوجود خلافات سابقة بينهما.
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ضبط 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار مع ذابح أسرته بالفيوم

بدأت النيابة العامة بالفيوم، برئاسة المستشار محمد القاضي مدير نيابة بندر الفيوم، التحقيق مع 3 متهمين ألقت مباحث قسم أول الفيوم، القبض عليهم بعدما أدلى "خالد م ع" المتهم بذبح أسرته بأسمائهم وأنهم كانوا يتفقون معه على التنقيب عن الآثار في منطقة محددة. وأشارت التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم أول الفيوم، إلى أنّ المتهم كان يعمل مدرسًا للغة الإنجليزية، ثم سافر للإمارات وبدأ العمل هناك، وبعد ذلك جمع مليون ونصف جنيه من 40 شخصًا بقريته لتوظيفهم في الإمارات.
سائق شبرا القتيل

عايزة صباعه تذكار.. مشاهد من ذبح «الشيخ علي» بشبرا

لا تزال واقعة مقتل الشيخ علي حسن البشعة والتمثيل بجثته تُلقي بظلالها الحزينة في منطقة الساحل بشبرا، وسط غضب وحزن أهالي المنطقة إذ دارت الأحداث الواقعة مساء الجمعة الماضية عندما هجم المتهمون على المجني عليه وأنهالوا عليه بالطعنات في أثناء وجوده بالشارع وبعدها أجبروه على استقلال سيارة كانت معهم وانطلقوا إلى شارع آخر ببالمنطقة نفسها، حيث مكان سكنهم وأمام فرن يمتلكها المتهمون، واستكملوا باقي جريمتهم وسددوا له طعنات عديدة منها جرح ذبحي بالرقبة وسط ذعر المارة من المشهد المرعب.
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الدم والنار.. جيران ملك يروون مشاهد حرق جثتها بحلوان

ملك أحمد شبانة صاحبة الـ9 سنوات، طالبة بالصف الثالث الابتدائي، لم تكن تعرف أن نهايتها ستكون مأساوية بهذا الشكل وستدفع حياتها ثمنا لخلافات والدها مع جاره الذي انتقم من والدها بقتله بطريقة بشعة، وقتلها هي الأخرى دون ذنب اقترفته لتلقى مصيرها بجوار والدها جثة متفحمة، بعدما سكب الجاني عليهما البنزين وأشعل في جثتيهما النيران، وخرج ينفض يديه الآثمتين من الدماء ويبحث عن مكان يخفي به أدوات جريمته تاركا خلفه جثتين محروقتين وطفلة في عمر الزهور ودما يغرق أرضية شقتهما المتواضعة.
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