ناشئات مصر تحقق إنجازا جديدا وتتأهل لمونديال السلة

تحرير:محمد جمال ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

منتخب مصر للسيدات

تأهل منتخب مصر لكرة السلة ناشئات تحت 17 عامًا اليوم الجمعة، إلى بطولة كأس العالم رسميًا، بعدما ما حقق فوزًا ساحقًا على نظيره منتخب أنجولا بنتيجة (71 – 50) في نصف النهائى، ليضمن التأهل إلى المباراة النهائية في مواجهة منتخب مالي الذي تأهل أيضًا لنفس الدور في البطولة التي تقام حاليًا في رواندا، وهنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعثة منتخب مصر بعد إنجاز ناشئات المنتخب الوطني. وحقق منتخب ناشئات مصر الفوز علي أوغندا وخسر أمام مالي وتنزانيا و انسحب منتخب جنوب إفريقيا في أول لقاءات البطولة أمام الفراعنة.

وينتظر أن تقام بطولة العالم في أغسطس 2020 في مدينة كلوج الرومانية، وحتى الآن تأهل 7 منتخبات هي أمريكا، كندا، تشيلي، بورتوريكو ، مصر، مالي ورومانيا صاحبة البلد المضيف، ويتبقى 9 منتخبات لم تحدد بعد من بينها 5 منتخبات أوروبية و4 من آسيا. وعاد منتخب مصر للمشاركة بمونديال ناشئات السلة، منذ آخر ظهور في