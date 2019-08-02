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القصة والحقيقة.. هل سيطر الحوثيون على 15 موقعا عسكريا في السعودية؟

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ م
التحالف العربي لدعم الشرعية
التحالف العربي لدعم الشرعية
أعلنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، سيطرتها على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجيزان، خلال الأيام الماضية، لكنها هذه المزاعم والادعاءات لم تستمر طويلا، بعدما أنهاه رد قاطع من تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية، عبر مصدر رسمي، أكد أن المليشيات الحوثية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات في مختلف جبهات القتال، ولم تحقق أي تقدم منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل، ولهذا تلجأ لاختلاق الفبركات والأكاذيب التي تتحدث عن انتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام، لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيديها في مناطق سيطرتها.
وسخر المصدر، في تصريحات نقلتها قضائية العربية، من ادعاءات المليشيات الحوثية الإرهابية بسيطرتها على 15 موقعا عسكريا في نجران وجيزان خلال الأيام الثلاثة الماضية، نافيا هذه المزاعم جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن الجيش اليمني بمساندة التحالف أصبح على عمق عشرات الكيلومترات في صعدة وحجة. واعتبر المصدر، أن ما
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قرود-وسط مدينة أسوان-والبيطرى حملات-لضبطها

ظهور «نسانيس» في أسوان.. والبيطري: حملات لضبطها

في مشهد غريب وغير مألوف بمدينة أسوان، رصد عدد من أهالى وسط المدينة، وبخاصة مناطق الشواربي والسيدة نفيسة والحاج حسن، والمنطقة المحيطة باستراحة وكيل وزارة التربية والتعليم ومدرسة العقاد الثانوية، ظهور قرود من فصيلة النسانيس فوق أسطح المنازل والأشجار، وسط دهشة البعض من وجودها، بينما قام مواطنون بتوفير الطعام لها، الأمر الذي لم يستحسنه آخرون خشية أن تكون ناقلة للأوبئة والأمراض مجهولة المصدر. وذلك بينما أعلنت مديرية الطب البيطرى القيام بحملات مشتركة مع الجهات المعنية لضبط هذه الأنواع من القرود.
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السياحة تطارد «المبتزين» على شواطئ الإسكندرية

شن اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، حملة على الشواطئ بدأها من شاطئ رأس التين الشرقي والغربي، وشاطئ الأنفوشي بنظام "الخدمة لمن يطلبها"، وكافيتريا البستان، حيث وجه بتوقيع عدد من المخالفات نظرا لسوء حالة النظافة وارتفاع قيمة تذاكر الدخول، كما رصد وجود بعض الكلاب بحوزة أصحابها، ما يشكل مخالفة صريحة لبنود كراسة الشروط، وتم توقيع الغرامة المستحقة قبل أن يتجول بين شماسي المصطافين، إذ نبه عليهم عدم الخضوع لأي ابتزاز أو دفع أي إكراميات والإبلاغ فورا عن أي مخالفة يتعرضون لها.
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فصل طالبة بكفر الشيخ لمدة عامين| ضربت محامية الجامعة

أصدرت جامعة كفر الشيخ، بيانا اليوم الجمعة، أكدت خلاله أنها أصدرت قرارًا حمل رقم 1270 لسنة 2019م، بشأن قيام الطالبة "ر. ن"، بالفرقة الثالثة بكلية التجارة، بالفصل من الكلية لمدة عامين جامعيين مقبلين بسبب التعدي بالضرب والسباب، على "هـ. ش" محام بالجامعة أثناء قيامها بأداء عملها والتحقيق في وقائع غش أثناء امتحانات الدور الثانى لطلاب الفرقة الثالثة بكلية التجارة، وهو ما يعد خروجًا على القيم والآداب الجامعية، وأشارت الجامعة إلى أن القرار سيتم تطبيقه خلال مدة عامين جامعيين مقبلين 2019 /2020 م، و2020/ 2021 م.
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الأوقاف تكشف حقيقة انقطاع بث شعائر الجمعة بالحسين

نفى الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، صحة ما تم تداوله من أسباب انقطاع البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة التي أداها الوزير محمد مختار جمعة بمسجد الإمام الحسين، مشيرا إلى أنه لا صحة على الإطلاق لما تمت إثارته عن اقتحام أحد الملتحين ساحة المسجد أو خلافه. وعن أسباب الانقطاع قال طايع لـ"التحرير"، إن هناك عطلا فنيا بسيارة النقل المباشر، وتم استكمال الخطبة على إذاعة القرآن الكريم، مشيرا إلى أن مساجد الأوقاف آمنة، والمسلمين ملتزمون فيها باحترام قدسية المساجد.
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بطائرات مسيرة.. الحوثي تعلن قصف قاعدة الملك خالد بالسعودية

قالت جماعة الحوثي، إن سلاح الجو التابع لها، استهدف قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بمنطقة عسير السعودية، بعدد من الطائرات المسيرة، ونقلت موقع قناة "المسيرة" التابع للحوثيين، عن متحدث القوات المسلحة الحوثية العميد يحيى سريع، مساء اليوم الإثنين، إن عملية سلاح الجو المسير، أصابت مرابض الطائرات الحربية وأهداف عسكرية أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بدقة عالية، مضيفا أن العملية تأتي ردا على عمليات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية ضد جماعة الحوثي المدعومة من إيران، التي تصنفها الرياض بأنها إرهابية، بحسب سبوتنيك.
الحوثيون

الحوثي: استهداف مطار نجران في السعودية بطائرات مفخخة

أعلنت جماعة الحوثي، أن سلاح الجو المسير نفذ، مساء أمس السبت، عمليات واسعة بطائرات "قاصف 2K"، استهدفت مواقع عسكرية وحيوية في مطار نجران جنوب غربي السعودية. وقال العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية للجماعة، في تصريحات له، اليوم الأحد: "سلاح الجو المسير نفذ عمليتين واسعتين باتجاه مطار نجران بعدد من طائرات قاصف 2k، استهدفتا غرف التحكم والسيطرة لطائرات بلا طيار، ومرابض الطائرات بلا طيار ومواقع عسكرية أخرى"، وذلك حسبما ذكرت وكالة "روسيا اليوم".
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الجيش اليمني: الحسم العسكري السبيل لإعادة الشرعية

صرح المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، أن الحسم العسكري هو السبيل لحماية الشعب اليمني من عمليات القتل الممنهج، الذي ترتكبه المليشيا الحوثية الانقلابية، والتي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد جراء الغارات التي شنها طيران التحالف العربي، والعمليات التي ينفذها الجيش، لافتا إلى استمرار العمليات العسكرية للسيطرة على باقي المدن اليمنية، إذ أن المليشيا الانقلابية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بجبهات كثيرة في محافظات: الجوف وصعدة وحجة ومأرب شمالي اليمن، جاء ذلك في اتصال هاتفي مع قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء.
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السعودية تدمر طائرتين حوثيتين في خميس مشيط

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرتين دون طيار (مسيّرة) أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط، بحسب "العربية". وأوضح العقيد المالكي أن عملية الاعتراض والإسقاط للطائرتين نتج عنها سقوط الشظايا والأجزاء بأحد الأحياء السكنية مما نتج عنه تضرر أحد المباني السكنية بأضرار طفيفة وبعض المركبات، دون وجود خسائر بالأرواح.
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