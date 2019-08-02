القصة والحقيقة.. هل سيطر الحوثيون على 15 موقعا عسكريا في السعودية؟

٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ م

التحالف العربي لدعم الشرعية

أعلنت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، سيطرتها على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجيزان، خلال الأيام الماضية، لكنها هذه المزاعم والادعاءات لم تستمر طويلا، بعدما أنهاه رد قاطع من تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية، عبر مصدر رسمي، أكد أن المليشيات الحوثية تتكبد كل يوم الهزائم والانكسارات في مختلف جبهات القتال، ولم تحقق أي تقدم منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل، ولهذا تلجأ لاختلاق الفبركات والأكاذيب التي تتحدث عن انتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام، لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيديها في مناطق سيطرتها.

وسخر المصدر، في تصريحات نقلتها قضائية العربية، من ادعاءات المليشيات الحوثية الإرهابية بسيطرتها على 15 موقعا عسكريا في نجران وجيزان خلال الأيام الثلاثة الماضية، نافيا هذه المزاعم جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن الجيش اليمني بمساندة التحالف أصبح على عمق عشرات الكيلومترات في صعدة وحجة. واعتبر المصدر، أن ما