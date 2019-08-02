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اعتماد برنامج الدورة الـ28 من مهرجان القلعة للموسيقى

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة برنامج الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا، برئاسة الدكتور مجدى صابر، ويقام بالتعاون مع وزارة الآثار وتضم فعالياته 42 حفل متنوع تنطلق فى 18 أغسطس المقبل وتتواصل على مدار 15 يوما متصلة حتى أول سبتمبر. وأكدت عبد الدايم، أن الدورة الـ 28 تشهد جانبا من الاحتفالات برئاسة مصر للاتحاد الإفريقى حيث تشارك فرق وفنانين من تونس، والجزائر، وغينيا، وناميبيا، مشيرة إلى أنه من المهرجانات الراسخة، وأحد أهم المحافل التى تنظمها الوزارة منذ ميلاده عام 1990.
من جانبه، قال رئيس الأوبرا إن الفعاليات تشمل عروضاً لفرق دولية إلى جانب نخبة من نجوم الموسيقى والغناء المصريين والعرب، ومنهم "علي الحجار، ومحمد الحلو، ونادية مصطفى، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، عارضة الباليه سحر حلمي ، الدكتور مجدي بغدادي رئيس
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منها جينيفر لوبيز.. خريطة حفلات النجوم في شهر أغسطس

تشهد شهور الصيف زخما كبيرا في حفلات المطربين المصريين والعرب في مصر وخارجها، وغالباً ما تقام الحفلات الكبرى في المدن الساحلية. وعلى مدى الشهر الجاري يستضيف الساحل الشمالي في مصر عددا من المطربين من بينهم راغب علامة ورامي صبري، كما تستضيف الإسكندرية اليوم الجمعة المطرب علي الحجار ضمن البرنامج الصيفى لمكتبة الإسكندرية، وكذلك يحيي المطرب رامى صبري أولى حفلاته الصيفية في الساحل الشمالي، اليوم الجمعة، ومن المقرر أن تستضيف مدينة العلمين الجديدة بالساحل حفلا كبيرا للمطربة العالمية جينيفر لوبيز الجمعة القادمة.
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بعد «اشرب شاي».. حمادة هلال يحضر مفاجأة جديدة

يحضر الفنان حمادة هلال لمفاجأة جديدة، على غرار أغنية "اشرب شاي" التي طرحها خلال الفترة الماضية، وكانت مختلفة عما اعتاد الجمهور سماعه من هلال، إلا أنها حققت نجاحا واسعًا، وربما هذا ما شجع المطرب إلى تكرار التجربة. وكتب حمادة هلال، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "وحشتوني أوى.. أغنية اشرب شاي كانت غنوة برة الصندوق.. الغنوة اللى جاية إن شاء الله مفيش صندوق خالص.. انتظرونا"، ولم يسم الأغنية، وقد أبدى الجمهور حماسه في انتظار ما سيقدمه خلال الفترة المقبلة.
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محمد منير بالختام.. تفاصيل مهرجان الإسكندرية للأغنية

أقيم اليوم الخميس، في الإسكندرية، مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل الدورة السادسة عشرة من مهرجان الإسكندرية الدولي للأغنية، وأدار المؤتمر عوف همام رئيس المهرجان، والشاعر عماد حسن أمين عام المهرجان، وعماد البنا نائب رئيس المهرجان، وبحضور نخبة من رموز المجتمع، وأعلن رئيس المهرجان أن فعالياته ستقام في الفترة من 22 أغسطس حتى 26 من نفس الشهر، مؤكدا أنه سعى لتكون تلك الدورة مميزة، بمساعدة عدد من رجال الأعمال الذين يؤمنون بقيمة الفن ممن تحملوا تكلفة مشاركة عدة نجوم.
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حمادة-هلال

بعد «اشرب شاي».. حمادة هلال يحضر مفاجأة جديدة

يحضر الفنان حمادة هلال لمفاجأة جديدة، على غرار أغنية "اشرب شاي" التي طرحها خلال الفترة الماضية، وكانت مختلفة عما اعتاد الجمهور سماعه من هلال، إلا أنها حققت نجاحا واسعًا، وربما هذا ما شجع المطرب إلى تكرار التجربة. وكتب حمادة هلال، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "وحشتوني أوى.. أغنية اشرب شاي كانت غنوة برة الصندوق.. الغنوة اللى جاية إن شاء الله مفيش صندوق خالص.. انتظرونا"، ولم يسم الأغنية، وقد أبدى الجمهور حماسه في انتظار ما سيقدمه خلال الفترة المقبلة.
دار-الاوبرا-المصرية

شروط مسابقة مهرجان الموسيقى العربية الـ 28

اعتمدت وزارة الثقافة شروط المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة الـ28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، ويقام خلال الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر القادم. وقالت الفنانة جيهان مرسى مديرة المهرجان والمؤتمر، اليوم الخميس، إن المسابقة تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى ويخصص قسم الغناء منها للشباب من سن 17 حتى 35 عاما ويصل إجمالي جوائزها إلى 55 ألف جنيه والأطفال من سن 6 حتى 14 عاما، ويصل إجمالى جوائزها إلى 27 ألف جنيه، وتشترط على المتسابق أداء أغنية من التراث وأخرى من اختياره.
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وفاة شهدي نجيب سرور بعد صراع مع المرض

توفي، صباح اليوم الجمعة، المترجم والمصمم شهدي نجيب سرور، نجل الشاعر الكبير نجيب سرور، وذلك بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، في أحد مستشيفات دولة الهند التي انتقل للعيش بها. يذكر أن أسرة سرور، وجهت مؤخرا عدة استغاثات بسبب عدم توافر الأموال اللازمة لعلاجه، ما جعل عدد كبير من المثقفين يتعاطفون مع حالته, ومن جانبها، قامت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بالتواصل مع أسرة "سرور" للاطمئنان على حالته وبحث كيفية مساعدته وفقا لمستجدات حالته الصحية.
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