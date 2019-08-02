اعتماد برنامج الدورة الـ28 من مهرجان القلعة للموسيقى

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م

إيناس عبد الدايم

اعتمدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة برنامج الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، الذى تنظمه دار الأوبرا، برئاسة الدكتور مجدى صابر، ويقام بالتعاون مع وزارة الآثار وتضم فعالياته 42 حفل متنوع تنطلق فى 18 أغسطس المقبل وتتواصل على مدار 15 يوما متصلة حتى أول سبتمبر. وأكدت عبد الدايم، أن الدورة الـ 28 تشهد جانبا من الاحتفالات برئاسة مصر للاتحاد الإفريقى حيث تشارك فرق وفنانين من تونس، والجزائر، وغينيا، وناميبيا، مشيرة إلى أنه من المهرجانات الراسخة، وأحد أهم المحافل التى تنظمها الوزارة منذ ميلاده عام 1990.

من جانبه، قال رئيس الأوبرا إن الفعاليات تشمل عروضاً لفرق دولية إلى جانب نخبة من نجوم الموسيقى والغناء المصريين والعرب، ومنهم "علي الحجار، ومحمد الحلو، ونادية مصطفى، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، عارضة الباليه سحر حلمي ، الدكتور مجدي بغدادي رئيس



من جانبه، قال رئيس الأوبرا إن الفعاليات تشمل عروضاً لفرق دولية إلى جانب نخبة من نجوم الموسيقى والغناء المصريين والعرب، ومنهم "علي الحجار، ومحمد الحلو، ونادية مصطفى، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، عارضة الباليه سحر حلمي ، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني".



ومن بين الفنانين الذين سيحيون فعاليات الدور، يحيى فعالياتها مى فاروق، محمد الحلو ، محمد محسن ، مروة ناجى بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين ، على الحجار ، هانى شاكر ، احمد جمال ، هشام عباس ، محمد عدوية ، مجد القاسم ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته ، غالية بن على ( تونس ) ، تانيا قسيس ، دينا الوديدى ، الموسيقار عمر خيرت.

