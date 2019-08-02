بينهم 4 أطفال.. كلب ضال يعقر 6 أشخاص في بني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ م

كلب - أرشيفية

أصيب 6 أشخاص بينهم 4 أطفال، اليوم الجمعة، بعد أن عقرهم كلب ضال بمناطق مختلفة في مركزى ناصر والواسطى شمال محافظة بنى سويف، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، حيث انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين إصابة كل من أسماء محمود حمدى، 22 سنة، مقيمة بمركز الواسطى بعقر في الساق الأيسر، وخديجة عبد العاطى محمد، 11 سنة، مقيمة بمركز الواسطى مصابة بعقر في اليد اليسرى، وخميس راضى رجب، سنتين، مقيم بمركز الواسطى مصابا في الفخذ الأيسر.

ونقلت سيارات الإسعاف فارس محمد عبد السلام، 12 سنة، مقيم بمركز ناصر مصابا في الفخذ الأيسر، وإبراهيم عبد العليم محمد، 44 سنة، مقيم بمركز ناصر مصابا في الفخذ الأيسر، وعبد الرحمن عبد النبى، 8 سنوات، مصابا بعقر في المؤخرة.وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال، بمستشفى ناصر العام، وإعطاء الأمصال اللازمة للمصابين،