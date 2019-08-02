جريمة

بينهم 4 أطفال.. كلب ضال يعقر 6 أشخاص في بني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٤ م
كلب - أرشيفية
كلب - أرشيفية
أصيب 6 أشخاص بينهم 4 أطفال، اليوم الجمعة، بعد أن عقرهم كلب ضال بمناطق مختلفة في مركزى ناصر والواسطى شمال محافظة بنى سويف، وتم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، حيث انتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين إصابة كل من أسماء محمود حمدى، 22 سنة، مقيمة بمركز الواسطى بعقر في الساق الأيسر، وخديجة عبد العاطى محمد، 11 سنة، مقيمة بمركز الواسطى مصابة بعقر في اليد اليسرى، وخميس راضى رجب، سنتين، مقيم بمركز الواسطى مصابا في الفخذ الأيسر.
ونقلت سيارات الإسعاف فارس محمد عبد السلام، 12 سنة، مقيم بمركز ناصر مصابا في الفخذ الأيسر، وإبراهيم عبد العليم محمد، 44 سنة، مقيم بمركز ناصر مصابا في الفخذ الأيسر، وعبد الرحمن عبد النبى، 8 سنوات، مصابا بعقر في المؤخرة.وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال، بمستشفى ناصر العام، وإعطاء الأمصال اللازمة للمصابين،
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توك-توك

لسرقة توك توك.. تقييد سائق وإلقائه بترعة في كفرالشيخ

عثر أهالى عزبة فرحة بمركز مطوبس، منذ قليل، على شاب مقيد بترعة القرية بعد قيام مجهولين بسرقة التوك توك الخاص به وتقييده وإلقائه بها، ليقوم الأهالي بإنقاذه، وتم نقلة إلى مستشفى مطوبس المركزى. تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى مطوبس المركزي بوصول شاب قام الأهالي بإنقاذه من الغرق، بعد قيام مجهولين بسرقة التوك توك الذى يقوده وتقيده وإلقائه بالمصرف.
أحمد-وزينب

هجوم وبلاغ وعقوبات.. تحركات قوية ضد «أحمد وزينب»

حالة من الجدل أثارها "أحمد وزينب" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامهما بتصوير فيديوهات عن حياتهما الشخصية ومع مولودتهما الطفلة الجديدة، أحد هذه الفيديوهات تضمن مشاهد ضرب لرضيعتهما حتى تبكي، ما دفع الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى اللجوء للنائب العام، بشأن واقعة الإساءة للطفلة وتعريضها للخطر، وقالت لـ"التحرير"، إنها تقدمت ببلاغ للنائب العام، بشأن فيديوهات أحمد وزينب.. فيما استقبل المجلس القومي عدة بلاغات بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، عبر خط نجدة الطفل وعلى صفحات المجلس على موقع التواصل الاجتماعي.
جثة

صديق عاطل وطعنات.. لغز مقتل أستاذ جامعي بدار السلام

دكتور جامعي يعيش بمفرده داخل شقته في منطقة دار السلام بالقاهرة، عثر على جثته بها آثار طعنات متفرقة بالجسد.. هذه كانت البداية التي انطلق بعدها ضباط المباحث لمكان الواقعة لفحص ومعاينة الجثة، وجمع التحريات ومعرفة ما إذا كانت توجد خلافات بين المجني عليه وأحد الأشخاص وتفريغ الكاميرات القريبة من محل سكنه لكشف هوية القاتل، ولم يدم البحث طويلا حتى كشفت كاميرات المراقبة حل اللغر، حيث تبين أن صديقه، عاطل، هو من وراء ارتكاب الواقعة بدافع السرقة، ليتم ضبطه في غضون ساعات من ارتكابه الواقعة.
امرأة-تحمل-سكين

محمد بين 3 ستات.. تدخل للدفاع عن والدته فقتله خالته

لم يكن يتخيل "محمد" الشاب العشريني، أن تدخله لفض مشاجرة بين والدته وشقيقتها سيكلفه حياته، البداية مع أصوات عالية ومشادة كلامية بين والدة "محمد" وجدته، تدخلت على إثرها "شيماء" خالة الشاب، لتعنف شقيقتها وتعاتبها على الشجار مع والدتهما، إلا أن الأمور سرعان ما تطورت وزاد الخلاف والتراشق بالألفاظ بين والدة الشاب وشقيقتها، ما دعاه للتدخل لنصرة أمه، فما كان من الخالة إلا إن توجهت للمطبخ، وعادت بسكين، سددت به طعن في صدر "محمد" فسقط غارقا في بركة من الدماء ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى العياط المركزي.
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إصابة -7 أشخاص-فى-حادث-تصادم- 3 سيارات (2)

إصابة 12 شخصا بينهم 4 أطفال في حادثي تصادم ببني سويف

أصيب 12 شخصا، بينهم 4 أطفال، اليوم الجمعة، في حادثين متفرقين ببني سويف، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادثين متفرقين، أولهما انقلاب سيارة "ميكروباص" بطريق (منشأة الحاج- إهناسيا) غرب المحافظة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أطفال، والحادث الآخر نتيجة تصادم سيارتين ملاكي أعلى كوبري شرق النيل بمدينة بني سويف، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم طفلة. وعلى الفور وجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية.
جثة

مصرع سائق في مشاجرة بسبب خط السير ببني سويف

لقي سائق مصرعه، اليوم الإثنين، إثر مشاجرة مع آخر بطريق قرية "منشاة الحج" بدائرة مركز اهناسيا غرب محافظة بني سويف، بسبب الخلاف على عدم التزام أحدهما بخط السير. وتلقى اللواء أشرف عز العرب مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مركز شرطة اهناسيا، يفيد بورود بلاغا من المستشفى المركزي، بوصول "حازم أ.ع.أ" 27 سنة، سائق، جثة هامدة، اثر مشاجرة بطريق قرية "منشاة الحج" بدائرة المركز.
انفجار

مصرع 3 وإصابة 2 في انفجار داخل غرفة حراسة بأكتوبر

الثانية بعد منتصف الليل، هدوء يطبق على المدينة السكنية المتاخمة للظهير الصحراوي حيث "6 أكتوبر"، يقطع صوت عجلات السيارات حالة الصمت على فترات، إلا أن ثمة دوي انفجار أثار حالة من الفزع لدى سكان المنطقة القريبة من مواقع تحت الإنشاء، صوت سارينة سيارات الشرطة وعربات الإطفاء التابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة حظيت باهتمام الأهالي الذين أسرع بعضهم لاكتشاف مصدر صوت الانفجار، وجاءت اللقطات الأولى بمثابة كارثة، إذ عُثر على 3 جثث وشخصين اثنين انهار عليهم سقف غرفة.
انقلاب-اتوبيس-فى ترعة-بكفر-الشيخ

إصابة 6 أشخاص في انقلاب أتوبيس بكفر الشيخ

استقبل مستشفى مطوبس المركزى 6 مصابين، نتيجة حادث انقلاب أتوبيس ركاب فى ترعة على طريق برمبال منية المرشد بمركز مطوبس بكفر الشيخ. تلقى اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة مطوبس يفيد بانقلاب أتوبيس ركاب على طريق برمبال منية المرشد نتج عنه إصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة، ليتم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف والأهالى إلى استقبال مستشفى مطوبس المركزى لتلقى العلاج اللازم.
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