رياضة

ارتباك في الجبلاية بسبب الجهاز الفني للمنتخب الوطني

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
منذ استقالة مجلس اتحاد الكرة بقيادة هاني أبو ريدة وإقالة خافير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني بسبب الخروج من كأس الأمم الإفريقية، وكل يوم تتردد أنباء عن اللجنة التي ستقود الجبلاية، وأنباء أخرى عن الجهاز الفني الذي سيخلف أجيري استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. البداية جاءت بعد أيام من إقالة أجيري عندما ترددت أقاويل عن تعيين حسن شحاتة مديرًا فنيًا للفراعنة، وأحمد حسن مديرًا للمنتخب، وهو ما نفاه أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مؤكدًا أن اللجنة الفنية التي ستقود الجبلاية في الفترة المقبلة هى التي ستحسم اسم المدير الفني .
وازداد الجدل بعدما تعددت الأسماء خلال الفترة الماضية حول اللجنة التي ستقود اتحاد الكرة، لحين إقامة جمعية عمومية وإقامة الانتخابات، وذلك بعد إبلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالموقف خشية من التعرض لأي عقوبات من قبل الفيفا. وتم طرح أسماء عديدة ستكون في اللجنة مثل حسام غالي مدير الكرة الحالي بالجونة
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ميسي (1)

إيقاف ميسي 3 أشهر وتغريمه 50 ألف دولار بسبب تصريحاته

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول"، اليوم السبت، إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى تغريمه 50 ألف دولار. وأكد اتحاد أمريكا الجنوبية في بيان رسمي، بأن النجم ميسي لن يتمكن من خوض أي مباراة رسمية أو ودية، برفقة المنتخب الأرجنتيني لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد تعرضه للطرد في مباراة المركز الثالث والرابع ببطولة كوبا أمريكا الأخيرة أمام تشيلي، واتهم ميسي مسؤولي الاتحاد بالفساد قائلًا: "يمهدون البطولة ليتوج بها الفريق المستضيف البرازيل".
يورجن كلوب‎

كلوب يهاجم مسئولى البريميرليج بسبب بداية الدوري

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن استيائه من بداية الدوري الإنجليزي (البريميرليج) بشكل مبكر عن بقية الدوريات الأوروبية مشيرا إلى أنه يحمل ضرر على اللاعبين العائدين من مباريتهم الدولية. ومن المقرر أن يبدأ الدوري الإنجليزي يوم 9 أغسطس قبل باقي الدوريات الأوروبية الكبرى، وكلوب يرى أن هذا الأمر ليس منطقيا. وقال المدير الفنى الألمانى: "لا أعلم لماذا نبدأ الدوري بشكل مبكر، تحدثت مع مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي وإيطاليا لديها 20 فريقا في الدوري مثل الدوري الإنجليزي وتبدأ موسمها في 24 أغسطس".
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مكافأة خاصة لناشئات كرة السلة بعد التأهل للمونديال

أكد عمرو مصيلحي رئيس لجنة المنتخبات في الاتحاد المصري لكرة السلة، أن ما حققته ناشئات مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد التأهل للمباراة النهائية في مواجهة مالي، والصعود إلى كأس العالم لنفس المرحلة السنية إنجاز جديد لكرة السلة المصرية، حيث يرأس عمرو مصيلحي رئاسة لجنة المنتخبات التي تضم في عضويتها رحاب الغنام ومحمد فتحي عضوي مجلس إدارة الاتحاد. وقرر مصيلحي صرف مكافأة خاصة للاعبات بعد الإنجاز الذي تحقق اليوم عقب الفوز على منتخب أنجولا بنتيجة (71 – 50) في مباراة الدور نصف النهائي.
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ضياء-السيد‎

ضياء السيد يفتح النار على اتحاد الكرة

انتقد ضياء السيد، المدرب العام للمنتخب الوطني السابق، قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن قيد اللاعبين في الموسم الجديد، موضحًا أن قرارات الجبلاية غير واضحة، وقال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:" هو مين بياخد قرارات في اتحاد الكرة هو كل يوم قرار واليوم اللي بعده قرار شكلها مفيش فايدة. ولا إصلاح ولا نيلة". وواصل:" وطبعا من أهم قرارات اتحاد الكرة عشان يبقى عندنا منتخب قوى أنه يزود عدد الأجانب ولاعب شمال إفريقيا يتعامل مصرى والفلسطيني والسورى مصري.. والمصري يلغي مسابقته 97،98 ويقعدوا فى البيت. مفيش فايده، ده خراب مش إصلاح".
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أبو ريدة يفاوض «الفيفا» لتشكيل لجنة لإدارة الجبلاية

كشف مصدر باتحاد الكرة أن هاني أبو ريدة رئيس الجبلاية السابق، يفاوض الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، للحصول على موافقة الفيفا برئاسة جياني أنفانتينو لتشكيل لجنة خماسية تشارك في إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث قال المصدر إن أشرف صبحي وزير الرياضة استقر على أحمد عبدالله رئيس لجنة الملاعب في كأس الأمم الإفريقية 2019 التي نظمتها مصر من الفترة 21 من شهر يونيو الماضى والتي انتهت يوم الجمعة الماضي الموافق 19 من شهر يوليو الجاري ومحمد فضل نجم الأهلي السابق للانضمام لهذه اللجنة.
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هاني أبو ريدة يقرر ملاحقة المتجاوزين في القضاء

أصدر هاني أبو ريدة، عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي، بيانًا رسميًّا مساء اليوم الأحد، ردًّا منه على الأحداث التي جرت في الفترة الأخيرة، عقب تقديم استقالته من رئاسة اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، بسبب توديع المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الستة عشر والسقوط على يد منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد. وتوج منتخب الجزائر ببطولة كأس الأمم الإفريقية، بعد الفوز على نظيره منتخب السنغال بهدف دون رد في البطولة التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.
اتحاد-الكرة

أول خطوة رسمية لتشكيل لجنة تدير اتحاد الكرة

أرسل مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابًا رسميًا، إلى الاتحاد الدولي (الفيفا)، لطلب الموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة تدير شؤون الجبلاية لحين إجراء الانتخابات، بعد استقالة مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبو ريدة، عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر وتنتهي يوم الجمعة المقبل، بمواجهة منتخب الجزائر والسنغال، وعلم «التحرير»، أن اتحاد الكرة ينتظر رد الفيفا بعدما تم إرسال الخطاب لعدم الإخلال باللوائح وعدم تعيين لجنة دون علم «الفيفا».
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