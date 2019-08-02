ارتباك في الجبلاية بسبب الجهاز الفني للمنتخب الوطني

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ م

اتحاد الكرة

منذ استقالة مجلس اتحاد الكرة بقيادة هاني أبو ريدة وإقالة خافير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني بسبب الخروج من كأس الأمم الإفريقية، وكل يوم تتردد أنباء عن اللجنة التي ستقود الجبلاية، وأنباء أخرى عن الجهاز الفني الذي سيخلف أجيري استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية. البداية جاءت بعد أيام من إقالة أجيري عندما ترددت أقاويل عن تعيين حسن شحاتة مديرًا فنيًا للفراعنة، وأحمد حسن مديرًا للمنتخب، وهو ما نفاه أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مؤكدًا أن اللجنة الفنية التي ستقود الجبلاية في الفترة المقبلة هى التي ستحسم اسم المدير الفني .

وازداد الجدل بعدما تعددت الأسماء خلال الفترة الماضية حول اللجنة التي ستقود اتحاد الكرة، لحين إقامة جمعية عمومية وإقامة الانتخابات، وذلك بعد إبلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالموقف خشية من التعرض لأي عقوبات من قبل الفيفا. وتم طرح أسماء عديدة ستكون في اللجنة مثل حسام غالي مدير الكرة الحالي بالجونة