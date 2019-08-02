رسالة نارية من رضا عبد العال لرئيس الزمالك (فيديو)

تحرير:محمد جمال ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠١ م

رضا عبد العال

وجه رضا عبد العال نجم الأهلى والزمالك السابق، رسالة للمستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أشار فيها إلى ما تمر به القلعة البيضاء فى الفترة الأخيرة من صفقات وتغييرات فى المديرين الفنيين، وقال عبد العال فى فيديو عبر قناته الرسمية على اليوتيوب:"مع كل الاحترام والتقدير لطارق يحيي، على أى أساس تولى منصب المدير الفنى، طارق هبط مع بتروجيت وكان سيهبط مع سموحة لولا رحيله فى آخر الموسم، كنت سأقتنع به لو حقق إنجازا مع أحد الناديين، لكن لم يحقق شيئا مع الفريقين بل هبط بهما إلى مستويات أقل، يجب أن يكون المدير الفنى على مستوى صفقات النادى" .

وأكمل عن دور كل من أمير وأحمد مرتضى فى التعاقد مع المديرين الفنيين:"كيف يكون دور أمير وأحمد مرتضى البحث عن مدير فنى للفريق، محدش لعب كرة فيهم، وفاقد الشىء لا يعطيه". وعلق على اختيارات المدربين قائلا:"اسألوا أهل الذكر، يجب على رئيس الزمالك أن يعين لجنة من رموز الزمالك تشكل الكرة الزملكاوية وتختار مدير