رياضة

رسالة نارية من رضا عبد العال لرئيس الزمالك (فيديو)

تحرير:محمد جمال ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠١ م
رضا عبد العال
رضا عبد العال
وجه رضا عبد العال نجم الأهلى والزمالك السابق، رسالة للمستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أشار فيها إلى ما تمر به القلعة البيضاء فى الفترة الأخيرة من صفقات وتغييرات فى المديرين الفنيين، وقال عبد العال فى فيديو عبر قناته الرسمية على اليوتيوب:"مع كل الاحترام والتقدير لطارق يحيي، على أى أساس تولى منصب المدير الفنى، طارق هبط مع بتروجيت وكان سيهبط مع سموحة لولا رحيله فى آخر الموسم، كنت سأقتنع به لو حقق إنجازا مع أحد الناديين، لكن لم يحقق شيئا مع الفريقين بل هبط بهما إلى مستويات أقل، يجب أن يكون المدير الفنى على مستوى صفقات النادى" .
وأكمل عن دور كل من أمير وأحمد مرتضى فى التعاقد مع المديرين الفنيين:"كيف يكون دور أمير وأحمد مرتضى البحث عن مدير فنى للفريق، محدش لعب كرة فيهم، وفاقد الشىء لا يعطيه". وعلق على اختيارات المدربين قائلا:"اسألوا أهل الذكر، يجب على رئيس الزمالك أن يعين لجنة من رموز الزمالك تشكل الكرة الزملكاوية وتختار مدير
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إيقاف ميسي 3 أشهر وتغريمه 50 ألف دولار بسبب تصريحاته

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كلوب يهاجم مسئولى البريميرليج بسبب بداية الدوري

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن استيائه من بداية الدوري الإنجليزي (البريميرليج) بشكل مبكر عن بقية الدوريات الأوروبية مشيرا إلى أنه يحمل ضرر على اللاعبين العائدين من مباريتهم الدولية. ومن المقرر أن يبدأ الدوري الإنجليزي يوم 9 أغسطس قبل باقي الدوريات الأوروبية الكبرى، وكلوب يرى أن هذا الأمر ليس منطقيا. وقال المدير الفنى الألمانى: "لا أعلم لماذا نبدأ الدوري بشكل مبكر، تحدثت مع مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي وإيطاليا لديها 20 فريقا في الدوري مثل الدوري الإنجليزي وتبدأ موسمها في 24 أغسطس".
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مكافأة خاصة لناشئات كرة السلة بعد التأهل للمونديال

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رئيس الزمالك يعلن تعيين طارق يحيى مديرا فنيا للأبيض

كشف رئيس الزمالك تفاصيل موافقة طارق يحيى المدير الفني المؤقت على قيادة الفريق لمدة أسبوع، بعد أن أعلن رئيس النادي توليه المهمة الفنية لفترة مؤقتة لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الذهاب أمام ديكادها بطل الصومال في ذهاب دور الـ64 المقرر اقامته يوم 11 أغسطس الجاري، علماً بأن مباراتي الذهاب والإياب أمام بطل الصومال تم الاتفاق على إقامتهما في القاهرة، بعد الاتفاق بين الناديين. وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك في وقت سابق إقالة خالد جلال المدير الفني للفريق، بعد الخسارة أمام الأهلي في مباراة القمة بهدف دون رد.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

رئيس الزمالك يطالب أعضاء النادي بالرد على المعارضة

هاجم مرتضى منصور، رئيس مجلس إداراة نادي الزمالك اليوم الخميس، من وصفهم بجبهة المعارضة داخل النادي، مشيرا إلى أنهم يحاولون الحشد من أجل إسقاط مجلس الإدارة الحالي وذلك خلال الجمعية العمومية المقبلة، والتى من المنتظر أن تعقد، أيام 5 و6 و7 من شهر سبتمبر المقبل. وطالب مرتضى منصور أعضاء الجمعية العمومية من خلال الإذاعة الداخلية للنادي، عدم الرد على الرسائل التي وصلت لهم، من معارضيه لتحريضهم على سحب الثقة من المجلس، بحسب وصفه؛ حيث قام أحمد سليمان المرشح السابق لرئاسة النادي بإرسال رسائل لأعضاء النادي يطالبهم بسحب الثقة من مجلس الإدارة.
الاهلى-والزمالك تصوير-سامح-ابو حسن‎ (1)

استاد القاهرة يستضيف مباريات الزمالك

أعلن نادي الزمالك عن موافقة هيئة استاد القاهرة الدولي على استضافة مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المحلية والإفريقية في الموسم المقبل، ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك الخطاب الذي أرسله اللواء أركان حرب علي علي درويش المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة الدولي ويفيد بالموافقة على استضافة مواجهات الزمالك المحلية والإفريقية خلال الموسم الجديد، وكان ذلك بعدما أرسلت إدارة القلعة البيضاء خطابًا يفيد برغبة النادي في أن يكون ملعب استاد القاهرة هو ملعب الفريق في المرحلة المقبلة بعد تجديده واستضافته مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة.
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الزمالك يتخذ قرارا جديدا في أزمته مع كهربا

كشف وليد العطار مدير لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة أن نادي الزمالك أنهى إجراءات قيد محمود عبدالمنعم كهربا في قائمته، حيث أكد في تصريحات خاصة لموقع التحرير أن الإجراء يعد طبيعيا حتى يحفظ الزمالك حقه في كهربا. وأضاف العطار خلال تصريحاته لـ"التحرير" أن اتحاد الكرة رفض قيد الصفقات الجديدة للمصري لعدم سداد مديونياته لدى الجبلاية. وهرب محمود عبدالمنعم كهربا من نادي الزمالك إلى البرتغال، حيث وقع على عقود انضمام لنادي أفيس البرتغالي لمدة موسمين بالرغم من أن عقده مستمر مع القلعة البيضاء لمدة 4 مواسم أخرى.
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