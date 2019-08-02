جاهزون للقتال.. رسالة صينية لأمريكا بسبب التجارة

تحرير:رويترز ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٧ م

تشانج جون

في تطور جديد للصراع التكاري بين أكبر اقتصادين في العالم، قال سفير الصين الجديد لدى الأمم المتحدة تشانج جون، إن بلاده مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة إذا فرضت واشنطن رسوما جمركية جديدة، مؤكدا في تصريحات اليوم الجمعة، أنه إذا كانت أمريكا تريد أن تقاتل الصين بشأن التجارة "فإننا سنقاتل"، واصفا تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، بفرض رسوم بنسبة 10% على واردات بكين بقيمة 300 مليار دولار، بداية من سبتمبر المقبل، بأنها تصرف "تصرف غير رشيد وغير مسؤول"، وحث واشنطن على "الرجوع إلى المسار الصحيح".

وأكد تشانج أن "موقف الصين واضح جدا في أنه إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في الحديث فإننا عندئذ سنتحدث.. وإذا كانوا يريدون القتال، عندئذ فإننا سنقاتل"، وفقا لرويترز.وأضاف: "بالتأكيد نحن سنأخذ الإجراءات المضادة الضرورية أيا كانت لحماية حقنا الأساسي، ونحن نحث أيضا أمريكا على الرجوع للمسار الصحيح في إيجاد