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جاهزون للقتال.. رسالة صينية لأمريكا بسبب التجارة

تحرير:رويترز ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٧ م
تشانج جون
تشانج جون
في تطور جديد للصراع التكاري بين أكبر اقتصادين في العالم، قال سفير الصين الجديد لدى الأمم المتحدة تشانج جون، إن بلاده مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة إذا فرضت واشنطن رسوما جمركية جديدة، مؤكدا في تصريحات اليوم الجمعة، أنه إذا كانت أمريكا تريد أن تقاتل الصين بشأن التجارة "فإننا سنقاتل"، واصفا تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، بفرض رسوم بنسبة 10% على واردات بكين بقيمة 300 مليار دولار، بداية من سبتمبر المقبل، بأنها تصرف "تصرف غير رشيد وغير مسؤول"، وحث واشنطن على "الرجوع إلى المسار الصحيح".
وأكد تشانج أن "موقف الصين واضح جدا في أنه إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في الحديث فإننا عندئذ سنتحدث.. وإذا كانوا يريدون القتال، عندئذ فإننا سنقاتل"، وفقا لرويترز.وأضاف: "بالتأكيد نحن سنأخذ الإجراءات المضادة الضرورية أيا كانت لحماية حقنا الأساسي، ونحن نحث أيضا أمريكا على الرجوع للمسار الصحيح في إيجاد
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هل يتخلى الروس والصينيون عن إيران حال نشوب حرب؟

راهنت إيران على تدويل أزمتها المتصاعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد انسحابها من الاتفاق النووي منتصف العام الماضي، وبالأخص في ما يتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز، الذي شهد وجودا عسكريا مكثفا على مدى الأشهر القليلة الماضية. وعولت طهران بشكل رئيسي على تدخل حلفائها، وبالأخص روسيا والصين، في الأزمة المتصاعدة بهذه المنطقة الحيوية، والتي رأى الخبراء أنها قد تسير في طريق مواجهة عسكرية كاملة خلال المستقبل القريب، ما لم تستطع الأطراف المعنية إيجاد أرضية مشتركة على المستوى السياسي.
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جونسون يفشل في أول اختبار له أمام صناديق الاقتراع

يبدو أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون، سيواجه أياما عصيبة في منصبه الذي تولاه مؤخرا، مع تقلص أغلبيته في مجلس العموم. حيث فاز حزب الديمقراطيين الأحرار المناهض لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بانتخابات فرعية في دائرة "بريكون ورادنشاير" بمنطقة ويلز. حيث حظت جين دودز من حزب الديمقراطيين الأحرار بـ13826 صوتا، متغلبة على كريس ديفيز من حزب المحافظين بـ12401، الذي سعى لإعادة انتخابه رغم اتهامه بتزوير نفقات. الهزيمة قللت أغلبية حزب المحافظين الحاكم في مجلس العموم إلى مقعد واحد وسيضعف من محاولاته لتحقيق البريكست بحلول 31 أكتوبر.
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الفيضانات تجبر ركاب حافلة على الوقوف في نيويورك

دفعت الفيضانات التي اجتاحت جزيرة «ستاتن» بمدينة نيويورك الأمريكية، الركاب في إحدى الحافلات، إلى الوقوف على مقاعدهم، ورفع البعض الآخر أرجلهم عن الأرض، بعد أن تسللت المياه إلى أرضية الحافلة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو يظهر قيام ركاب الحافلة وهم يحاولون تفادي المياه برفع أرجلهم من على الأرض أو الوقوف على المقاعد هربا من المياه التى غزت الحافلة، الفيديو انتشر سريعا على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.
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مسلح يقتل 6 أشخاص من أسرة واحدة وينتحر في كرواتيا

لقي صباح اليوم الجمعة، 6 أشخاص من أسرة واحدة حتفهم رميا بالرصاص في منزل لإحدى الأسر بالعاصمة زغرب على يد أحد المسلحين قبل أن يقوم بالانتحار عندما حاولت الشرطة إلقاء القبض عليه أمس بعد تلقي الشرطة الكرواتية بلاغات طارئة بإطلاق نار. وذكرت السلطات الكرواتية أن ضحايا الحادث ثلاث نساء ورجلان وطفل في العاشرة من عمره، بينما نجا رضيع يبلغ من العمر سبعة أشهر، حيث لم يصب بأي جروح في المنزل، وما زال على قيد الحياة، حسبما نقلت محطة "إتش آر تي" الرسمية عن المتحدث باسم الشرطة ماركو راسيتش.
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تعريفات ترامب الجديدة ضد الصين ستضر بـ«أمريكا أولا»

لم تعد المخاوف الأمريكية تجاه الحرب التجارية مع الصين تكمن في الإجراءات التي قد تتخذها بكين كرد فعل للتعريفات الجمركية المختلفة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على البضائع الآتية من الصين إلى الولايات المتحدة خلال العام الماضي، فالمخاوف الأمريكية باتت تشمل أيضا إمكانية التأثر بالقرارات التي يتخذها ترامب في مواجهة الصين، والتي قد تؤثر بشكل رئيسي فى النمط التجاري والاقتصادي للولايات المتحدة في المستقبل القريب، لا سيما مع توسيع ترامب شرائح التعريفات الجمركية.
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لماذا فشلت المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين؟

اختتم المفاوضون التجاريون الأمريكيون والصينيون محادثات استمرت يومين في شنغهاي، وبينما اتفق الجانبان على أن المناقشات الأخيرة كانت "بناءة"، لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على أن الحرب التجارية ستنتهي في أي وقت قريب بين البلدين. وعلى الرغم من أن ذلك كان أول اجتماع مباشر بين المفاوضين بين البلدين منذ أن أعلن قادتهم هدنة مؤقتة في أواخر يونيو، عندما التقى كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج، لم تظهر المحادثات سوى القليل من التقدم الملموس.
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اجتماعات الصين السرية تحدد مصير الحرب التجارية

يستضيف منتجع "بيدايخه" شمال الصين، الذي يعد عاصمة الصين الصيفية، كل عام مجموعة من الشخصيات البارزة في الحزب الشيوعي الحاكم، بمن فيهم الرئيس شي جين بينج، وكبار مساعديه، وكبار القادة المتقاعدين. وعلى الرغم من أن جدول أعمال الاجتماع وقائمة الضيوف والتواريخ المحددة محاطة بالسرية، إلا أن هناك مؤشرات على أن القمة السرية جارية بالفعل، مثل القيود المفروضة على حركة المرور. وقد يجذب اجتماع هذا العام، الذي قد لا يشارك فيه شي وغيره من القادة الحاليين، حتى أوائل الشهر المقبل، أنظار المتابعين بشكل غير مسبوق، حيث تواجه الصين مخاطر متزايدة في الداخل والخارج.
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كيف خسرت الصين الحرب الإعلامية مع ترامب؟

تسير الصين والولايات المتحدة في عدة اتجاهات عامة في الحرب التجارية القائمة بينهما منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهام رئاسة البيت الأبيض في يناير من عام 2017، خاصة بعد أن فشلت المفاوضات أكثر من مرة بين الجانبين. وحاولت الصين أن تُجاري الولايات المتحدة في العديد من الأمور التي عُرفت واشنطن بالتفوق فيها، وبالأخص الحملات الإعلامية والدعائية، وهي الوسيلة الأكثر فعالية بشكل عام ضمن الأدوات التي تراهن عليها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام في نزاعاتها.
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