مكافأة خاصة لناشئات كرة السلة بعد التأهل للمونديال

تحرير:هاني العوضي ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٤ م

ناشئات كرة السلة

أكد عمرو مصيلحي رئيس لجنة المنتخبات في الاتحاد المصري لكرة السلة، أن ما حققته ناشئات مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد التأهل للمباراة النهائية في مواجهة مالي، والصعود إلى كأس العالم لنفس المرحلة السنية إنجاز جديد لكرة السلة المصرية، حيث يرأس عمرو مصيلحي رئاسة لجنة المنتخبات التي تضم في عضويتها رحاب الغنام ومحمد فتحي عضوي مجلس إدارة الاتحاد. وقرر مصيلحي صرف مكافأة خاصة للاعبات بعد الإنجاز الذي تحقق اليوم عقب الفوز على منتخب أنجولا بنتيجة (71 – 50) في مباراة الدور نصف النهائي.

تأهل منتخب مصر لكرة السلة ناشئات تحت 17 عامًا اليوم الجمعة، إلى بطولة كأس العالم رسميًا، بعدما ما حقق فوزًا ساحقًا على نظيره منتخب أنجولا بنتيجة (71 – 50) في نصف النهائى، ليضمن التأهل إلى المباراة النهائية في مواجهة منتخب مالي الذي تأهل أيضًا لنفس الدور في البطولة التي تقام حاليًا في رواندا، وهنأ