رياضة

مكافأة خاصة لناشئات كرة السلة بعد التأهل للمونديال

تحرير:هاني العوضي ٠٢ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٤ م
ناشئات كرة السلة
ناشئات كرة السلة
أكد عمرو مصيلحي رئيس لجنة المنتخبات في الاتحاد المصري لكرة السلة، أن ما حققته ناشئات مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد التأهل للمباراة النهائية في مواجهة مالي، والصعود إلى كأس العالم لنفس المرحلة السنية إنجاز جديد لكرة السلة المصرية، حيث يرأس عمرو مصيلحي رئاسة لجنة المنتخبات التي تضم في عضويتها رحاب الغنام ومحمد فتحي عضوي مجلس إدارة الاتحاد. وقرر مصيلحي صرف مكافأة خاصة للاعبات بعد الإنجاز الذي تحقق اليوم عقب الفوز على منتخب أنجولا بنتيجة (71 – 50) في مباراة الدور نصف النهائي.
تأهل منتخب مصر لكرة السلة ناشئات تحت 17 عامًا اليوم الجمعة، إلى بطولة كأس العالم رسميًا، بعدما ما حقق فوزًا ساحقًا على نظيره منتخب أنجولا بنتيجة (71 – 50) في نصف النهائى، ليضمن التأهل إلى المباراة النهائية في مواجهة منتخب مالي الذي تأهل أيضًا لنفس الدور في البطولة التي تقام حاليًا في رواندا، وهنأ
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ميسي (1)

إيقاف ميسي 3 أشهر وتغريمه 50 ألف دولار بسبب تصريحاته

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونيمبول"، اليوم السبت، إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى تغريمه 50 ألف دولار. وأكد اتحاد أمريكا الجنوبية في بيان رسمي، بأن النجم ميسي لن يتمكن من خوض أي مباراة رسمية أو ودية، برفقة المنتخب الأرجنتيني لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعد تعرضه للطرد في مباراة المركز الثالث والرابع ببطولة كوبا أمريكا الأخيرة أمام تشيلي، واتهم ميسي مسؤولي الاتحاد بالفساد قائلًا: "يمهدون البطولة ليتوج بها الفريق المستضيف البرازيل".
يورجن كلوب‎

كلوب يهاجم مسئولى البريميرليج بسبب بداية الدوري

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن استيائه من بداية الدوري الإنجليزي (البريميرليج) بشكل مبكر عن بقية الدوريات الأوروبية مشيرا إلى أنه يحمل ضرر على اللاعبين العائدين من مباريتهم الدولية. ومن المقرر أن يبدأ الدوري الإنجليزي يوم 9 أغسطس قبل باقي الدوريات الأوروبية الكبرى، وكلوب يرى أن هذا الأمر ليس منطقيا. وقال المدير الفنى الألمانى: "لا أعلم لماذا نبدأ الدوري بشكل مبكر، تحدثت مع مدرب نابولي كارلو أنشيلوتي وإيطاليا لديها 20 فريقا في الدوري مثل الدوري الإنجليزي وتبدأ موسمها في 24 أغسطس".
رضا-عبد العال

رسالة نارية من رضا عبد العال لرئيس الزمالك (فيديو)

وجه رضا عبد العال نجم الأهلى والزمالك السابق، رسالة للمستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أشار فيها إلى ما تمر به القلعة البيضاء فى الفترة الأخيرة من صفقات وتغييرات فى المديرين الفنيين، وقال عبد العال فى فيديو عبر قناته الرسمية على اليوتيوب:"مع كل الاحترام والتقدير لطارق يحيي، على أى أساس تولى منصب المدير الفنى، طارق هبط مع بتروجيت وكان سيهبط مع سموحة لولا رحيله فى آخر الموسم، كنت سأقتنع به لو حقق إنجازا مع أحد الناديين، لكن لم يحقق شيئا مع الفريقين بل هبط بهما إلى مستويات أقل، يجب أن يكون المدير الفنى على مستوى صفقات النادى" .
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محمد-صلاح

كيف علقت الصحف الإنجليزية على خروج الفراعنة؟

علقت الصحف الإنجليزية على خروج المنتخب الوطنى من بطولة أمم إفريقيا، وذلك بعد الخسارة بهدف نظيف أمام جنوب إفريقيا، فى المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة، ليودع الفراعنة البطولة مبكرا. وجاء فى عنوان الـ"صن" عبر موقعها الإلكترونى عن الإقصاء:" صدمة لصلاح ومنتخب مصر، بعد إقصاء الأخير"، وأشارت الصحيفة الإنجليزية في تقريرها إلى أن الخروج جاء مفاجئا خاصة بعد تقديم جنوب إفريقيا مستوى ضعيف فى التصفيات المؤهلة للبطولة الإفريقية، إذ تعادلت مع ليبيا وسيشل.
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مورينيو يكشف سبب ظهور صلاح الخافت أمام «الأولاد»

قال البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد إن محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني، يعاني من إجهاد شديد أثر بالسلب على أدائه خلال مباراة الفراعنة ضد جنوب إفريقيا يوم السبت في دور الـ16 لكأس أمم إفريقياوالتي خسرها المنتخب المصري بهدف نظيف ليودع البطولة مبكرا، وأضاف في حديثه لقناة "تايم سبورتس" عقب المباراة: "شاهدت جميع مباريات صلاح خلال الموسم، إنه مجهد للغاية وهذا طبيعي بعد خوض 60 مباراة، ونجح ظهير جنوب إفريقيا في تقديم مباراة رائعة ضده".
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مدرب جنوب إفريقيا: الإطاحة بمصر ليست مفاجأة

أعرب ستيوارت باكستر المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا عن سعادته بالتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد تغلبه على المنتخب المصري "البلد المضيف"، إذ ودع منتخب الفراعنة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا "البافانا بافانا" بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على ستاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة، وجاء هدف المباراة الوحيد من خلال هجمة مرتدة منظمة أسكنها ثيمبينكوسي لورش شباك حارس المنتب الوطني محمد الشناوي في الدقيقة 85.
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نجم الزمالك عن فضيحة المنتخب: «أجيري لازم يمشي فورا»

يرى طارق يحيي مدرب الزمالك السابق أن القرار الأفضل لخافيير أجيري بعد توديع أمم إفريقيا هو تقديم استقالته، والرحيل فورًا عن منصبه كمدرب لمنتخب مصر. وودعت المنتخب المصري بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها حتى 19 يوليو الجاري، بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن منافسات دور الستة عشر بالبطولة، جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 عن طريق ثيمبينكوسي لورش من هجمة مرتدة منظمة.
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